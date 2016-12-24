«Шумбрат, Мордовия!» - «Vivat, Чемпионат!»

В воскресенье в Саранске в зале РДК состоялся гала-концерт XXII Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Это одно из ярких событий культурной жизни республики, наполненное духом творчества, праздник, в котором принимают участие тысячи талантливых людей самых разных возрастов и профессий из 22 районов республики. Так как фестиваль проходит в год проведения в Мордовии матчей чемпионата мира по футболу, и девиз ему был выбран соответствующий - «Vivat, Чемпионат!».



Фестиваль, зародившийся в 1997 году, имеет богатую историю. В последние годы он приобрел свою символику и даже свой гимн. За эти годы сформировалась и главная его идея - сохранение национальной культуры, народных традиций, развитие самодеятельного художественного творчества. Фестиваль на деле способствует раскрытию духовного богатства жителей республики, укреплению дружбы и взаимопонимания народностей, проживающих в Мордовии.

Более месяца в Республиканском дворце культуры проходили масштабные отчетные концерты муниципальных районов, городского округа Саранск и выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Мастерство земли мордовской». Многочисленные зрители увидели номера лучших коллективов и солистов-исполнителей, выступающих в различных жанрах народного творчества, а также оценили удивительные работы народных мастеров.

Каждый, кто приходил в эти дни в РДК, смог окунуться в атмосферу творчества, увидеть лучшие концертные выступления полюбившихся исполнителей, открыть новые таланты. Национальная вышивка, текстильная скульптура, робототехника, пейзажи, куклы-сувениры, плетение из лозы, лыка, лепка из глины, резьба по дереву, роспись по стеклу, ковка металла, вышивка бисером, вязание крючком - далеко не полный перечень техник, в которых работают наши земляки. Многолюдно было не только у фотозон, где гости фестиваля с удовольствием делали снимки, но и около умельцев, которые показывали свои мастер-классы. Особой популярностью у зрителей пользовались и выставки-дегустации блюд национальной кухни.

Зрителей и артистов на итоговом концерте приветствовал Глава Мордовии Владимир Волков: «Фестиваль «Шумбрат, Мордовия!» пользуется огромной популярностью и является одним из самых массовых в стране. На сельских, районных, городских и республиканских этапах в нём приняли участие более 100 тысяч человек!».

Два месяца на отчётных концертах районов в зале РДК был настоящий аншлаг. За это время на сцене Дворца выступили более 7 тысяч человек. Причём 40% из них дети. Участники репетируют на протяжении всего года, готовятся даже самые маленькие сельские поселения. На заключительный концерт все билеты были проданы уже давно и очень быстро.

«Считаю, что это лучший показатель всенародного признания фестиваля! - отметил Владимир Волков. - У нас есть коллективы, которые на сцене фестиваля уже более 20 лет, принимали участие во всех концертах. Это заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации «Гайги вайгель» из села Новая Пырма Кочкуровского района, ансамбль мордовской песни «Лаймоня» из села Лесное Цыбаево Темниковского района и «Русская песня» Чамзинского района».

По словам Главы РМ, ежегодно на фестивале зажигаются новые звёздочки. На смену своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам приходит юное поколение. Открытием фестиваля стал 5-летний Тимур Турабаев из Лямбирского района, который выступал в составе взрослого казачьего ансамбля. «Его зажигательный танец и не по-детски профессиональное владение шашкой вызвали бурю аплодисментов», - добавил он.

Как отметил Глава Мордовии, по исполнительскому мастерству многие участники фестиваля не уступают профессионалам. При этом на сцене выступают представители самых разных профессий: фермеры и предприниматели, врачи и учителя, священнослужители, сотрудники МЧС и МВД, главы сельских поселений, студенты и школьники, представители многих других сфер.

В этом году фестиваль «Шумбрат, Мордовия!» был посвящён проведению в Саранске чемпионата мира по футболу. Это мировое событие вдохновило очень многих людей, сплотило всех нас. Во время мундиаля поток туристов в республику вырос в 235 раз, что стало самым высоким показателем среди городов-организаторов. Столицу Мордовии в дни матчей посетили более 200 тысяч человек из 44 стран мира.

