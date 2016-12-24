Объединить несколько земельных участков в один – просто

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Для объединения любых смежных земельных участков в один необходимо сначала обратиться к кадастровому инженеру с целью проведения межевания объединяемых земельных участков.
Кадастровый инженер установит границы образующегося земельного участка и составит межевой план. После составления межевого плана необходимо подать документы на кадастровый учет и регистрацию права образованного земельного участка. Сделать это можно в любом офисе МФЦ. В случае если земельный участок находится в другом регионе заявление и документы подаются в офисы Кадастровой палаты, которые ведут прием документов по экстерриториальному принципу.
Одновременно с кадастровым учетом и регистрацией права собственности на новый участок будет осуществлено снятие с кадастрового учета и зарегистрировано прекращение прав на исходные земельные участки.
После завершения государственной регистрации в подтверждение права собственности на новый земельный участок будет выдана выписка из ЕГРН.
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