Грамотно составленный договор - залог успешных операций с недвижимостью

Операции с недвижимостью требуют знания законодательства, прав и обязанностей. Кадастровая палата по Республике Мордовия оказывает консультационные услуги по подготовке договоров в простой письменной форме для целей государственной регистрации. Это договоры купли-продажи, мены, аренды, дарения и пр.

Специалисты Кадастровой палаты по Республике Мордовия работают в учетно-регистрационной сфере, что обеспечивает высокое качество предоставляемой услуги.

Граждане могут обратиться в офис Кадастровой палаты за составлением договоров купли-продажи, дарения недвижимости и других видов, которые не подлежат нотариальному удостоверению.

Обращаясь в Кадастровую палату за консультационными услугами, граждане получают ряд преимуществ: гарантия государственного учреждения, специалисты с многолетним опытом, доступные цены, минимум затраченного времени.