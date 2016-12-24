Что нужно знать об объектах культурного наследия?

Социум

Согласно российскому законодательству к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры и т.д., представляющие  собой  ценность  с  точки  зрения  истории,  археологии,  архитектуры,  градостроительства, искусства  и  являющиеся  свидетельством  эпох  и  цивилизаций,  подлинными  источниками  информации  о зарождении и развитии культуры.

Следует  понимать,  что  в  территорию  объекта  культурного  наследия  может  входить  не  только  земельный участок,  занятый  самим  объектом  непосредственно,  но  и  земельные  участки,  их  части,  земли  лесного фонда,  водные  объекты,  находящиеся  в  государственной,  муниципальной  собственности  или собственности физических либо юридических лиц.

В  настоящий  момент  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости  содержатся  сведения  о 445 объектах культурного  наследия расположенных на территории Республике Мордовия. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с  ним  территории  устанавливаются  зоны  охраны:  охранные  зоны,  зоны  регулирования  застройки  и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта и защитные зоны.

Собственникам  и  потенциальным  покупателям  земельных  участков,  расположенных  частично  или полностью на  территории объекта культурного наследия, а также в  границах его охранных или защитных зон,  необходимо  знать  об  особом  режиме  использования  такими  участками,  ввиду  наличия  на  них определенных ограничений.

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