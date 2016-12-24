Алексей Куличков: «Коленки от мяса у меня не трясутся»

Телеведущий Алексей Куличков, известный зрителям по передачам «Такси» на канале ТНТ и «Первая передача» на НТВ, в плане кулинарных пристрастий оказался человеком неприхотливым. Как считает шоумен, еда должна быть полезной и не отнимать много времени. Сыроедение? Веганство? Нет, Алексей пошел еще дальше: он с надеждой смотрит в будущее и ждет, когда еду можно будет принимать в таблетках.

Куличков рассказал о предполагаемой еде будущего и о любимых блюдах из детства. И поделился рецептом фирменного супчика, который готовил, будучи студентом.

- Алексей, давайте начнем с коренного вопроса: еда для вас - это необходимость или удовольствие?

- Я не отказываю себе в удовольствии сходить порой в ресторан и попробовать новое меню. Но по большому счету еда для меня все-таки необходимость. Жду, когда будет, как в «Пятом элементе»: в микроволновку кладешь таблетку - а достаешь какую-нибудь индейку... Думаю, ждать осталось недолго, тем более что уже продаются коктейли - полноценная замена завтракам, обедам и ужинам, со всеми микроэлементами, необходимыми нам в течение дня. Мы всю жизнь проводим за тем, что обслуживаем свое тело: кормим, укладываем спать. А времени на самые важные дела, как всегда, не хватает. Поэтому я и смотрю в сторону подобной еды, чтобы ничто более меня не отвлекало от насущных дел. К тому же продукты, которые мы покупаем в магазинах, часто оказываются пустыми: в них не хватает витаминов, которые нам так необходимы. Особенно сейчас, в осенне-зимнее время.

- И как вы решаете вопрос витаминов?

- Заказываю в интернете. Но здесь тоже все не так просто. То, что продается в аптеке под видом витаминов, - это не витамины. Хорошие витамины всегда стоят намного дороже, они более натуральные, в них содержатся микроэлементы, необходимые для кожи, зубов, внутренних органов. Вот все говорят о том, что нужно есть рыбу, потому что там много кальция. Но, чтобы восполнить дефицит кальция, нужно съесть огромное количество рыбы. А в ней, кстати, бывает ртуть. Мы ухудшаем ситуацию, когда пьем кофе, потому что он вымывает кальций. Получается замкнутый круг. Или взять магний, который просто необходим при нашем бешеном ритме жизни, при постоянных стрессовых ситуациях. Поэтому я считаю, что витамины - это необходимость, покупаю их огромными банками.

- С таким подходом вы, наверное, и в выборе еды очень щепетильны?

- Я бы не сказал. Я не отношу себя ни к мясоедам, ни к сыроедам, ни к веганам. Мой друг недавно удачно пошутил. Спрашивает меня: «Знаешь, как с древнеиндийского переводится слово «веган»? - Плохой охотник!». Мясо для меня - это прежде всего источник белка. Я не откажусь от хорошего бифштекса определенной степени прожарки или от качественной котлеты, но коленки от мяса у меня не трясутся. Для растущего организма мясо необходимо каждый день, но со временем его хочется все меньше и меньше, потому что оно утяжеляет организм. Я легко могу сделать разгрузочный день и есть, допустим, творог, салат и чай.

- Вкусная еда для вас какая?

- Когда я прихожу в ресторан, меня стараются, конечно, удивить. Но по большому счету вкусы там одни и те же. Иногда это вкусно, иногда думаешь: насытился - и сойдет... Ничто и никогда не сравнится с едой, которую готовит моя мама. Более вкусных пельменей, чем у нее, я не пробовал! А котлеты с картошкой? А борщ? А щи?! Каждый раз, когда я приезжаю к ней в гости, - съедаю лоханку щей, потом еще одну, но насытиться не могу!

- Дома часто готовите?

- В основном завтрак, потому что дома появляюсь только вечером, а есть после шести уже вредно. И тогда я перекусываю тем, что есть. А так как завтрак самый важный прием пищи, я посвящаю ему каждое утро.

- Что обычно едите на завтрак?

- В основном сыр, масло, яйца, которые готовлю практически каждый день. Это могут быть яичница или омлет. Дети говорят, что у меня получается самый вкусный омлет!

