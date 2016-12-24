Специалисты Кадастровой палаты приняли участие во Всероссийском дне приема граждан

12 декабря 2018 года на базе Управления Росреестра по Республике Мордовия в рамках общероссийского дня приема граждан проводились бесплатные консультации для населения. В этом традиционном мероприятии приняли участие специалисты филиала Кадастровой палаты.

Всероссийский день приема граждан проводится ежегодно в День Конституции Российской Федерации в соответствии с поручением Президента РФ, чтобы предоставить возможность гражданам получить от всех структур власти консультации по имеющимся у них вопросам в разных сферах.

Во время личного приема заявители обращались по вопросам осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости, определения и пересмотра результатов кадастровой стоимости объектов недвижимости, по порядку предоставления информации из Единого государственного реестра недвижимости, способам получения и использования электронной подписи, выдаваемой Удостоверяющим центром Кадастровой палаты.

В общероссийский день консультаций граждане и представители организаций имели возможность получить ответы на интересующие их вопросы, а также рекомендации квалифицированных специалистов в учетно-регистрационной сфере.