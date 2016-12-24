Грамотно составленный договор - залог успешных операций с недвижимостью

Социум

Операции с недвижимостью требуют знания законодательства, прав и обязанностей. Кадастровая палата по Республике Мордовия оказывает консультационные услуги по подготовке договоров в простой письменной форме для целей государственной регистрации. Это договоры купли-продажи, мены, аренды, дарения и пр.

Специалисты Кадастровой палаты по Республике Мордовия работают в учетно-регистрационной сфере, что обеспечивает высокое качество предоставляемой услуги.

Граждане могут обратиться в офис Кадастровой палаты за составлением договоров купли-продажи, дарения недвижимости и других видов, которые не подлежат нотариальному удостоверению.

Обращаясь в Кадастровую палату за консультационными услугами, граждане получают ряд преимуществ: гарантия государственного учреждения, специалисты с многолетним опытом, доступные цены, минимум затраченного времени.

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