«Мы постарались организовать для гостей большую культурную программу, - напомнил руководитель республики. - Во время чемпионата у нас работало шесть зон международного гостеприимства. Они пользовались большой популярностью среди иностранных болельщиков. Их интересовало всё, что связано с традициями, бытом нашего народа, активно покупались сувениры ремесленников.

Японцы, португальцы, тунисцы, датчане, иранцы с удовольствием пробовали мордовские блины и позу, пели «Калинку» наперебой с «Катюшей», танцевали под гармошку и балалайку. Особо наше народное творчество пришлось по душе колумбийцам, панамцам и перуанцам. Для веселья им даже позы не требовалось, они устраивали мини-карнавалы буквально на каждом шагу!

И если спортивный праздник длился две недели, то работники культуры несли творческую вахту все 6 лет подготовки. Практически ни одно мероприятие не прошло без участия наших народных артистов, самодеятельных коллективов, мастеров народных промыслов и ремёсел».

По многочисленным отзывам гостей, посетивших нашу столицу в дни чемпионата, Саранск стал одним из самых лучших городов-организаторов мундиаля. «С вашей помощью мы сделали всё возможное, чтобы весь мир узнал о гостеприимной мордовской земле. Чтобы культура Мордовии получила признание на международном уровне, а наши гости уехали с хорошим настроением. Могу сказать, что вы прекрасно справились с этими задачами. Большое вам за это спасибо!» - добавил Глава РМ.

«Для нашей республики разнообразие обрядов, обычаев, ремёсел - не только уникальное наследие. Народная культура - это бесценное преимущество, самое лучшее наше оружие, - отметил Владимир Волков. - Давайте и дальше вместе развивать народное творчество, бережно хранить народные традиции, воспитывать патриотов России и Мордовии!».

Финал украсило массовое награждение - Владимир Волков вручил высокие государственные награды отличившимся участникам и организаторам фестиваля: почетные звания «Заслуженный работник культуры Республики Мордовия», Почётные грамоты Республики Мордовия, дипломы лауреатов, сертификаты на сумму 250 и 300 тысяч рублей. Специальными призами фестиваля Глава республики наградил и самого юного участника - пятилетнего Тимура Турабаева из села Атемар Лямбирского района, и юных стиляг - воспитанников детского сада № 42. «За преданность фестивалю «Шумбрат, Мордовия!» получила награду и одна из заслуженных его звёзд - 70-летняя Екатерина Петровна Ямашкина, участница Старотеризморгского народного хора Старошайговского района.

Победители и призеры фестиваля

От Главы Республики Мордовия за активное творческое участие специальным призом - сертификатом на сумму 250 тысяч рублей - были награждены кочкуровский фольклорный ансамбль «Гайги вайгель» и народный ансамбль мордовской песни «Лаймоня» из Темникова.

Также сертификатом от Главы Республики Мордовия на сумму 300 тысяч рублей награждён народный ансамбль «Русская песня» (Чамзинский район).

В номинации «Муниципальные районы с населением до 10 тысяч человек» награды получили творческие коллективы Атяшевского района - у них диплом лауреата III степени и премия 30 000 рублей. Диплом лауреата II степени и денежная премия 40 000 рублей - у артистов Старошайговского района, а диплом лауреата I степени и премия 50 000 рублей - у коллективов Дубёнского района. Спецдиплом «Яркое воплощение темы чемпионата мира по футболу» и поощрительная премия 20 000 рублей присуждены талантам Кочкуровского района. Специальный диплом «Верность народным традициям и сохранение национального языка» и 20 000 рублей достались Ичалковскому району.

В номинации «Муниципальные районы с населением свыше 10 тысяч человек» были награждены творческие коллективы Рузаевского района - дипломом лауреата III степени и премией 30 000 рублей. Диплом лауреата II степени и 40 000 рублей - у коллективов Лямбирского района, а диплом I степени и 50 000 рублей - у артистов Ковылкинского района.

Специальный диплом «Концептуальность режиссерского решения творческой программы» и поощрительная премия в 20 000 рублей вручены артистам Ромодановского района. Диплом «Многогранность и эстетика творческой программы» и

20 000 рублей присуждены чамзинским творческим коллективам. А диплом «Новаторство творческих идей и профессионализм» и поощрительная премия 100 000 рублей - у творческих коллективов Саранска.





Наталья ГОРДЕЕВА, фото Юрия ГЛЕБОВА