Тепло пришло в дома горожан по графику

В какой ситуации в столице Мордовии стартовал новый отопительный сезон и с какими трудностями сталкиваются энергетики республики, на встрече с журналистами рассказали директор филиала «Мордовский» Группы «Т Плюс» Андрей Ванин и директор Мордовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Чайка.

Тепло в Саранске дали за 4 дня

- Старт отопительного сезона прошел довольно-таки ровно, - сообщил Андрей Ванин. - Работа шла по программе, согласованной с администрацией Саранска. Мы в течение 4 дней поочередно включали систему отопления в разных районах города. Сначала пустили тепло в микрорайон «Тавла», затем в центр города, на Светотехстрой… Наладили гидравлический и температурный режимы. Если в данный момент у кого-то нет отопления - надо разбираться конкретно в каждом случае. Если есть целый дом, оставшийся без отопления, тогда можно говорить, что в этом есть наша вина. Но таких домов в Саранске нет. Почему тогда не поступает тепло? Причин может быть несколько. Когда в одной комнате есть тепло, а в другой - нет, это говорит о том, что наше тепло до дома добралось, но требуется отладка системы теплоснабжения, например, необходимо стравливать воздух и отладить гидравлический режим. Иногда сделать это бывает очень просто. Но порой в верхней квартире, где установлен кран для стравливания воздуха, отсутствует жилец или люди никого не пускают в квартиру. В результате работники ТСЖ, ЖКО пытаются спустить воздух внизу через дренаж, однако сделать это проблематично, поскольку воздух поднимается вверх.

- Горячая линия, посвященная началу отопительного сезона, состоялась при полномочном представителе Президента РФ 15 октября, и я на ней присутствовала, - добавляет директор Елена Чайка. - Были также представители города, ГЖИ, районных администраций. Все практически единогласно отметили, что в этом году старт отопительного сезона прошел довольно плавно.

Чем чреват слив воды в подвале?

- Жалоб горожан на отсутствие тепла в отдельных квартирах по сравнению с предыдущими годами было гораздо меньше, - отмечает Елена Чайка. - Основная проблема - завоздушивание отдельных стояков. Порой управляющие компании в этих случаях, вместо того чтобы искать жильцов верхних этажей или оборудовать верхние точки автоматическими воздухоотводчиками, не находят ничего лучше, как сливать воду в подвале. Чем это чревато? Во-первых, вода в подвале - это сырость. Во-вторых, они сливают химически очищенную воду, которая стоит недешево. Мы зафиксировали несколько случаев слива воды из сети. Соответственно, рассчитали и стоимость убытков - она составила примерно 250 тысяч рублей. На эту сумму мы направили претензии управляющим компаниям, следовательно, они понесут расходы. Но эти расходы могут также лечь на граждан, ведь вода была слита через общедомовые приборы учета! Следовательно, это все будет распределено на собственников. Мы посчитали и общий размер убытков от потерь сетевой воды. Сумма превысила 1,5 миллиона рублей! Это на самом деле серьезный ущерб. Мы не можем к каждому дому приставить инспектора и следить за сливами, у нас нет столько работников.

Хочу подчеркнуть, что за работой внутридомовой системы отопления следит управляющая компания. Поэтому, если отдельные стояки остаются без тепла, ответственность ложится именно на управляющую компанию! Многие жильцы обращаются к нам с просьбой скорректировать начисления по отоплению, мы направляем людей в управляющую компанию, которая обслуживает их дом, чтобы со строки «Содержание, обслуживание, управление» им могли возместить расходы или убытки, образовавшиеся в результате отсутствия тепла в комнатах или квартирах.

Долг платежом красен

- Для нас тема долгов за тепловую энергию, к сожалению, не утратила своей актуальности, - говорит Елена Чайка. - На начало отопительного сезона - 1 октября - общая задолженность перед компанией составляла 885 миллионов рублей! Львиная доля из этой суммы - долги управляющих компаний. Сумма задолженности по ГУКам - 563 млн, в том числе 155 млн по управляющим компаниям, которые сейчас находятся в состоянии банкротства (ГУК «Юго-Западная» должна 80 млн, ГУК «Центральная» - 75 млн). Вход в отопительный сезон ознаменовался, к сожалению, большими долгами местного бюджета - на начало отопительного сезона задолженность составляла 71 млн рублей. Детские сады и школы были вовремя подключены к теплу, даже раньше, чем жилые дома. Мы получили гарантии администрации города по оплате долгов. Первый транш городская администрация проплатила еще в сентябре, в октябре сумма по гарантийному письму должна быть 50 миллионов рублей, но пока из данной суммы мы получили только 15. Ожидаем еще 35 млн, надеемся, что администрация свои обязательства выполнит.

Есть большая недофинансированность и других бюджетов, в частности, республиканского. Мы просмотрели и проанализировали лимиты республиканских обязательств, которые выделили республиканским организациям - учреждениям здравоохранения, спорта, образования. Недостаточность этих лимитов до конца года составляет порядка 16 миллионов рублей. Мы написали письма, предупредили все министерства и ведомства о такой ситуации и надеемся, что деньги будут найдены и к концу года долг не будет расти. По республиканскому бюджету задолженность на начало отопительного сезона составила 7,5 миллиона рублей.

