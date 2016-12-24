Что нужно знать об объектах культурного наследия?

Согласно российскому законодательству к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры и т.д., представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Следует понимать, что в территорию объекта культурного наследия может входить не только земельный участок, занятый самим объектом непосредственно, но и земельные участки, их части, земли лесного фонда, водные объекты, находящиеся в государственной, муниципальной собственности или собственности физических либо юридических лиц.

В настоящий момент в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 445 объектах культурного наследия расположенных на территории Республике Мордовия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны: охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта и защитные зоны.

Собственникам и потенциальным покупателям земельных участков, расположенных частично или полностью на территории объекта культурного наследия, а также в границах его охранных или защитных зон, необходимо знать об особом режиме использования такими участками, ввиду наличия на них определенных ограничений.