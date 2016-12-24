Электронная подпись

Социум

Получение  услуг  в  электронном  виде  на  сегодняшний  день  -  самый  удобный  и доступный способ. Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно.

С  помощью  квалифицированного  сертификата  можно  не  только  подписывать  различные  документы  в электронном виде, но и получать государственные услуги Росреестра и других ведомств.

 Заказчиками  услуг  удостоверяющего  центра  кадастровой  палаты  выступают  как  простые  граждане,  так  и кадастровые инженеры, арбитражные управляющие, нотариусы, судьи.

Для получения квалифицированного сертификата  необходимо  зарегистрироваться  на сайте удостоверяющего центра https:/uc.kadastr.ru/ и оформить заявку в личном кабинете.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Доброе утро, семья!»

Как в мордовской глубинке возвращают к жизни страдающих алкогольной и наркотической зависимостью

Рынок труда

Какие специалисты сегодня требуются предприятиям Мордовии и сколько им готовы платить?

«Вину не признаем!»

Сотрудники «Железобетона» считают, что в деле обрушения лестничных маршей нет их вины

«Поехали!»

В Саранске 15 октября запущен маршрут общественного транспорта № 27

Конкурс красоты

№42  Ксения

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу