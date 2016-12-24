Как вернуть ошибочно уплаченную пошлину за государственные услуги Росреестра?

«Доброе утро, семья!»
Как в мордовской глубинке возвращают к жизни страдающих алкогольной и наркотической зависимостью
Государственные услуги в учетно-регистрационной сфере оказываются после оплаты государственной пошлины, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. В случае ошибки или излишне оплаченной пошлины денежные средства можно вернуть. Для этого надо подать соответствующее заявление и платежные документы в любой МФЦ или через официальный сайт Росреестра.
Вы также можете уточнить информацию о порядке оплаты государственной пошлины и способах внесения платы за предоставление услуг Росреестра в ведомственном центре телефонного обслуживания Росреестра (ВЦТО): 8-800-100-34-34.
Дополнительную информацию об электронной форме обращения о возврате ошибочно или излишне оплаченной пошлины можно получить на официальном сайте Росреестра - rosreestr.ru.
Как в мордовской глубинке возвращают к жизни страдающих алкогольной и наркотической зависимостью
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