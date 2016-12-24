Анна Банщикова: «Не знаю, как - но надо всё успевать!»

Звезда «Ищейки» растит троих детей, примеряет новый образи думает о продолжении полюбившегося зрителям сериала

Выбрав профессию актрисы, Анна Банщикова ни разу об этом не пожалела. И сама профессия проявила большую благосклонность к талантливой и очень трудолюбивой актрисе. Ее героини западают в душу зрителям, и они не хотят с ними расставаться. Так было, например, с Александрой Кушнир из сериала «Ищейка», которую зрители не намерены отпускать с экрана. Наверняка так же будет и с новой героиней Ритой из сериала «Отчаянные» кинокомпании «Star Media», на съемках которого сейчас находится Анна Банщикова.

- Анна, это правда, что сейчас, когда идут съемки сериала «Отчаянные», вы в шесть утра выезжаете из дома, чтобы уже в семь быть на съемочной площадке?

- Да, это правда. Не скажу, что это легко, хотя с тремя детьми я стала жаворонком. Привыкаешь к их режиму. Даже когда у меня выходной, я сама провожаю детей в школу. Даже когда думаю, что вот сегодня надо бы выспаться, все равно встаю и провожаю. Нужно ведь все проверить: кто что надел, кто что взял или забыл взять. Поэтому со сном есть некоторые проблемы: мало сплю.

- Дома все в курсе: куда мама поехала, где снимается, какая у нее роль в новом фильме? Или это рабочий процесс, который остается за рамками семейной жизни?

- Не то чтобы все вникают в подробности, но в курсе, что, например, в этот раз, на съемках сериала «Отчаянные», я по лесам шарюсь! (Смеется.)

- Расскажите о вашей роли в этом проекте. Говорят, сериала такого формата на нашем телевидении еще не было.

- Сценарий сразу пришелся мне по душе, потому что это история про двух действительно отчаянных - отвязных даже - женщин, которые ничего не боятся. Вторая главная роль - у Анны Снаткиной. Мне кажется, в итоге выйдет узнаваемый портрет современной женщины, которая рассчитывает в этой жизни только на себя. Такие героини, как наши, могут преодолеть любое препятствие, чтобы двигаться дальше. Им не на кого надеяться, хотя они такие клёвые! И в любой ситуации не унывают. В общем, крутые девчонки! А моя героиня Рита - она вообще очень позитивная: что бы ни происходило - она все решит, все разрулит…

- А как ваших героинь в лес занесло?

- Не только в лес. У нас интересный сценарий: мы все время в движении, в пути. Мне это тоже очень нравится.

- Чем ваша героиня отличается от героини Анны Снаткиной?

- Не буду всё рассказывать, но они из абсолютно разных миров, разных социальных слоев. И волею случая оказываются вместе, и им приходится преодолевать некие обстоятельства. Если совсем просто сказать - спасать свои жизни. То есть это такие подруги по несчастью.

- Не было момента «внутренней примерки» другой роли, которая досталась Анне Снаткиной?

- У меня большой диапазон ролей: я играла и жену маршала Жукова, и директора овощебазы... Поэтому я могла бы сыграть и роль героини Анны. Но у меня были похожие роли - состоятельных дам. А сейчас мне нравится моя Рита: она такая классная, настоящая! А главное она совсем не похожа на героиню «Ищейки», поверьте мне. Совсем!

- Есть какие-то сложности в работе? Или с вашим опытом в профессии все дается играючи?

- Главное, чтобы опыт не превратился в такого конька. Знаете, как говорят: это ее конёк! И в нашей стране, это, кстати, приветствуется. Находят артисты своего конька, а потом в лучшем случае свитер в новом проекте переодевают - и продолжают играть то же самое. Иногда про кого-то скажут: «Как же круто она играет!». А ты знаешь, что эта актриса и в жизни точно такая же, и другого она ничего не умеет - а может, просто ей не предлагают ничего, кроме как себя играть. Мне в этом смысле как-то везет, потому что у меня всегда совершенно разные роли. Мои поклонницы в Инстаграм часто выкладывают ролики, смонтированные из разных фильмов с моим участием. И в комментариях люди пишут, что в каких-то картинах не узнают меня - думают, что это другой человек: он по-другому ходит, разговаривает и так далее. Некоторые пишут: «А это тоже Аня? Мы не узнали ее!». Это самая большая похвала для меня как для актрисы! Надеюсь, что и впредь будет удаваться придумывать разные характеры разных людей.

