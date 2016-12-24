Как получить сведения об объекте недвижимости и что такое УИН?

Мордовия-2018
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Если возникла необходимость заказать сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в бумажном виде необходимо обратиться в офис МФЦ. Для получения выписки из ЕГРН о земельном участке, здании, сооружении или помещении (квартире) Вам не надо оплачивать эту услугу заранее. Специалист МФЦ примет у Вас запрос о предоставлении сведений из ЕГРН и распечатает квитанцию с уникальным идентификатором начисления (УИН).
Уникальный идентификатор начисления (УИН), предоставленный заявителю для оплаты при обращении за государственной услугой, может быть использован только один раз в отношении заказанной услуги.
Внесение идентификационного номера (УИН) с ошибками влечет за собой непоступление денежных средств и, как следствие, возврат запроса о предоставлении сведений без рассмотрения.
Обращаем внимание, что уведомление об отсутствии сведений об объекте в ЕГРН является полученной услугой.
При этом внесенная плата подлежит возврату:
- полностью в случае, если заявителем не представлялся запрос о предоставлении сведений ЕГРН;
- в случае внесения ее в большем размере, чем предусмотрено законодательством, при этом возврату подлежат средства в размере, превышающем размер установленной платы.
В подобных случаях необходимо будет подать заявление для возврата денежных средств. Выписку из ЕГРН можно также заказать и в электронном виде в «Личном кабинете» на сайте Росреестра.
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