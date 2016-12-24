Установление границ между субъектами стимулирует инвестиционные процессы в регионах

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По данным Росреестра, в 2018 году в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения об 11 границах субъектов России, в том числе Республики Мордовия. Общее количество границ между субъектами РФ – 378, но лишь пятая часть из них внесена в реестр недвижимости.
Между тем, наличие сведений о границах способствует эффективному управлению земельными ресурсами и объектами недвижимости, планированию доходов бюджетов всех уровней в части земельного налога и арендной платы, а также стимулированию инвестиционных процессов и экономики регионов.
Установление границ между субъектами России, границ муниципальных образований и населенных пунктов возложено на органы государственной власти и органы местного самоуправления.
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