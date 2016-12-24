«Ночь искусств» наступит 4 ноября

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Соцопросы показывают, что люди стали чаще ходить в музеи и театры. Это касается не только Первопрестольной, но и Саранска. Те, кто не могут найти время днем, чтобы сходить на выставку, концерт или новую постановку, могут это сделать ночью, а точнее «Ночью искусств». Предлагаем ознакомиться с программой мероприятий «Ночи искусств-2018», которая пройдет в саранских учреждениях культуры. А выбрать есть из чего.
В краеведческом музее «Ночь искусств» откроется концертом и танцевальным шоу, также вы увидите выступление Клуба исторической реконструкции и средневекового фехтования «Владычный полк», начало в 17.00. Гости мероприятия смогут посетить выставки: «Свидетель века» / «Предначертано хранить…», приуроченную к 100-летию музея, «Люди и куклы», посвященную 80-летию Государственного театра кукол, и увидеть «Песнь о Шурале» - выставку из фондов Елабужского музея-заповедника.
В конференц-зале с 17.30 будут транслироваться следующие художественные фильмы: «Александр Невский», «Чапаев», «Рядовой Александр Матросов», «Она защищает Родину», «Солдат Иван Бровкин» и др. На втором этаже музея в 17.00 начнется интерактивная игра с элементами театрализации «Морское сражение славного русского моряка». В это же время стартуют мастер-классы по народному творчеству: народная кукла, плетение, прядение, ткачество и другие. В 18.00 вы сможете проникнуть в «Тайны музейных предметов», приняв участие в викторине по залу этнографии и истории. Здесь же на втором этаже будут работать ярмарка Нand-made и фотостудия.
Третий этаж музей также ждет гостей. Здесь в 17.00 начнется сразу несколько мероприятий: интерактивная выставка «Загадки советского быта», мастер-класс по таксидермии, квест «По следам чемпионата». Здесь же откроется палеонтологическая песочница «Фрагменты древности». В 18.00 гости краеведческого музея смогут принять участие в креативной мастерской «Веселые 90-е». Устали и решили немного привести свои мысли в порядок - тогда вам следует спуститься на цокольный этаж, там будет работать чайная «Конфетки-бараночки».
Сотрудники краеведческого музея подготовили программу и для детей. В Детском музее в 17.00 начнется дидактическая игра, а в 18.30 ребята познакомятся со старинными народными играми. В 20.00 откроется караоке для детей.
Музей изобразительных искусств имени Эрьзи ждет на «Ночь искусств» с 14.00! В это время в музее начнется квест «Не прервётся связь поколений» (по постоянным экспозициям). В 14.30 начнется лекция «Образ вдохновенный. Современная иконография С.Д. Эрьзи», сразу далее - в 15.00 - в зале ДПИ состоится презентация мультимедийного проекта «От древних артефактов до современности». В это же время, но в конференц-зале начнется встреча с А.Г. и М.А. Скворцовыми, потомками фотохудожника Г.М. Скворцова. В 15.30 посетители музея смогут принять участие в закрытии фотовыставки, пришедшие увидят концерт артистов Ельниковского района: народный хор «Калинка» и народный ансамбль «Отрада».
В 15.00 и 18.00 состоятся специальные экскурсии в рамках проекта «Открытые фонды» - «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Вы сможете увидеть то, что скрыто в запасниках, встретитесь с не экспонировавшимися ранее скульптурными произведениями, услышите интересные истории, связанные с «тихой работой», и даже немного поработаете хранителем! Однако эта экскурсия по предварительным заявкам и платная.
Если вы думаете, что на этом все закончится, то ошибаетесь. В 17.00 только начнется торжественное открытие «Ночи искусств»! В фойе музея выступит театр песни «Росичи». В 17.30 желающие смогут принять участие в мастер-классе В. Саранова по керамике. В 19.00 перед гостями музея выступит фольклорный ансамблю «Торама», праздничный вечер в 20.00 продолжит встреча с народным художником Александром Шадриным. В 21.00 состоится концерт классического вокала, исполнитель - лауреат международных конкурсов Елена Сизова.
Музей мордовской культуры будет работать в «Ночь искусств» до 9 вечера. Отметим, что вход на коммерческую выставку «Клод Моне. Век импрессионистов» останется платным. Пришедшие в этот день в музей смогут принять участие в различных мероприятиях. Например, с 12.00 до 16.00 откроется выставка-ребус для самых маленьких «По страницам сказок», а в 13.30 стартует квест по постоянной экспозиции «Включи машину времени». Сразу после - в 14.30 - начнется семейная интеллектуальная игра. В 16.30 все желающие смогут пройти мастер-класс по созданию куклы-оберега. Также в течение двух часов - с 14.00 до 16.00 - в музее будет работать фотосалон «Перевоплощение».
Присоединится к акции «Ночь искусств» и мордовская филармония. 4 ноября в фойе первого этажа РДК художники представят свои работы, а также поделятся опытом создания техники «Шарж». Здесь же состоится выставка национальных костюмов Дома народного творчества. В 18.30 начнется концерт Камерного оркестра Республики Мордовия под руководством заслуженного деятеля искусств РМ Евгении Щербаковой с участием народной артистки РМ Елены Алышевой. Также перед гостями выступит дуэт - Людмила Круг (скрипка) и Александр Авдонин (гитара).
В фойе 2-го этажа в 20.00 откроет концертную программу фольклорный ансамбль «Келу» им. Г.И. Сураева-Королева, после них выступят фольклорный ансамбль «Торама» и ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» имени С. Балабана. Вход свободный.
В Музыкальном театре им. И.М. Яушева зрителей ожидает самая разнообразная программа. В 18 часов в фойе второго этажа откроется выставка работ студентов кафедры театрального искусства и народной художественной культуры МГУ им. Н.П. Огарева «Осенний калейдоскоп». В это же время в Яушевском зале на втором этаже состоится концерт «Шедевры камерной музыки» с участием артистов оркестра и солистов театра.
А в 20.30 в фойе первого этажа джазовый оркестр «Биг-бенд «Саранск» представит меломанам свою программу «Кругосветное джазовое путешествие». Вход на мероприятие свободный.
В Русском драматическом театре «Ночь искусств» откроет в 17.00 национальный оркестр «MORDENS», затем перед гостями выступят народная артистка РМ Елена Алышева и солист Мордовской государственной филармонии Андрей Бочканов.
Национальный драматический театр откроет двери для посетителей в 17.30. В это время в фойе пройдет выставка студентов саранского художественного училища, состоится праздничный концерт. Любители комедий в этот вечер смогут посмотреть спектакль «Чудеса пренебрежения, или Женщины - это дьяволы» за полцены! Не опаздывайте, начало в 18.00!
Государственный театр кукол подготовил на «Ночь искусств» праздничную программу для детей. В 17.00 в фойе театра будет работать фотозона «Я люблю театр кукол!», ребята смогут сделать аквагрим и принять участие в мастер-классе с художниками «Придумай свою сказку». Здесь же будет работать ярмарка-перформанс «Сделано с любовью». Для тех, кто не может жить без сказки, покажут спектакль «Цветное молоко», начало в 18.00, стоимость билета всего 50 рублей!
Как видите, программа «Ночи искусств» очень интересна, каждый может выбрать что-то интересное для себя. Главное - не сидеть дома, а пойти в музей или в театр, ведь искусство объединяет разные народы и поколения.
Людмила АНЮТИНА
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