- Вы создаете своих героинь прямо на площадке, с ходу? Или как-то работаете дома, еще не этапе прочтения сценария?

- Не могу даже сказать, как это происходит. Как-то интуитивно, что-ли… Когда мы снимали «Ищейку», вдруг возникла эта женщина - подполковник полиции Александра Кушнир. Я прямо почувствовала её: как она ходит, как говорит, как реагирует. Она вдруг стала жить! Бывает, что это сразу происходит, бывает, не сразу… Но возникает этот человек во мне - и я начинаю играть, исходя из его установок. В общем, герой вдруг возникает и живет. Но этот процесс у разных артистов происходит по-разному. Кто-то идет от головы: раскладывает героя по полочкам, выстраивает его характер, привычки, на листочках все это расписывает и так далее. Я доверяю интуиции.

- Вы проходите кастинги? Или режиссеры уже просто мечтают заполучить Анну Банщикову - вы только, пожалуйста, согласитесь и придите?

- Все равно принято проводить кастинги. И, допустим, режиссер меня видел где-то в характерных ролях, а хочет попробовать на другую - ясно же, что он должен посмотреть на меня в другой ситуации. Если бы я была режиссером, я бы тоже проводила кастинги. Важно увидеть, как именно сейчас выглядит этот артист, как существует в паре с другим артистом. Ведь на кастинге проверяют не только актерские способности - проверяется точность попадания в конкретную ситуацию, команду и историю.

- «Отчаянные» - это фильм и о женской дружбе?

- Да, обязательно - в нем будет и женская дружба.

- А вам в жизни с кем проще дружить - с женщинами или мужчинами?

- Наверное, с женщинами… Хотя раньше мне казалось, что с мужчинами проще. А сейчас не понимаю, как с ними дружить? (Смеется.) Я бы хотела, но не получается... Вообще, когда у тебя трое детей и столько работы - дружить уже некогда. Мы с подругами не видимся годами, только по телефону разговариваем. Вся дружба и общение - пока ты в пробке стоишь и можешь набрать чей-то номер. Но есть близкие, которых ты хоть и не видишь годами, но знаешь, что в любое время дня и ночи можешь им позвонить - и если надо, они придут на помощь. И я приду.

- Кто ваши душевные подружки?

- Алена Бабенко - близкая моя подруга, почти родственница по ощущениям. Дина Корзун, хотя я не вижу ее по сто лет. Ксюша Раппопорт… Нам всем некогда встречаться, но мы остаемся очень близкими людьми. И соцсети, конечно же, помогают оставаться в курсе событий друзей.

- Вы расстроились, что «Ищейка» была номинирована на телевизионную премию «ТЭФИ», но не получила ее?

- Нет, конечно, я вас умоляю! В прошлом году я была номинирована как лучшая актриса за участие в небольшом фильме. А «Ищейку» смотрела вся страна, все ее полюбили, очень теплые отзывы о фильме, о героине, она действительно стала как родная за несколько сезонов. И вот с этой «народной» ролью меня не номинировали как лучшую актрису на «ТЭФИ». Но подобные премии настолько условные, что я к ним с юмором отношусь. Главное, что нас люди любят. А кто что решил, кто кого наградил - это не наши проблемы.

- Вы тоже эту роль любите?

- Люблю, да. В Кушнир много всего есть. Она и такая и сякая: и нежная - и жесткая, и умная - и глупая. И где-то она женщина, а где-то - немного мужчина… И смешная. То есть мне есть где развернуться! (Смеется.)

- Будет еще один сезон «Ищейки»?

- И не один! Первый канал завалили письмами с просьбами вернуть «Ищейку». И сейчас можно говорить о том, что будут четвертый и пятый сезоны. Кушнир вернется к зрителям.

- Расскажите о работе в театре. Вы зачислены в труппу «Современника» - в масштабах актёрской, творческой карьеры это круто?

- Не надо применять ко мне слово «творчество» - пожалуйста, не пишете его нигде. Его нужно забывать. Творчество было у Пушкина, а в контексте сегодняшней жизни оно практически не применимо.

- Как происходит попадание артиста в конкретный театр?

- Галина Борисовна Волчек пригласила меня. Я еще весной ввелась в спектакль «Загадочное ночное убийство собаки», играла уже его в «Современнике».

- Есть ощущение, что вы «новенькая в классе», или уже давно все знакомы вне театра?

