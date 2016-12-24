«Как жаль, что мы на вас напали!»

Внучка солдата Вермахта вернула жительнице Саранска вещи ее пропавшего в годы Великой Отечественной войны родственника

В минувшую субботу в райцентре Починки Нижегородской области состоялась встреча жительницы Саранска Елены Кочетковой с супружеской парой Зигрид и Пеером Баль из Германии. Они привезли в Россию вещи, которые когда-то принадлежали родственнику нашей землячки, красноармейцу Николаю Яшкову. Он пропал без вести на фронте. А револьвер, бинокль, москитную сетку и личный дневник бойца увез в Германию солдат Вермахта. Некоторое время назад реликвии нашла его внучка Зигрид Баль. Женщина начала поиски родственников пропавшего красноармейца. О том, как восстанавливалась историческая справедливость, рассказывает корреспондент «ВС».

Судьба неизвестного героя

Николай Яшков родился и вырос в селе Анютино соседней с Мордовией Нижегородской области. В конце 30-х годов прошлого века молодой человек поступил в педагогическое училище в Починках. Еще во время учебы он втайне от всех начал вести дневник. Писал о своем селе и соседних деревнях, о том, как в первый раз поцеловал девушку, об учебе. В 1940-м году Николая Яшкова призвали в армию, а после начала Великой Отечественной войны перебросили на Карело-Финский фронт. На фронте он продолжал писать. Записывал в свою записную книжку о том, как ходил в разведку, как погибали его товарищи, как получал весточки из дома. Воевал Николай недолго. 26 августа 1941 года он пропал без вести под Кандалакшей. Соответствующее уведомление было направлено родственникам солдата. С тех пор о нем не было известно ничего. Многочисленные попытки близких Николая Яшкова найти хоть какие-то сведения о его судьбе ни к чему не приводили. Пропал без вести! По факту это значит, что, скорее всего, был убит, но неизвестно где, и неизвестно, где похоронен. С тяжелой утратой в семье смирились. В конце концов, не один же он пропал, вместе с ним в карельских болотах сгинули десятки тысяч солдат Красной армии. А на других фронтах сколько?.. В семье память о Николае бережно хранили, но узнать хоть что-то о нем уже не надеялись.

- Когда в декабре прошлого года мне позвонила дальняя родственница и рассказала о том, что в социальных сетях выложена запись о поиске родных пропавшего красноармейца, я сначала не поверила, что это о нем, - рассказывает Елена Кочеткова. - Конечно, я знала, что у моей бабушки был брат Николай, который пропал на фронте, но все равно не верила. Но там был указан номер телефона поисковика из Тольятти Алены Маньшиной. Я позвонила ей. Она и рассказала мне о дневнике, который вел Николай Яшков во время войны. Именно благодаря этой записной книжке и удалось установить его личность. Выяснилась одна любопытная вещь. По документам, Николай Яшков пропал без вести 26 августа 1941 года. Но в его дневнике есть записи и за 27, и за 28, и за 30 августа. К примеру, в записи от 27 августа 1941 года Николай Яшков пишет: «Вернулись из разведки. На месте, где мы стояли, был бой. В живых остались один боец и командир». Возможно, именно поэтому его и записали в пропавшие, ведь из его подразделения в живых остались только два человека.

Последняя запись в дневнике Николая Яшкова датирована 30-м августа 1941 года. Дальнейшая судьба солдата неизвестна до сих пор. Бойцам поисковых отрядов, которые работали в местах боев под Кандалакшей, удалось установить лишь приблизительное место гибели большого количества советских солдат. Но был ли среди них Николай Яшков - доподлинно неизвестно. Сейчас на месте тех боев установлен небольшой обелиск, но работы по поиску останков погибших солдат еще очень много. А ведь с момента тех боев прошло больше семидесяти семи лет. Возможно, пролить свет на судьбу Николая Яшкова смог бы солдат Вермахта, который вывез его вещи в Германию. Известно, что в 1942 году он был комиссован с фронта по ранению. Но, увы, его самого уже нет в живых. Быть может, тогда, в августе 1941 года, он лично уничтожил противника - Николая Яшкова, а потом забрал его вещи себе, а может быть, он обнаружил на поле боя уже убитого русского солдата. Сейчас не выяснить.

«Его проверяли на предмет предательства!»

Как бы там ни было, судьба немецкого солдата оказалась более счастливой. После ранения он вернулся в Германию, женился, у него родился сын Гюнтер, который вырос и создал свою семью. У Гюнтера родилась дочка Зигрид. Именно она в конце прошлого года обнаружила в доме отца шкатулку с вещами, принадлежавшими ее покойному деду. В шкатулке лежали револьвер «Наган», армейский бинокль, москитная сетка, пилотка, личный дневник погибшего красноармейца и фотография его командира. На титульной странице дневника сохранилась запись: «Записная книжка ученика 3 класса Яшкова Н.». Дело в том, что раньше учащихся педагогических училищ называли учениками, а курсы, на которых они учились, называли классами. По счастью, среди знакомых Зигрид Баль оказалась эмигрантка из Белоруссии Наталья Нойман. Именно ей Зигрид сообщила о найденной шкатулке с вещами и сказала, что хорошо бы найти родственников погибшего русского солдата. Наталья Нойман рассказала о находке однокурснику из Минска Игорю Кудину, а тот в частном порядке начал искать родственников Николая Яшкова. Сначала связался с поисковиками из Карелии, они переадресовали его к коллегам из Тольятти, а те в свою очередь все же смогли найти родных пропавшего красноармейца.

