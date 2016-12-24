Электронная подпись

Получение услуг в электронном виде на сегодняшний день - самый удобный и доступный способ. Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно.

С помощью квалифицированного сертификата можно не только подписывать различные документы в электронном виде, но и получать государственные услуги Росреестра и других ведомств.

Заказчиками услуг удостоверяющего центра кадастровой палаты выступают как простые граждане, так и кадастровые инженеры, арбитражные управляющие, нотариусы, судьи.

Для получения квалифицированного сертификата необходимо зарегистрироваться на сайте удостоверяющего центра https:/uc.kadastr.ru/ и оформить заявку в личном кабинете.