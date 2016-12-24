Зима близко. Пора покупать шубу. Впервые в Саранске будет работать Новоторжская ярмарка «За шубой!» во Дворце культуры с 12 по 16 декабря.

Только 5 дней! Для вас красивые шубы и шапки от российского производителя на любой вкус и кошелек. Размеры — от 42 до 60.



Цены выгодные:

Теплые шубы из мутона и нутрии — от 22 до 49 тыс. руб.

Каракуль и норка — от 80 тыс. руб.

Шубы «ЗИМОС» из российской норки — от 125 тыс. руб.



Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия — до двух лет. Рассрочка, кредит.*

СКИДКА на шубу 5% пенсионерам при предъявлении удостоверения на кассе.**



Добро пожаловать за шубой!

12 — 16 декабря 2018, ср. — вс., с 10.00 до 19.00

Дворец культуры Саранска (клуб «Строитель»)

Саранск, Титова, 23, 2 этаж



Реклама. Товар сертифицирован.

**Срок действия с 12 по 16 декабря. Подробности у продавца на выставке.

*Рассрочка, кредит. ООО “РусфинансБанк”, лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013