«Натуральная» красота и здоровье

Красота и здоровье стали индустрией. Мировые корпорации работают на то, чтобы удовлетворить желания людей - не болеть, как можно дольше оставаться привлекательными и энергичными. А что же сам человек может сделать для этого? Неужели только раскошелиться в аптеке или салоне красоты? Наш журналист адресовал этот вопрос международному эксперту по естественному омоложению лица и тела, консультанту федеральных телеканалов Ольге Малаховой.

- Ольга, все чаще мы слышим термин: «натуральная красота». А что это в принципе?

- Некоторое время назад появилась мода делать женщин «на одно лицо». Идеальный вес должен быть таким, носик - вот таким, губы - только такими… Волосы в этом сезоне укладываем так, а в следующем - только вот так. И косметологи, и эстетическая, пластическая хирургия помогают в этом весьма активно. В итоге у женщины происходит поломка стереотипа, она уже не понимает - а кто же она на самом деле и какой она должна быть? Так вот, натуральность в моем понимании - это уникальность каждой женщины. Мы все не похожи друг на друга. И даже близнецы не похожи друг на друга. И вся наша натуральная красота заключается в этой разности.

- А если женщина смотрит в зеркало и не нравится себе? Зачем ей тогда эта натуральная красота?

- Не нравится сегодняшнее отражение в зеркале? Нужно найти фотографию, на которой она себя нравится, даже если эта фотография сделана в возрасте 16-20 лет. Рассмотрите ее и проанализируйте: что именно нравится в этом изображении? Уверяю, многих ждут большие открытия. Открытое лицо, улыбка, горящие глаза, легкая припухлость и круглые щечки. Все это - показатели нормального гормонального фона. А гормоны - это и наша внешность, и наши эмоции. Это и есть наша натуральная красота, которую мы еще не испортили образом жизни и навязанными стереотипами.

- Глядя на свои «молодые» фотографии, женщины обычно говорят: «Почему же я себя тогда не ценила?!».

- Так цените и берегите себя сейчас! Да, понятно, что у многих после 40 лет появляются следы усталости на лице, морщинки, пигментные пятна, лишний вес… Так давайте разберемся в причинах возникновения той или иной проблемы с внешностью. Из-за чего мы так далеко ушли от юношеских фотографий, от состояния молодости и активности? Почему лицо уже не сияет, а волосы, когда-то пышные и блестящие, стали выпадать и тускнеть? Давайте искать глубинную причину, а не наращивать волосы и отбеливать лицо у косметолога.

- Но, может быть, это нормально: меняться с возрастом не в лучшую сторону? И тут надо либо смириться, либо прибегать к каким-то кардинальным мерам?

- Конечно же, наш организм в течение жизни меняется. И у нас не может быть всю жизнь уровень гемоглобина, как у новорожденного ребенка. Но есть специалисты, которые занимаются проблемами здоровья с учетом возраста пациента. И они знают, как корректировать эти изменения. Когда во второй половине жизни мы понимаем, что что-то пошло не так, что-то нас не устраивает во внешнем виде, нужно в первую очередь идти к врачу, обследоваться, чтобы понять: что же запустило этот нежелательный процесс? Может быть, у нас изменился рацион и стал падать гемоглобин? Может, стало хуже работать сердце, и в организме не хватает хорошего напора крови, наполненной кислородом? А почему это произошло? Потому что мы стали больше сидеть у компьютеров, телевизоров, стали меньше бывать на воздухе. А есть рекомендации, где написано, что двигательные упражнения должны составлять 150 минут в неделю. Вот давайте «раскидаем» эти 150 минут на неделю, будем их выполнять регулярно, а потом посмотрим, как на это отреагирует организм и какой у нас будет гемоглобин.

- То есть двигательная активность может вернуть и здоровье, и свежесть лица?

- Обязательно! Одно без другого не бывает! Поэтому все чаще врачи говорят пациентам: «Ходите больше пешком, гуляйте на природе, дышите, делайте самые простые упражнения». Иногда это может заменить целую аптечку! А всего-то и нужно для начала - сделать элементарную зарядку утром. Усиливаются кровообращение, лимфоток - и наши органы начинают получать то, что им необходимо для нормальной жизнедеятельности.

- Внешность женщин, да и мужчин тоже, меняется при снижении определенных гормонов, и это неизбежно. Что тут можно сделать?

- Например, мы сдаем анализы - и понимаем, что во второй половине жизни произошли некоторые изменения, связанные с изменением гормонального фона. И этому есть несколько причин, не только возраст. Не на последнем месте - стресс и экология. А на одном из первых - привычки питания, которые мы можем регулировать.

- Лишний вес действительно не добавляет здоровья и привлекательности…

- Ни одно живое существо в мире, кроме человека, не ест три-четыре раз в день, да еще по нескольку блюд в виде первого, второго и третьего - компота! Современные люди слишком много едят и слишком мало двигаются. И вся наша энергия, все наши системы и органы брошены на то, чтобы переварить съеденные нами продукты. При таком образе жизни мы уходим от природы, от натуральной красоты и здоровья все дальше. Заметьте, когда приезжаем на море отдыхать, мы очень мало едим! Потому что гуляем, дышим свежим воздухом, плаваем. Сейчас осень - время грибов и чудесных прогулок по лесу. С каким удовольствием мы ходим по лесным тропинкам, гуляем по паркам! Это все - прекрасный антистресс. И его нужно использовать, а не сидеть в комнате.

- Но часто люди так устают, что предпочитают все выходные лежать на диване и читать соцсети.

