«Конкурс «Лидеры России» - это возможность стать более компетентным и грамотным руководителем»

«Лидеры России» - это открытый конкурс для руководителей нового поколения. У инициативных граждан страны есть шанс бросить вызов тысячам управленцев и попасть в сообщество лидеров, которые определят будущее России.

300 финалистов конкурса получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев. Победителей ждет 1 год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. На очных этапах участники встретятся с соперниками, а также лидерами страны и регионов, топ-менеджерами корпораций. Предусмотрена обратная связь от квалифицированных экспертов - конкурсанты узнают о своих точках роста и получат личный план развития. А победители смогут присоединиться к курсу, разработанному специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.

Чтобы стать участником конкурса, достаточно быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства не менее пяти лет. Для участников до 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

О конкурсе «Лидеры России» корр. «ВС» рассказал полуфиналист прошлого года, директор ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум» Сергей Ведяйкин.





- Как вы узнали о конкурсе?

- О конкурсе я узнал в сети интернет, прочитал положение и решил принять участие. Мы привыкли ассоциировать управленца с директором банка или какого-то крупного предприятия, фирмы. Я же являюсь директором техникума, но наше учебное заведение также ведёт коммерческую, хозяйственную деятельность. Часть денег мы зарабатываем для себя сами. Поэтому и мне, как я посчитал, будет полезно использовать предоставленную возможность и попробовать себя в конкурсе «Лидеры России».

- Как проходил первоначальный отбор участников?

- Отмечу, что зарегистрироваться очень просто, однако первое испытание отсеяло половину соискателей. Хотя задание было очень простое - предоставить видеоинтервью. То есть записать себя на камеру и выложить этот файл в личном кабинете участника конкурса «Лидеры России». Если говорить о советах, которые я могу дать конкурсантам, то думаю, что в первом конкурсе необходимо в первую очередь быть самим собой, грамотно изложить свои возможности и то, как конкурс сможет повысить уровень профессионализма и знаний.

Через несколько дней пришло сообщение, что я прохожу на следующий этап. И тут началось самое интересное. Я получил ряд очень серьёзных тестов, во многих из них было более ста вопросов. Было ограничение по времени, и их предполагалось проходить в онлайн-режиме. Конкурсантов предупредили, программа работает таким образом, что её практически нельзя обмануть - учитывалось даже время, за которое тестируемый выбирает ответ. На прохождение заданий времени давалось около часа. Вопросы были очень разнообразные: некоторые касались математики и бухгалтерии, другие тесты были на знание географии, экономики, психологии. Предполагалось, что талантливый управленец должен обладать широким кругозором и разбираться буквально во всём. Кроме того, некоторые задания были построены таким образом, что реагировать на них нужно практически мгновенно. Так закладывались данные о компетентности и подготовке конкурсанта.

- Как мы знаем, из Мордовии поступило более шестисот заявок, но до полуфинала добрались далеко не все. Что же происходило на следующем этапе?

- Он проходил в Нижнем Новгороде и предполагал личное участие конкурсантов. К сожалению, не могу рассказать, какие именно задания там предлагали пройти. Могу лишь отметить, что приходилось работать в группах, проходить задание на взаимодействие, выявление сильных сторон каждого участника.

Плюсы этого этапа - возможность встретиться с коллегами из разных городов, познакомиться, обменяться опытом. Конкурс проходил в течение четырёх дней и собрал около трёхсот участников. График был очень плотный, программа расписана с утра до вечера. Люди подобрались самого разного возраста, компетенций и подготовки. Также по окончании каждого дня организовывались встречи с признанными экспертами - политиками, бизнес-тренерами. Я считаю, что именно такие мастер-классы в формате диалога, когда можно было подискутировать, задать вопросы, стали хорошей возможностью приобрести новые полезные знания, перенять опыт успешного руководства.

Одна из бесед с коучерами касалась, например, создания презентаций. Мы получили важные советы, не только как правильно подавать информацию, но и как сделать своё предложение интересным, грамотно отвечать на вопросы потенциальных партнёров, не допускать распространённых ошибок в речи. К слову, я часто пользуюсь знаниями, которые приобрёл в ходе прохождения полуфинала. Этот этап был очень полезным. К сожалению, на полуфинале моё участие в конкурсе «Лидеры России» подошло к концу.

- Что дало вам участие в конкурсе «Лидеры России»?

- После подведения итогов каждый конкурсант получил конкретные рекомендации. Они представляли собой подробный анализ результатов конкурса, где были указаны слабые и сильные стороны участника. Давались советы, над какими аспектами следует поработать, чтобы повысить свой профессионализм. Двадцать страниц такого отчёта позволили многое узнать о себе. Такое разностороннее исследование экспертной комиссии очень помогло в дальнейшей работе. Ведь руководитель должен всегда быть современным, а порой менять подходы в работе достаточно сложно.

Хочется отметить, что в прошлом году в полуфинал прошли шесть представителей нашей республики. Из некоторых областей, где населения гораздо больше, добравшихся до полуфинала участников оказалось меньше. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Мордовия показала себя на достойном уровне. Будем надеяться, что в этом году конкурс «Лидеры России» привлечёт ещё большее внимание и участники из нашей республики смогут добиться лучших результатов. Знания и опыт, которые можно получить, участвуя в конкурсе, я уверен, очень помогут на руководящих постах самых разных уровней. Надо не бояться и использовать предоставленные возможности стать более компетентным и грамотным руководителем. Кроме того, все участники получили специальные сертификаты о прохождении испытаний соответственно своим результатам. Данный документ, уверен, поможет в дальнейшем профессиональном и карьерном становлении.