Как вернуть ошибочно уплаченную пошлину за государственные услуги Росреестра?

Государственные услуги в учетно-регистрационной сфере оказываются после оплаты государственной пошлины, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. В случае ошибки или излишне оплаченной пошлины денежные средства можно вернуть. Для этого надо подать соответствующее заявление и платежные документы в любой МФЦ или через официальный сайт Росреестра.

Вы также можете уточнить информацию о порядке оплаты государственной пошлины и способах внесения платы за предоставление услуг Росреестра в ведомственном центре телефонного обслуживания Росреестра (ВЦТО): 8-800-100-34-34.

Дополнительную информацию об электронной форме обращения о возврате ошибочно или излишне оплаченной пошлины можно получить на официальном сайте Росреестра - rosreestr.ru.