- Я своим пациентам не устаю повторять: «Меньше интернета - больше общения!». Телефоны, соцсети отнимают у нас и время, и здоровье. Мы перестали общаться, обниматься, смотреть друг на друга, радоваться встречам - а это все необходимо для того, чтобы человек чувствовал себя полноценным. Кроме того, огромный вред здоровью приносит сидячий образ жизни. Ведь что происходит, когда сидим весь день? Мы пережимаем кровеносные сосуды, препятствуем оттоку лимфы, то есть нарушаем питание и внутренних органов, и костной системы. И у нас все негативные возрастные изменения происходят быстрее, чем они происходили бы при другом образе жизни.

- То есть мы не столько от прожитых лет стареем и «ухудшаемся», сколько от привычек, которыми обросли?

- Именно! Мы состариваем себя навязанным образом жизни. А ведь можно начать с самых незначительных изменений, чтобы почувствовать себя хозяином своего тела и здоровья. Например, нужно есть меньше сахара, а больше фруктов. Меньше мяса, а больше овощей. Пить меньше кофе, а больше воды. Это очень просто! И, кстати, экономит семейный бюджет. Тем более что у многих есть дачи, которые с некоторых пор модно засевать газонами. А вы разбейте несколько грядок для овощей, вырастите свои натуральные продукты! Испытайте радость от работы на свежем воздухе, от результата своего труда. А когда соберете урожай - найдите новый рецепт и приготовьте что-то полезное. В этом процессе все работает на ваше здоровье. Даже резка овощей - это, кстати, не что иное, как развитие мелкой моторики. А, как известно, мозг у нас «находится» на кончиках пальцев.

- Но обычно же дошкольникам стараются развивать мелкую моторику?

- Это всем необходимо делать! Особенно зрелым женщинам - нужно и шить, и вязать, и плести из бисера в свободное время. Рукоделие испокон веков было в приоритете у женщин. Но только не сейчас! И как итог - ранняя деменция, болезнь Альцгеймера. И это явление принимает катастрофические масштабы! А самое страшное, что мы ужасаемся этому, но даже не пытаемся проанализировать: а почему это происходит? А ответ лежит на поверхности…

- А как вы относитесь к мезотерапии, когда всевозможные витамины и полезные вещества вкалывают в кожу лица? Сейчас это стало практически обязательным средством ухода за возрастным лицом.

- А зачем витамины колоть в кожу? Ешьте продукты с этими витаминами - и они напитают и кожу, и весь организм. Пользы будет намного больше. А уж какая экономия денег! Обратите внимание: с одной стороны, мы вроде стали жить хуже - кризис, цены растут, и так далее. А с другой - по среднему чеку стали тратить денег больше. А на что? На разную ерунду. Отдаем за инъекции в лицо тысячи и тысячи рублей. Сначала эффект вроде бы есть. Потом его нет… И это естественно, потому что однажды наступает «эффект плато»: организм обмануть невозможно, и он любой чужеродный элемент будет отвергать. Даже маленькая заноза не может у нас долго задержаться, правда?

- Почему у женщин одного возраста может быть разное количество морщин? У кого-то их почти нет, а у кого-то все лицо в морщинках…

- Есть так называемая карта лица, ее можно найти в интернете. Есть традиционная, и есть китайская. По ним можно отследить связь морщин на лице и здоровья тех или иных внутренних органов.

- Расскажите на каком-нибудь примере, очень интересно…

- Возьмем межбровную складку. Почему у кого-то ее нет, а у кого-то - сильный «залом»? Потому что у одного печень и желчевыводящие пути здоровы, а у другого - нет… А между бровями находится зона проекции печени и желчного пузыря. Женщина побежит к косметологу колоть ботокс, а нужно пересмотреть рацион и режим питания, исключить фастфуд, алкоголь…

- Говорят, что прекрасное средство от морщин - хороший ночной сон. Это правда?

- Есть такое понятие: циркадные ритмы. Если жить с учетом этих ритмов - печень сама себя очистит, и желчевыводящие протоки всегда будут в порядке. И другие органы будут работать - и при этом самовосстанавливаться. У меня есть такое правило: хочешь быть молодой, красивой, здоровой - засыпай в одни сутки, а просыпайся в другие. В этой фразе очень много чего заложено. Если мы до двух ночи ходим-бродим, едим, смотрим соцсети, то препятствуем выработке гормонов, которые вырабатываются только ночью. А без них нет нормального синтеза микроэлементов, организм работает как попало. Так еще и внутренние органы ночью не отдыхают!

- А если еще на ночь как следует поесть….

- Да, да! А утром удивляться: «Почему же я ночью плохо сплю? Утром просыпаюсь разбитая, мешки под глазами, отёчность всего тела, морщины, пигментация!». А что здесь удивительного? Лицо отекает, ткани утяжеляются, происходит гравитационный птоз, кожа лица обвисает. Как говорят, «овал лица поплыл», появляются брыли, второй подбородок. И женщина бежит к косметологу с просьбой сделать хоть что-нибудь. А на самом деле нужно всего лишь проанализировать свой распорядок дня и кое-что в нем подправить, отказаться от вредных привычек, которые нас преждевременно старят. И тогда организм будет функционировать с благодарностью.

- А мы, заметив возрастные изменения, начинаем «украшать» себя, как фаршированную щуку…

- Это замкнутый круг: замазывать лицо «штукатуркой», продолжая убивать свое здоровье и натуральную красоту и молодость. Выход только один: остановиться и найти причины, которые не позволяют нам по-прежнему нравиться себе. Не нужно ждать чуда: за один день вы не превратитесь в девушку с фотографии двадцатилетней давности. Слишком долго вы уходили все дальше и дальше от нее. Проявите терпение, изучите свой организм, прислушайтесь к нему - и он вас отблагодарит цветущим видом, приливом энергии и прекрасным настроением!

Лариса Зелинская