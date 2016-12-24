В Мордовии отметили столетие самой массовой молодежной организации

Несмотря на то что Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи давно прекратил свое существование, его столетний юбилей встретили в Саранске масштабным торжеством, в котором приняли участие комсомольские активисты разных лет. В понедельник в Республиканском дворце культуры собрались представители самых разных взглядов и профессий, для которых ВЛКСМ стал настоящей школой жизни.

«Нам есть что вспомнить. Это были счастливые годы, - отметил, обращаясь к присутствующим в зале соратникам-комсомольцам, Глава Мордовии Владимир Волков. - Память о комсомольской юности и по сей день согревает наши сердца, дарит удивительный заряд сил, энергии и оптимизма. Приятно видеть, что у комсомольцев Мордовии, невзирая на возраст, глаза горят живым огоньком и задором. Все мы по-прежнему остаёмся людьми неравнодушными и инициативными».

«Комсомол определил принципы и веру многих поколений, научил нас побеждать, честно трудиться, дружить, искренне любить свою Родину, - продолжил руководитель региона. - Мы верили в жизнь, верили в дружбу, любовь. Нас манили романтика новых дорог и открытий, общие цели, надежды и мечты. Время доказало, что комсомольские друзья - это друзья на всю жизнь!».

В сущности вся история ВЛКСМ - история реальных дел, побед и свершений молодых людей, готовых работать, что называется, и за себя, и за того парня, привыкших доводить начатое дело до конца и отличавшихся повышенным чувством ответственности за результат. Именно комсомольцы возводили новые города и заводы, осваивали целину, совершали научные открытия, обновляли спортивные рекорды и покоряли космос. «Великая Победа тоже одна на всех», - добавил Владимир Волков.

Многое было сделано и в нашей республике. Молодежь работала на стройках народного хозяйства, пыталась возродить Нечерноземье, поднять село, созидала, благоустраивала. Под эгидой комсомола проводились десятки слетов молодых ученых, педагогов, передовиков производства, а еще - спортивные и культурно-массовые мероприятия, конкурсы профессионального мастерства и научно-технического творчества, походы по местам боевой и трудовой славы, фестивали молодых талантов.

Причем делалось все это не ради каких-то наград и благодарностей. Определяющим фактором нередко становилось чувство сопричастности к судьбе страны, возможность своим трудом принести ей пользу. «Для многих комсомол стал отправной точкой большого жизненного пути, - подчеркнул Глава Мордовии. - Говоря современным языком, то была школа лидеров и управленцев, где ковался кадровый резерв. Неслучайно фраза «он прошёл школу комсомола» по сей день является лучшей характеристикой. Мы и сегодня остаемся в строю. Кто-то трудится в органах власти, другие возглавляют промышленные и сельскохозяйственные предприятия, бизнес-структуры, ведут большую общественную работу, достигают успехов в науке, образовании, здравоохранении, спорте, культуре и искусстве. Всё благодаря опыту и закалке, полученным в комсомоле».

Примечательно, что и современная молодежь немало переняла у старших товарищей. Мордовия вошла в число пилотных регионов страны, где были воссозданы студенческие отряды. Сейчас, к слову, таковых насчитывается свыше шестидесяти. И объединяют они около 2,5 тысячи человек. Мощное волонтерское (то есть добровольческое) направление в массе своей тоже можно считать молодежным. А в него между тем вовлечено более 20 000 человек из 40 общественных организаций. Наконец, не стоит забывать о Российском союзе молодёжи, движении школьников, юнармейцах, поисковиках, кадетах, юных изобретателях и инноваторах, а также о других молодежных сообществах.

«Все это говорит о том, что по факту комсомол жив, - заявил Владимир Волков. - Он живёт в наших с вами делах и достижениях, энтузиазме и оптимизме молодых людей. Позитивные перемены - хоть сейчас, хоть сто лет назад или в далеком будущем - невозможно представить без активного участия молодежи. Уверен, что наш комсомольский опыт, помноженный на инновационный настрой, энергию молодости и созидания, станет лучшим инструментом для дальнейшего прорывного развития Мордовии. Так давайте же крепить связь поколений, щедро делиться знаниями, объединять наши усилия, совместно решать стратегические задачи, стоящие перед страной и республикой!».

В праздничный день всем присутствующим в зале были вручены цветы от Главы РМ. А первые секретари обкома комсомола - Вячеслав Буланов (1966 - 1969 гг.), Иван Цыганок (1972 - 1978 гг.), Николай Меркушкин (1982 - 1986 гг.), Сергей Вдовин (1986 - 1989 гг.) и Владимир Василькин (1989 - 1992 гг.) - получили также медали «За заслуги перед Республикой Мордовия».