Если говорить о задолженности населения (напомню, мы перешли на прямые расчеты год назад), она составляет 114 миллионов рублей. Радует, что она, по крайней мере, не растет. В какой-то период задолженность населения составляла 150 миллионов рублей, сейчас мы ведем с населением активную работу, в том числе посредством судебных приказов. Порядка 10 тысяч уведомлений мы ежемесячно рассылаем клиентам, да и судебным приставам передаются пакеты документов ежемесячно. Сначала мы оформляли порядка 500 судебных приказов в месяц, а в октябре их количество уже приближается к 900. Порой к нам приходят люди, которые действительно попали в трудное материальное положение, в тяжелую жизненную ситуацию, с просьбой перераспределить задолженность. Мы таким клиентам никогда не отказываем и заключаем соглашение о реструктуризации долга. Главное для нас - чтобы у людей было желание погасить задолженность.

Хочу сказать и о хороших управляющих компаниях, которые подошли к началу отопительного сезона вообще без задолженностей. Это новые управляющие компании, у которых если и была в прошлом задолженность, то за этот год они сделали прорыв. Хочу отметить ЖЭК «Октябрьский», компанию «Жилкомфорт», у них остался только объем месячной задолженности. ТСЖ также в основном соблюдают условия погашения задолженности. Единственное ТСЖ, которое выделяется среди всех, это ТСЖ «Онегин» - у них большой дом и большая сумма долга.

Среди нерадивых управляющих компаний - УК «Комфорт», «Управдом» (который обслуживает дома в поселке ТЭЦ-2). Есть еще компания «Сантехдом», которую возглавляет экс-руководитель бывшего «Домоуправление-45» и «Домоуправление 45». Она уже две компании довела до банкротства, и что будет с «Сантехдомом» - еще большой вопрос.

Очистить рынок жилищно-коммунальных услуг от недобросовестных организаций

- Елена Анатольевна, можете рассказать, в какой стадии находятся сейчас уголовные дела в отношении руководства ГУК «Юго-Западная»?

- По ст. 315 (Уклонение от решения суда) заведено 4 уголовных дела, они уже находятся в суде на рассмотрении. Одно уголовное дело по ст. 165 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) находится на расследовании в Следственном комитете. Еще 4 дела по ст. 315 возбуждено в отношении заместителя руководителя ГУК «Юго-Западная». На данный момент мы имеем 9 возбужденных дел на руководство ГУК «Юго-Западная».

Сейчас ГУК «Юго-Западная» находится в состоянии банкротства, денежные средства от них нам на данный момент не поступают. Дело в том, что руководством компании были предприняты попытки о заключении договора цессии, уступки прав требования долга новым управляющим компаниям, в результате деньги потребителей шли новым управляющим компаниям, далее они где-то аккумулировались. Каким образом эти средства были потрачены на нужды населения и обслуживание жилых домов, будет проверять следствие. Выводы делать пока рано, потому что еще идет следственный процесс.

- Есть еще момент, на который следует обратить внимание, - отмечает Андрей Ванин. - Если нам кто-то должен и не расплачиваемся, мы идем в суд или пишем заявление. Такая политика позволит очистить рынок жилищно-коммунальных услуг от недобросовестных организаций. Компании, которые собираются идти по такому же пути, должны понимать, что мы будем активно с этим бороться.

- Сейчас в отношении нынешнего руководства компании «Сантехдом», про которое я уже говорила, нами подано заявление о привлечении руководителя к субсидиарной ответственности и принятии обеспечительных мер, - говорит Елена Чайка. - 5 ноября состоится рассмотрение по данным делам. В нашей практике это первый опыт привлечения к субсидиарной ответственности. Мы думаем, что это станет уроком и для руководителей новых управляющих компаний. Как правило, руководители - достаточно молодые люди, поэтому, чтобы не делать своих ошибок, они могут поучиться на ошибках предшественников. В суде же мы надеемся на положительный исход.

450 миллионов рублей на ремонт

- Если у компании столько долгов, как прошли ремонтные работы? - интересуемся у директора филиала «Мордовский» Группы «Т Плюс» Андрея Ванина.

- Ремонтно-инвестиционная кампания мордовского филиала в этом году составила 450 миллионов рублей. Мы выполнили практически все работы, несмотря на то, что сроки сдвинулись из-за чемпионата мира по футболу. Из этих 450 миллионов порядка 280 миллионов пошли на тепловые сети, в том числе перекладку 25 км теплосетей, к тому же все тепловые сети нами опрессованы. Мы провели экспертизу промышленной безопасности труб, которые прослужили более 20-25 лет. После гидравлических испытаний были выявлены некоторые дефекты, мы их устранили. Сейчас наша задача - уйти в зиму с нормальным благоустройством. Пока погода позволяет нам работать. Кстати, по благоустройству осталось не так много работ, плюс зеленые зоны. В зиму мы планируем уйти, выполнив все работы по этому направлению.

Мы говорим про тепловые сети, но также много сил и средств было потрачено на саму Саранскую ТЭЦ-2. Мы здесь провели мероприятия, которые позволят нам в штатном режиме пройти осенне-зимний период. Мы отремонтировали котлоагрегаты, занимались турбинами и электрооборудованием, провели ремонт 21 котельной.

На все мы потратили, повторюсь, 450 миллионов рублей. При этом зарплату и налоги выплачивали вовремя, да и за газ рассчитываемся своевременно. Несмотря на то, что нам должны 885 миллионов, ремонтно-инвестиционную кампанию мы провели в полном объеме и выполняем главную задачу - надежное и бесперебойное энергоснабжение Мордовии.