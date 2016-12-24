Ольга Бузова: «Я - самый креативный артист в этой стране»

В столичном концертном зале «Крокус Сити Холл» прошла церемония вручения «VI Реальной Премии MusicBox». Несмотря на то, что из-за некоторых конфликтов между несколькими музыкальными компаниями не все артисты доехали до места проведения мероприятия, церемония все же состоялась. И здесь было всё, что положено иметь пафосному светскому мероприятию: и эпатажные наряды, и первые выходы в свет, и судьбоносные заявления, и многое другое.

В столичном концертном зале «Крокус Сити Холл» прошла церемония вручения «VI Реальной Премии MusicBox». Несмотря на то, что из-за некоторых конфликтов между несколькими музыкальными компаниями не все артисты доехали до места проведения мероприятия, церемония все же состоялась. И здесь было всё, что положено иметь пафосному светскому мероприятию: и эпатажные наряды, и первые выходы в свет, и судьбоносные заявления, и многое другое.

На красной дорожке в первую очередь удивила одна из ведущих телеканала «MusicBox» и ведущая церемонии Анна Грачевская. На просьбы фотографов «как-нибудь интересно попозировать» дива отреагировала молниеносно: тут же села на шпагат, заткнув за пояс практически всех звезд. Отличилась и Анна Калашникова. Певица появилась на мероприятии в длинном золотистом платье и с огромной короной на голове. Наряд напоминал одеяние тайских красавиц. Впрочем, сама Аня утверждает, что она хотела быть похожей на солнце...

Многие гости явились на мероприятие парами. Так, например, Данко (певец впервые за долгое время вышел в свет) был не один, а с новой возлюбленной Марией Силуяновой. Напомним, в середине года стало известно, что артист разошелся со скандалом со своей прежней супругой Натальей Устюменко. У пары есть две дочери - 14-летняя София и четырехлетняя Агата, у которой стоит сложный диагноз ДЦП. Сейчас Данко и Наталья практически не общаются.

Самая мощная поддержка в этот вечер, пожалуй, была у Ольги Бузовой. Ее поклонники бурно скандировали на красной дорожке, а потом и в зале, когда их кумир вышла получать награду в номинации «Digital Хит Рунета» за свою песню «Wi-Fi». Вручал приз Михаил Турецкий - и тут же на сцене предложил девушке сделать совместное селфи. Ведущий премии Денис Косяков поспешил обратить внимание Ольги на то, что в музыкальном коллективе Турецкого очень много свободных мужчин, и певице стоит обратить на них внимание, но этот совет Бузова решила оставить без комментария. Зато спела живьем несколько фраз из своего хита.

- Пора бы Ольге Бузовой дать народного артиста! - предложила со сцены ведущая Анна Грачевская.

Бузова не стала возражать и гордо заявила, что это было бы правильно.

- Многие называют меня интернет-дивой, но уже надо бы признать, что я давно вышла за рамки всех социальных сетей, - заявила Бузова. - Мне очень приятно, что мои люди верят в меня и поддерживают меня. Для многих девушек мои песни стали настоящим гимном. Я хочу еще раз вас всех призвать, чтобы вы не соглашались на меньшее, уважаемые девочки, чтобы с вами были только достойные мужчины, а не те, которые раздают себя.

На церемонии Ольге пришлось и во второй раз выходить на сцену: ее ждала еще одна награда - на сей раз в номинации «креатив года».

- Я не буду с вами спорить, я действительно считаю, что я - самый креативный артист в этой стране, - без лишней скромности заявила Бузова. - Более того, это приятно, когда ты работаешь, стараешься, и тебя отмечают наградой. И это только начало моего творческого пути! Вообще в моих песнях смысл есть: я хочу, чтобы вы верили в себя и любили себя. Чтобы вы понимали, что у вас есть весь мир!

Номинацию «Суперзвезда года» получил Сергей Зверев. Артист тоже скромничать не стал. Во-первых, Сергей появился на премии в новой короне. Но удивил на сей раз не этот атрибут, ставший уже привычным, а огромный шлейф накидки, который стелился за Зверевым на несколько метров. Артист умело с ним управлялся и даже ни разу не запутался. Во-вторых, в благодарственной речи он тоже решил отличиться.

- Вы знаете, я вот думаю сказать Светлане Лободе, что ее фраза: «Все люди как люди, а я суперзвезда» - это фактически мой фирменный знак. Я ведь первый в нашей тусовке стал об этом не просто говорить, а практически кричать… Хотя пусть пользуется, мне не жалко.

После этого стилист закончил свою речь неожиданным признанием:

- Уважаемые артисты, на моем фоне вам надо очень много над собой работать! Отращивать животы все могут, а вот выглядеть как я, петь такие хиты - не каждому дано. Давайте уже догоняйте! Впрочем, что-то я слишком много болтаю…

Яна Невская,