Объединить несколько земельных участков в один – просто

Для объединения любых смежных земельных участков в один необходимо сначала обратиться к кадастровому инженеру с целью проведения межевания объединяемых земельных участков.

Кадастровый инженер установит границы образующегося земельного участка и составит межевой план. После составления межевого плана необходимо подать документы на кадастровый учет и регистрацию права образованного земельного участка. Сделать это можно в любом офисе МФЦ. В случае если земельный участок находится в другом регионе заявление и документы подаются в офисы Кадастровой палаты, которые ведут прием документов по экстерриториальному принципу.

Одновременно с кадастровым учетом и регистрацией права собственности на новый участок будет осуществлено снятие с кадастрового учета и зарегистрировано прекращение прав на исходные земельные участки.

После завершения государственной регистрации в подтверждение права собственности на новый земельный участок будет выдана выписка из ЕГРН.