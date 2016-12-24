Что нужно знать об объектах культурного наследия?

Наварили на «обнале» десятки миллионов рублей
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов...
Согласно российскому законодательству к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры и т.д., представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Следует понимать, что в территорию объекта культурного наследия может входить не только земельный участок, занятый самим объектом непосредственно, но и земельные участки, их части, земли лесного фонда, водные объекты, находящиеся в государственной, муниципальной собственности или собственности физических либо юридических лиц.
В настоящий момент в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 445 объектах культурного наследия расположенных на территории Республике Мордовия.
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны: охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта и защитные зоны.
Собственникам и потенциальным покупателям земельных участков, расположенных частично или полностью на территории объекта культурного наследия, а также в границах его охранных или защитных зон, необходимо знать об особом режиме использования такими участками, ввиду наличия на них определенных ограничений.
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов...
Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО
5 октября уголовный розыск в нашей стране отметил свой 100-летний юбилей. В этот день 1918 года в структуре Народного комиссариата внутренних дел...
Интернет-мошенники убедили 70-летнюю пенсионерку из Саранска вложить 526 тысяч рублей в криптовалюту, обещали баснословную прибыль, однако...
Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
В Саранске 15 октября запущен маршрут общественного транспорта № 27
Внучка солдата Вермахта вернула жительнице Саранска вещи ее пропавшего в годы Великой Отечественной войны родственника
Какие специалисты сегодня требуются предприятиям Мордовии и сколько им готовы платить?
Юнец до смерти забил 30-летнего жителя Саранска
Мордовия вновь получила Гран-при Российской агропромышленной выставки