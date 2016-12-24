Грамотно составленный договор - залог успешных операций с недвижимостью

Проезд у частных перевозчиков подорожает в Саранске до 25 рублей!
На совещании в горадминистрации начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что частные предприятия общественного транспорта...
Операции с недвижимостью требуют знания законодательства, прав и обязанностей. Кадастровая палата по Республике Мордовия оказывает консультационные услуги по подготовке договоров в простой письменной форме для целей государственной регистрации. Это договоры купли-продажи, мены, аренды, дарения и пр.
Специалисты Кадастровой палаты по Республике Мордовия работают в учетно-регистрационной сфере, что обеспечивает высокое качество предоставляемой услуги.
Граждане могут обратиться в офис Кадастровой палаты за составлением договоров купли-продажи, дарения недвижимости и других видов, которые не подлежат нотариальному удостоверению.
Обращаясь в Кадастровую палату за консультационными услугами, граждане получают ряд преимуществ: гарантия государственного учреждения, специалисты с многолетним опытом, доступные цены, минимум затраченного времени.
На совещании в горадминистрации начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что частные предприятия общественного транспорта...
Утром в обычную декабрьскую пятницу в коридорах «Мордовской республиканской станции переливания крови» было довольно оживленно. Среди...
Подполковник ФСБ в отставке - о работе в Германии и действиях современных спецслужб
В воскресенье в Саранске в зале РДК состоялся гала-концерт XXII Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Это...
В Саранске полицейские ликвидировали бордель для гастарбайтеров, работавший по бросовым расценкам
Заканчивается последняя рабочая неделя 2018 года. Новый год наступает с боем кремлёвских курантов в полночь 31 декабря, и встретить его надо в...
Жерар Депардье променял Саранск на Новосибирск
Представители власти и бизнеса обсудили вопросы реализации в Мордовии национальных проектов
В Саранске продолжается работа с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги.
Верховный суд Мордовии отменил приговор 43-летнему директору предприятия «Стерх» Павлу Калашникову. В августе этого года Рузаевский...