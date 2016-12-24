Объединить несколько земельных участков в один – просто

Социум

Для  объединения  любых  смежных  земельных  участков  в  один  необходимо  сначала  обратиться  к кадастровому инженеру с целью проведения межевания объединяемых земельных участков.

Кадастровый инженер установит границы образующегося земельного участка и составит межевой план. После  составления  межевого  плана  необходимо  подать  документы  на  кадастровый  учет  и  регистрацию права  образованного  земельного  участка.  Сделать  это  можно  в  любом  офисе  МФЦ.  В  случае  если земельный  участок  находится  в  другом  регионе   заявление  и  документы подаются  в  офисы  Кадастровой  палаты,  которые  ведут  прием  документов  по  экстерриториальному принципу.

Одновременно  с  кадастровым  учетом  и  регистрацией  права  собственности  на  новый  участок  будет осуществлено снятие с кадастрового учета и зарегистрировано прекращение прав на исходные земельные участки.

После  завершения  государственной  регистрации  в  подтверждение  права  собственности  на  новый земельный участок будет выдана выписка из ЕГРН.

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