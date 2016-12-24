Каждый год одним из самых важных светских событий столицы становится Бал дебютанток Tatler. Молодые девушки из высшего общества начинают готовиться к нему практически за год: разучивают бальные танцы, шьют наряды, выбирают туфельки, продумывают прически и макияж. По традиции мероприятие прошло в Колонном зале Дома Союзов. 12 наследниц громких фамилий в этот вечер блистали перед светской публикой. Среди них были дочери Владимира Кристовского, Григория Лепса, Сергея Мазаева, Сергея Семака, Александра Карелина, Дениса Мантурова, Егора Кончаловского, Максима Дунаевского и других известных персон.

Первым на мероприятии был исполнен полонез под «Танец с кубками» из балета «Лебединое озеро». Следом за ним дебютантки со своими партнерами, артистами Большого театра, исполнили вальс из этого же балета. Третий танец уже традиционно юные красавицы станцевали со своими отцами, приглашая тем самым на паркет всех гостей бала.

Дочери Григория Лепса Еве - 16 лет. Для мероприятия она выбрала голубое воздушное платье из фатина. Поддержать девушку приехали ее знаменитый отец и мама Анна Шаплыкова.

- Мне нет смысла нервничать, как и дочке, для нас это не первое светское мероприятие, - сказал Лепс. - Конечно, такой бал бывает раз в жизни, но я более или менее спокоен. Меня тут уже спрашивали: есть ли у дочери парень? Отвечаю, что нет. Хотя знаю, что ей названивают поклонники.

Дочь артиста учится сейчас на факультете международной журналистики в МГИМО и поет в группе «Cosmos Girls». Раскручивает девичью группу сам Григорий Лепс. Девушки уже выступили прошедшим летом на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале, а также на фестивале «Жара» в Баку.

Еще одна представительница музыкальной семьи - 18-летняя Анна Мазаева. Ее папа - лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев - тоже пришел поддержать свою наследницу вместе с супругой Галиной. Артист признается, что за подготовку к балу отвечала исключительно его жена, а за нарядом для дочери они ездили в Париж. Анна призналась, что тоже мечтает пойти по стопам отца и стать музыкантом. Правда, пока девушка учится графическому дизайну в Британской высшей школе дизайна. Но, по ее мнению, эти две профессии спокойно могут сосуществовать и не мешать друг другу.

Пожалуй, самая большая группа поддержки была у старшей дочери Владимира Кристовского - 18-летней Ясмин. Вместе с девушкой на балу были ее мама Валерия Римская и младшие сестры. А папа в этот вечер не смог присутствовать - был на гастролях. Ясмин изначально тоже интересовалась музыкой и сразу после школы почти год проработала администратором у певицы Елки. А теперь девушка собирается расстаться с папиной стезей и связать свою жизнь с модой, в ее планах - сделать карьеру в модельном бизнесе.

17-летняя Мария Кончаловская на балу была вместе с мамой Любовью Толкалиной и папой Егором Кончаловским. Хотя супруги уже несколько лет как расстались, они сумели сохранить нормальные отношения и общаются друг с другом.

- Я никогда не бывал на подобных балах, - признался Егор Кончаловский. - Я почти в ее возрасте служил в Советской армии. Сами понимаете, что там подобных мероприятий даже близко не было.

Сама Мария пока учится в школе, а после окончания мечтает стать режиссером-мультипликатором - настолько сильно она увлечена анимацией, в том числе японской.

Повышенное внимание публики было привлечено и к дочери олимпийского чемпиона Александра Карелина - 18-летней Василисе. Девушка почти 12 лет занималась художественной гимнастикой, а сейчас оставила спорт. Василиса учится на факультете управления и политики МГИМО, а в свободное время увлекается фотографией. Для вечера девушка выбрала розовое платье, расшитое кристаллами.

Дочь главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака - 18-летняя Майя - увлекалась конным спортом, но будущую профессию решила связать все же с другим видом деятельности. Майя - студентка Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций.

16-летняя Полина Дунаевская прибыла на бал со своим именитым отцом - композитором Максимом Дунаевским.

- Вы не представляете, насколько сегодня для меня волнительный день! - признался Максим Исаакович. - Это такая большая ответственность - выступать на балу в качестве дебютантки. И двойная ответственность - быть ее папой!

Полина еще учится в школе, а на первом месте среди ее музыкальных предпочтений - рэп.

Валерия Хващевская