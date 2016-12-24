Дорожная отрасль республики продолжит динамично развиваться

Торжественное собрание, приуроченное ко Дню работников дорожного хозяйства, прошло в пятницу в зале Русского драматического театра. Представителей и ветеранов отрасли поздравил Глава Мордовии Владимир Волков.

Как подчеркнул руководитель региона, профессиональный праздник дорожников традиционно отмечается в республике в самом широком и представительном составе. Ведь автомагистрали, их качество и количество во многом определяют облик той или иной территории, свидетельствуют об уровне ее деловой культуры, цивилизованности и благополучии всего общества. И тут мордовским строителям, безусловно, есть чем гордиться. В нынешнем сезоне они выполнили огромный объем работ по возведению, реконструкции и благоустройству «артерий жизни». Среди наиболее заметных новостроек, появившихся к чемпионату мира по футболу, - 17-километровый восточный обход города Саранска, транспортная развязка на пересечении улиц Красная и Севастопольская, обновленная автодорожная сеть аэропорта и в районе реки Тавла, отремонтированы мосты через реку Инсар, сделаны удобные парковки вблизи стадиона «Мордовия Арена», обустроены пешеходные зоны.

Только в столице республики было отремонтировано в общей сложности свыше 35 километров дорог, еще более 13 километров - в Рузаевке. Всего на развитие уличной сети этих городов было потрачено около 1,3 миллиарда рублей. Причем часть средств пошла на ремонт 9-километрового участка трассы Саранск - Рузаевка, ставшей одной из основных транспортных артерий мундиаля.

Большую помощь развитию дорожной инфраструктуры региона оказал федеральный центр. За минувшие три года он выделил на эти цели около 7 млрд рублей. В частности, почти 773 миллиона направляется ныне на ремонт, освещение и содержание федеральных магистралей, проходящих на территории республики. Сразу после чемпионата началось возведение транспортной развязки типа «Лук» на участке Саранск - Сурское - Ульяновск. А еще объездную магистраль должен получить город железнодорожников…

Весьма успешно реализуется в Мордовии и программа устойчивого развития сельских территорий. В ее рамках завершается строительство автодорог в Кадошкинском и Старошайговском, Ромодановском и Лямбирском районах, на подъезде к селу Чукалы в Ардатовском районе. «Их общая протяжённость составит свыше 11 километров, - сообщил Владимир Волков. - Кроме того, закончен ремонт аварийного моста через реку Вад на автодороге Ширингуши - Старое Бадиково, продолжается ремонт путепровода на шоссе Чамзинка - Большие Березники».

Большие надежды связываются сейчас с приоритетным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После того как Мордовия вошла в список регионов, где совсем скоро начнётся его реализация, были определены размеры финансирования работ. Известно, например, что в течение ближайших шести лет на развитие дорог местного значения, их приведение в нормативное состояние республика получит не менее 18 миллиардов рублей. В целом же объемы финансирования отрасли должны приблизиться к 40-миллиардной отметке. «Участие в нацпроектах и федеральных дорожных программах позволит нам полностью выполнить наказы избирателей, касающиеся строительства и ремонта автомагистралей», - констатировал Глава Мордовии.

По традиции в канун праздника заслуженные награды были вручены лучшим работникам отрасли. Среди предприятий, нацеленных на достижение высоких трудовых показателей, были названы «Мордовдорстрой», «МАПО-Транс», «Мордовавтодор», «Мордовдорпроект», Ельниковская и Ичалковская ДСПМК, «Горремдорстрой» и другие. Региональным орденом Славы II степени отмечены заслуги генерального директора ООО «МДС» Александра Мокшина.