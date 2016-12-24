Как вернуть ошибочно уплаченную пошлину за государственные услуги Росреестра?

Социум

Государственные  услуги  в  учетно-регистрационной  сфере  оказываются  после  оплаты  государственной пошлины, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. В случае ошибки или излишне оплаченной пошлины денежные средства можно вернуть. Для этого надо подать соответствующее заявление и платежные документы в любой МФЦ или через официальный сайт Росреестра.

Вы также можете уточнить информацию о  порядке  оплаты  государственной  пошлины  и  способах  внесения  платы  за  предоставление  услуг Росреестра в ведомственном  центре  телефонного обслуживания  Росреестра  (ВЦТО):  8-800-100-34-34. 

Дополнительную  информацию  об  электронной  форме  обращения  о  возврате  ошибочно  или  излишне оплаченной пошлины можно получить на официальном сайте Росреестра - rosreestr.ru.

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