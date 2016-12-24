Извещение о продаже своей доли в праве собственности можно разместить на сайте Росреестра

Социум

На  официальном  сайте  Росреестра  с  помощью  сервиса  "Личный  кабинет"  реализована  возможность извещения  участников  долевой  собственности  о  продаже  одним из собственников своей  доли  - в случае, когда  число  сособственников  более  20.  В  данном  случае,  вместо  извещения  в  письменной  форме остальных участников долевой собственности продавцом доли в праве общей собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу может быть размещено извещение об этом на официальном сайте.

Данное  правило  не  распространяется  на  извещения  о  продаже  доли  в  праве  общей  собственности  на жилые помещения. Извещение о намерении продать долю в праве общей собственности на недвижимое имущество подлежит размещению  продавцом  на  официальном  сайте  без  взимания  платы. 

Извещение  размещается  продавцом  доли  в  праве  общей  собственности  в  электронной  форме  путем заполнения  формы  извещения  в  личном  кабинете,  размещенном  на  официальном  сайте  органа регистрации прав, доступ к которому предоставляется физическим и юридическим лицам с использованием федеральной  государственной  информационной  системы  "Единая  система  идентификации  и аутентификации".

Извещение будет доступно для просмотра неограниченным кругом лиц в течение трех месяцев с момента его  размещения.  По  истечении  указанного  срока  извещение  перемещается  в  подраздел  специального раздела,  предназначенного  для  хранения  архива  извещений,  доступ  к  просмотру  которого  могут осуществлять только государственные регистраторы прав.

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