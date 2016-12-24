Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости?

«Вину не признаем!»
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Сведения о кадастровой стоимости содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Информация о кадастровой стоимости потребуется для ряда операций с недвижимостью: оформления аренды или наследства, выдачи разрешения на строительство, принятия решения о приватизации, проведения купли-продажи.
Существует несколько способов получения сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Например, с помощью электронных сервисов на портале Росреестра (rosreestr.ru), таких как "Получение сведений из ЕГРН", "Публичная кадастровая карта", "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online".
Если по каким-либо причинам не удалось получить сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости на портале, вы можете запросить выписку из ЕГРН в МФЦ.
Сотрудники «Железобетона» считают, что в деле обрушения лестничных маршей нет их вины
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