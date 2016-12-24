Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости?

Сведения о кадастровой стоимости содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Информация о кадастровой стоимости потребуется для ряда операций с недвижимостью: оформления аренды или наследства, выдачи разрешения на строительство, принятия решения о приватизации, проведения купли-продажи.

Существует несколько способов получения сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Например, с помощью электронных сервисов на портале Росреестра (rosreestr.ru), таких как "Получение сведений из ЕГРН", "Публичная кадастровая карта", "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online".

Если по каким-либо причинам не удалось получить сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости на портале, вы можете запросить выписку из ЕГРН в МФЦ.