Как получить сведения об объекте недвижимости и что такое УИН?

Если возникла необходимость заказать сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в бумажном виде необходимо обратиться в офис МФЦ. Для получения выписки из ЕГРН о земельном участке, здании, сооружении или помещении (квартире) Вам не надо оплачивать эту услугу заранее. Специалист МФЦ примет у Вас запрос о предоставлении сведений из ЕГРН и распечатает квитанцию с уникальным идентификатором начисления (УИН).

Уникальный идентификатор начисления (УИН), предоставленный заявителю для оплаты при обращении за государственной услугой, может быть использован только один раз в отношении заказанной услуги.

Внесение идентификационного номера (УИН) с ошибками влечет за собой непоступление денежных средств и, как следствие, возврат запроса о предоставлении сведений без рассмотрения.

Обращаем внимание, что уведомление об отсутствии сведений об объекте в ЕГРН является полученной услугой.

При этом внесенная плата подлежит возврату:

- полностью в случае, если заявителем не представлялся запрос о предоставлении сведений ЕГРН;

- в случае внесения ее в большем размере, чем предусмотрено законодательством, при этом возврату подлежат средства в размере, превышающем размер установленной платы.

В подобных случаях необходимо будет подать заявление для возврата денежных средств. Выписку из ЕГРН можно также заказать и в электронном виде в «Личном кабинете» на сайте Росреестра.