- Во-первых, все знакомы, конечно: и играла уже со многими актерами, и в кино снималась, а с кем-то просто дружу.

- То есть никаких притирок в коллективе не было?

- Даже не знаю. Я на это не обращала внимания, мне не до этого. У кого-то, может быть, и есть со мной притирки, но я лично об этом не знаю. (Смеется.) Как говорят: «Мне наплевать, что вы обо мне думаете, я о вас не думаю вообще!».

- Какие театральные работы впереди? Гастроли планируете?

- С Маратом Башаровым спектакль выпустили - «Любовь. Собака. Точка ру». Недавно была премьера. Я о нем рассказывала на своей странице в Инстаграм. Я недавно начала вести Инстаграм, и как-то мне это стало нравиться. На самом деле здорово, когда люди к твоей фотографии оставляют восемьсот комментариев. Или восемь тысяч лайков. И главное, у меня нет негативных комментариев! Я вам клянусь! Я никого не удаляю, не блокирую - то есть ничего специально не делаю. И теперь, если вдруг случилось плохое настроение, - читаю, что мне пишут. А там столько приятного, такие теплые слова! И радостно и приятно становится…

- Жалко только, что соцсети еще и время отнимают…

- Да, это понятно, но все равно очень приятно, когда получаешь теплый отклик от зрителя напрямую, и им есть куда написать.

- Скажите, а реально существует понятие энергетики, о котором часто говорят артисты? Что можно почувствовать еще до аплодисментов: когда принимает тебя зал, а когда не принимает?

- Любовь зала невозможно не почувствовать. Стоишь на сцене - и в какой-то момент понимаешь, что ты для зрителей родная, живая! Конечно, это дает колоссальную энергию!

- Хватает сил на все, что хочется охватить? Или бывает, что по ходу что-то отменяется, корректируется ради того, чтобы сберечь себя?

- Не бывает у меня в таком смысле выходных. Я вообще боевой такой товарищ. Я боец! Если интересно - я могу из руин мобилизоваться. Но только если это интересно, как еще сейчас говорят - вштыривает! (Смеется.) В том смысле, что энергетически как-то наполняет тебя.

- Как успеть всё - когда такая непредсказуемая профессия, трое детей, да еще младшая дочь совсем маленькая…

- Не знаю, как - но надо всё успевать! Сейчас жизнь такая быстрая. Вот Дмитрия Владимировича Брусникина нет больше с нами, к несчастью. Он нам всегда говорил: «Вы все медленные, медленные все!». Жизнь сейчас такая: либо ты все успеваешь - либо ничего. Бывает, люди звонят по телефону - например, детей в поликлинику записать - и начинают тянуть: «Здравствуйте! А подскажите мне, пожалуйста…». И начинается разговор на полчаса. Но сейчас так невозможно. Надо пытаться все успевать. Зачем и куда мы так спешим - это другой вопрос. Но надо успевать.

- Ваша бабушка, которая была актрисой и видела вас актрисой с детства, застала ваш успех?

- Нет, не застала. Но она знала, что я поступила в театральный вуз, - она даже настояла на этом, можно сказать. Хотя я ребенком была скромным, трудно было разглядеть во мне актрису. Смотрю сейчас на свою Машку - и танцует, и легко общается со всеми. А я была очень стеснительной…

- А чем сыновья интересуются?

- Много чем интересуются - не успеваешь следить за их интересами. Старший каждый выходной ходит в музеи - он интересуется искусством, историей. Младший сын футболом увлекся, каждый день ходит на секцию. После чемпионата мира мальчишки все заболели футболом, и это так здорово! Сейчас собрались ехать в Манчестер на матч. Так что теперь даже я знаю про футбол много.

- Как отдыхаете?

- На море. Еще полюбила ездить по России. У нас есть совершенно уникальные места - Плёс, например. Или Калининград, там есть потрясающий поселок Янтарный. В Грузии была недавно, тоже очень понравилось…

- Готовить успеваете?

- Я умею вообще всё делать лучше всех - например, глажу рубашки. И готовлю тоже. Но нет на это времени.

- Что пока еще остается мечтой?

- Весь мир объездить. А еще - сценарий написать. Но напишу когда-нибудь, в голове он уже есть. Но надо, чтобы было тихо и я могла сесть и написать. Пока я не бываю одна. И на сегодня это вот такое мое большое счастье…