- Когда поисковики нас нашли, немцы выразили желание встретиться с нами и передать хранившиеся у них вещи, - рассказывает Елена Кочеткова. - Они, кстати, уже не раз просили у нас прощения за то, что Германия напала на СССР в 1941 году. Хотя они-то, по сути, в чем виноваты?!

Но тут возникла другая проблема. Поскольку вещи пролежали в Германии более пятидесяти лет, по местным законам они являются ценностями Германии. И вывозить их запретили. Несмотря даже на то что у револьвера был спилен боек, и он был уже давно непригоден для стрельбы. Все вещи были переданы в российское консульство в Бонне.

- Некоторое время Николая Яшкова проверяли на предмет предательства, - продолжает Елена Кочеткова. - Была даже версия, что отец Зигрид Баль Гюнтер на самом деле и есть Николай Яшков. Но в итоге все выяснилось. Было доказано, что Николай Яшков никогда не был предателем и в родстве с Зигрид Баль не состоял. Потом нам пришлось доказывать, что мы на самом деле являемся родственниками Николая Яшкова. Пришлось поднять большое количество документов прошлых лет. Возникла большая путаница, потому что в некоторых документах было неправильно указано отчество Николая Яшкова. Но, в конце концов, все сложилось благополучно. Уже тогда мы совместно с родственниками приняли решение, что после передачи этих вещей нам мы передадим их в краеведческий музей в Починках. Сначала думали передать их в Нижний Новгород или в Саранск, но ведь Николай Яшков никогда не был в этих городах. Он учился в Починках, Починковский военкомат призывал его на службу в армию. В его дневнике, кстати, это событие тоже отражено. Самое же интересное заключается в том, что музей в Починках располагается в том самом здании, где в 1940-м году располагалось педагогическое училище, в котором учился Николай Яшков. Получается, что дневник, который он начал писать в этих стенах, теперь сюда же и возвращается! Очень жаль, но нигде не сохранилось ни одной фотографии Николая Яшкова. Мы специально запрашивали фотографии выпускников Починковского педагогического училища разных лет. Но оказалось, что именно выпускников 1940-го года никто не фотографировал.

«Не хотела бы афишировать имя своего деда!»

Зигрид Баль и ее муж Пеер живут в городе Зиген в земле Северный Рейн-Вестфалия. Оба супруга работают учителями. По словам Зигрид, она давно мечтала побывать в России, и передача вещей красноармейца, которые когда-то вывез в Германию ее дед, стала хорошим поводом для этого. Немецкие власти так и не разрешили к вывозу револьвер и армейский бинокль, но остальные вещи супруги доставили в целости и сохранности. К поездке в нашу страну Зигрид и Пеер готовились тщательно.

- Они думали, что у нас сейчас очень холодно, - улыбается Елена Кочеткова. - Даже зимние сапоги специально купили. А я им тут фотографию скинула, что у нас плюс восемнадцать градусов.

Первоначально Зигрид и Пеер Баль, а также их помощница, подруга и переводчица Наталья Нойман и ее друг Игорь Кудин прилетели в Нижний Новгород. Здесь они арендовали машину, на которой 20 октября приехали в Починки. Сюда же из Саранска приехала Елена Кочеткова и ее родственники, проживающие в Нижегородской области. Перед началом церемонии супруги Баль пообщались с корреспондентом «ВС».

«ВС»: Почему спустя столько лет вы решили вернуть эти вещи в Россию?

З.Б.: Дело в том, что мы нашли эти вещи совсем недавно. Мой дедушка привез их домой во время войны. Они хранились в доме отца.

«ВС»: Как звали вашего дедушку?

З.Б.: Дело в том, что мой отец не хочет, чтобы где-то назывались его имя или имя его отца.

«ВС»: Почему?

З.Б.: Потому что мы считаем, что главное в этой истории - личность и память солдата Николая Яшкова. А все остальное - неважно.

«ВС»: Что вы вообще думаете о Второй мировой войне?

З.Б.: Это очень большая трагедия. Нам очень жаль, что Германия напала на такой прекрасный русский народ.

«ВС»: Сейчас в отношениях между Россией и Германией тоже присутствуют серьезные сложности. Что вы думаете об этом?

З.Б.: Эти сложности возникают между политиками. А между обыкновенными людьми никаких сложностей нет. Мы очень открыты русскому народу и хотели бы с ним подружиться!

Р.S. Говорят, война не закончена, пока не похоронен последний погибший за Родину солдат! Но хоть на полях былых сражений еще лежат останки бойцов Красной армии, тот факт, что одним неизвестным героем стало меньше, уже можно считать большой победой. 20 октября 2018 года личные вещи красноармейца Николая Яшкова, 77 лет пролежавшие в Германии, переданы на хранение в музей на его малой Родине. В этот же день стало известно, что поисковикам удалось отыскать родственников командира Николая Турбина, фотография которого хранилась в вещах Николая Яшкова. Они нашлись в Ставропольском крае. Супруги Зигрид и Пеер Баль планируют вернуться в Россию в следующем году. После Нижнего Новгорода они хотят побывать в Москве и Саранске.

Алексей Константинов