- А что же в ваших омлетах особенного? Поделитесь рецептом.

- Мы называем это яичной пиццей. Сначала разогреваем сковородку, на ней растапливаем масло - можно сливочное, но на подсолнечном наша пицца получится зажаристей. Кладем туда помидоры, бекон, перец и обжариваем. Тем временем берем два яйца, полстакана молока, щепотку соли и взбиваем, но слегка, не до состояния пены. Выливаем яйца в сковородку, накрываем крышкой и убавляем газ. Через пять минут наша пышная и ароматная яичная пицца готова!

- А почему именно яйца? Потому что они очень полезны?

- Потому что я их очень люблю! В любом виде: жареном, вареном... Я понимаю, что много их есть нельзя, но, видимо, это пристрастие родом из детства. Перед школой мама всегда варила мне яйца - или крутые, или всмятку, чтобы тягучий желток можно было есть ложечкой. К яйцам всегда шли бутерброд с белым хлебом, маслом и сыром. Причем продукты раньше были совсем иные на вкус. Часто на каникулах я отдыхал у дедушки с бабушкой в деревне. Выйдешь во двор, выдернешь морковку из грядки, ополоснешь в бочке с водой - и хрустишь! Сочная, сладкая! До сих пор помню этот вкус. А сейчас в стремлении накормить всех стали применять химикаты, и еда превратилась просто в какую-то жвачку.

- Ну можно ведь и самому выращивать...

- Я не любитель копаться в земле. Возможно, еще не настал возраст, когда хочется этим заниматься. Хотя, когда приезжаю к друзьям и вижу, с какой гордостью они демонстрируют грядки с кабачками, клубникой, немного завидую.

- Ваша студенческая жизнь пришлась как раз на голодные годы в стране. Как жилось студенту Куличкову?

- Непросто. Часто мой рацион составляли голые гречка или макароны. Я учился при Саратовской консерватории на театральном факультете, и ребята с народного отделения научили готовить жареные макароны.

- Как это?

- Макароны сначала жарились на сковороде в подсолнечном масле, а позже туда добавлялась вода, и макароны уже доваривались. Конечно, блюдо не ах, но все же хоть какое-то разнообразие. А я был специалистом по картофельному супу.

- И какой ваш фирменный рецепт?

- Кипятишь воду, забрасываешь туда почищенную и нарезанную картошку - столько, чтоб было густо. Посолить. Когда картошка почти готова - добавляешь зелень: петрушку и укроп. А в самом конце добавляешь сырое яйцо - и быстро разбалтываешь ложкой. Однокурсники мой суп просто обожали: он получался очень нежным, питательным и вкусным!

- Ну а что, настоящий ЗОЖный суп, без тяжелого бульона!

- Совершенно верно: легкий супчик, который и сегодня приготовишь - и получишь удовольствие!

- А экзотические блюда любите?

- Не очень. Был я как-то в Китае, и меня повели в привилегированный ресторан. Признаюсь, я ничего не смог там съесть. Хотя... очень люблю экзотические фрукты. Одно время ел мексиканскую пищу, но потом к ней остыл. Однажды работа занесла меня в Кабардинку (село в Краснодарском крае рядом с Геленджиком - прим. ред.). И там я в первый раз в жизни попробовал настоящий украинский борщ с пампушками! Оказалось, что и готовил его украинский повар. Этот борщ сметали все! Сочетание борща, сметаны, чеснока и белого хлеба - это убойная сила! После я ни в одном ресторане так и не смог найти борща и пампушек, хотя бы близко напоминающих те, что ел в Кабардинке. Там было все идеально: и мяса и жира столько, сколько нужно. Я не люблю, когда в блюде много жира, поэтому, например, плов - это не мое. В Европе, например, умеют готовить мясо, но там такие маленькие порции, что становится непонятно, за что платишь большие деньги. Там ресторан - это фетиш: люди приходят посмаковать, насладиться едой. А мне в Европе все кажется пресным. Самая вкусная кухня - русская, здесь все смешалось: и запад, и восток, и север, и юг. У нас - и соленое, и перченое, и сладкое, и острое...

- Получается - в еде вы все-таки патриот!

- Чистая правда! Как говорится, где родился, там и сгодился!

Елена Соколова