Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости?

Социум

Сведения о кадастровой стоимости содержатся в Едином государственном  реестре  недвижимости  (ЕГРН).  Информация  о  кадастровой  стоимости  потребуется  для ряда  операций  с  недвижимостью:  оформления  аренды  или  наследства,  выдачи  разрешения  на строительство, принятия решения о приватизации, проведения купли-продажи.

Существует  несколько  способов  получения  сведений  о  кадастровой  стоимости  объекта  недвижимости. Например, с помощью электронных сервисов на портале Росреестра (rosreestr.ru), таких как  "Получение сведений из ЕГРН", "Публичная  кадастровая  карта", "Справочная  информация  по  объектам  недвижимости  в  режиме  online". 

Если  по  каким-либо  причинам  не  удалось  получить  сведения  о  кадастровой  стоимости  объекта недвижимости на портале, вы можете запросить выписку из ЕГРН в МФЦ.

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