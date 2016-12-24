Извещение о продаже своей доли в праве собственности можно разместить на сайте Росреестра

На официальном сайте Росреестра с помощью сервиса "Личный кабинет" реализована возможность извещения участников долевой собственности о продаже одним из собственников своей доли - в случае, когда число сособственников более 20. В данном случае, вместо извещения в письменной форме остальных участников долевой собственности продавцом доли в праве общей собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу может быть размещено извещение об этом на официальном сайте.

Данное правило не распространяется на извещения о продаже доли в праве общей собственности на жилые помещения. Извещение о намерении продать долю в праве общей собственности на недвижимое имущество подлежит размещению продавцом на официальном сайте без взимания платы.

Извещение размещается продавцом доли в праве общей собственности в электронной форме путем заполнения формы извещения в личном кабинете, размещенном на официальном сайте органа регистрации прав, доступ к которому предоставляется физическим и юридическим лицам с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации".

Извещение будет доступно для просмотра неограниченным кругом лиц в течение трех месяцев с момента его размещения. По истечении указанного срока извещение перемещается в подраздел специального раздела, предназначенного для хранения архива извещений, доступ к просмотру которого могут осуществлять только государственные регистраторы прав.