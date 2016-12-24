Михаил Пореченков: «Со мной тяжело спорить, я - тяжеловес»

Почти пятнадцать лет назад вышел последний сезон сериала «Агент национальной безопасности». Почему зрители думали, что это последний сезон полюбившегося сериала? Потому что ушел из жизни Андрей Краско, исполнитель одной из главных ролей - майора Андрея Краснова, лучшего друга и напарника агента национальной безопасности Алексея Николаева, которого блестяще сыграл Михаил Пореченков. А потом не стало Андрея Толубеева, который играл шефа Краснова и Николаева - полковника ФСБ, а с четвертого сезона генерал-майора ФСБ и начальника управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Так и остался бы «Агент национальной безопасности» законченной историей, культовым остросюжетным сериалом про российских «Джеймсов Бондов» - бесстрашных и находчивых суперагентов ФСБ. Но режиссер нескольких сезонов сериала Дмитрий Светозаров увидел потенциал в продолжении истории. И работа закипела. Главным в новом сезоне будет еще более возмужавший и даже посерьезневший Леха Николаев, который возвращается в родной город Санкт-Петербург, чтобы узнать правду о гибели Краснова.

О том, как работается в новом сезоне сериала и какие сюрпризы ждут телезрителей, рассказал Михаил Пореченков.

- Михаил, трудно возвращаться к своему герою - суперагенту Лехе Николаеву - спустя пятнадцать лет? Ведь они прошли для вас не по сценарию, а по реальному календарю… Что вам помогает в этом?

- Помогает вернуться режиссер проекта Дмитрий Иосифович Светозаров, который говорит: «Что ты делаешь фигню какую-то? Давай уже нормально работай!». Или: «Пореча, хватит жрать!». И всё. Я считаю, что возвращение к хорошему - это всегда приятно. А возвращение к серьезному кино - а Светозаров снимает именно кино, возращение к умному и талантливому режиссёру - это всегда хорошо. Поэтому начать сниматься в новом сезоне - это как в свою рубашку залезать. И со Светозаровым понимаешь, что ты наконец-то занимаешься искусством…

- Как вам, уже опытному и именитому актеру, работается с мэтром российского кино?

- Как может работаться с блестящим режиссером? Блестяще! Мне не только работается интересно с Дмитрием Светозаровым - с ним приятно общаться, разговаривать. Мне вообще нравится, когда режиссер умнее тебя. Я у него учился и продолжаю учиться. Это большая школа, большой опыт. А кино - это вообще большой жизненный опыт. Поэтому всё у нас на площадке прекрасно, замечательно - побольше бы таких режиссеров. Но это единичный товар. Дмитрий Иосифович - он один.

- Вы послушный актер?

- Я? Нет! Я вообще хулиган. Но обо всех изменениях в сценарии, конечно же, нужно договариваться с режиссером. У Светозарова расписана каждая сцена.

- Как относитесь к продолжению телепроектов? Некоторые, например, считают, что лучше что-то новое зрителю предложить, чем снимать новые сезоны популярных сериалов…

- На этот вопрос прекрасно Юрий Антонов ответил бы. Когда у него кто-то спросил, почему он поет старые песни, а не пишет новые, он сказал: «Новые поют те, у кого старые плохие». «Агент национальной безопасности» - это уже культовый сериал. А сейчас у нас, ко всему прочему, есть возможность отдать дань памяти и уважения артистам, которые ушли от нас, - Андрею Краско и Андрею Толубееву. При этом «оживлять» героя Краско - а это значит брать на эту роль другого артиста - конечно же, никто не будет. Это было бы во всех смыслах неправильно.

- К роли как-то готовились?

- Обязательно: спал, ел! С собакой гулял еще… (Улыбается.)

- Может быть, перед съемками смотрели старые серии «Агента национальной безопасности», чтобы что-то вспомнить?

- Нет, я не смотрю фильмы со своим участием. Зачем? Чтобы покритиковать себя? Не вижу смысла - потому что тогда, когда я снимался в этом проекте, я отработал на все сто, максимально честно. Поэтому мне не интересно пересматривать старые фильмы.

- На ваш взгляд, Леха Николаев за те годы, когда про него не снимали кино, как-то изменился?

- Скорее всего - нет, так как психологически он был и остался человеком того времени. Но главное даже не это, а то, что он просто остался человеком. Вот что самое интересное в этой истории.

- Наверняка есть какие-то трудности в новом сезоне…

- Есть. И это не трюки, не какие-то сцены с драками и погонями, это как раз не трудно. Много текста - вот что для актера трудно. А в этом сезоне текста много.

- Что важного в вашей жизни произошло за годы, пока у продюсеров зрела мысль о новом сезоне?

- Мысль о новом сезоне не зрела - это все случайно, спонтанно решилось. А в моей жизни самое главное событие - это рождение моих детей.

- Чем радуют дети?

- Они вообще радуют - просто своим существованием. А все остальные проблемы, сложности, которые случаются, всё можно преодолеть, если есть дети и они просто радуют. А как иначе? Ведь появился человек, благодаря которому я понял, что я - папа! Наконец-то!.. Это Петя, младший, веселый, ушастый. И я понял, что я - ответственный за этих людей, за семью. Надо пасти свое стадо.

- Даете им советы?

- Большую часть работы в этом смысле берет на себя моя супруга Ольга. Тоже такое провидение Господне, что она со мной. Она ведет все в доме. А я выступаю как тяжеловес. Поэтому со мной тяжело спорить. В спорте я в тяжелом весе выступаю, где только большие мальчики… Поэтому смею надеяться, что дети все же слушают что-то из того, что я им говорю.

- В новом сезоне «Агента национальной безопасности» снимается ваш старший сын Владимир. Ему-то наверняка что-то подсказываете? Все-таки у вас такой «стаж» в этом проекте…

- Сын сам профессиональный актер, он артист театра МХТ имени Чехова. Мне нравится все, что он делает, нравится направление, в котором он движется. Он вообще большой молодец, мы с ним друзья и по жизни, и по творчеству. Но, конечно же, я все равно отношусь к нему так, как нужно относиться к своим детям.

- Это как?

- Поддерживать во всем настолько, насколько хватает сил. Это правильное отношение к детям, на мой взгляд. Но главное, что сын сам трудоспособный человек, который не боится трудностей.

- Как выглядит ваш идеальный день на отдыхе?

- Прямо идеальный? Сложно даже представить - как это? Хотя, наверно, идеальный день - это то, что ты уже проснулся. Да, спасибо Богу за то, что ты проснулся! А дальше все пойдет, как он задумал. Это, наверное, и есть идеальный день.

- Вы никогда не радуете папарацци ничем пикантным. Как вам это удается?

- А что их радовать-то? Кто они такие, чтобы их радовать?

- Но желтая пресса наверняка хочет и о вас что-то знать такое, что вы не хотели бы, чтобы они знали…

- Пусть отдыхают где-то там, в стороне! (Смеется.)

- Какие новые проекты с вашим участием, кроме «Агента национальной безопасности», можно увидеть в ближайшее время?

- Даже не знаю - пока ни о чем новом не думаю. Я сейчас думаю о театре. Мне интересна работа с Сергеем Васильевичем Женовачом, который стал художественным руководителем МХТ имени Чехова. Для меня это событие и большая удача, потому что он хочет со мной работать. И я хочу с ним работать. Мы понимаем, о чем мы говорим, так как находимся на одной творческой платформе. Он приверженец русского психологического театра. Я смею надеяться, что так оно и останется. И я хотел бы с ним работать. Это сегодня - самая главная история, которая меня занимает...

Мария Донская