Венсан Перес: «Москва сегодня необычайно хороша!»

Звезда мирового кино признался в любви к России, россиянам и нашей столице

В столичном кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялось торжественное открытие V Фестиваля французского кино «LE CINEMA FRANCAIS». Первой лентой, показанной в рамках мероприятия, стала картина «Основано на реальных событиях» режиссера Романа Полански, вышедшая на днях в российский прокат. Лично представить психологический триллер в Москву прилетел исполнитель одной из главных ролей - голливудский актер швейцарского происхождения Венсан Перес.

В фильме речь идет об известной писательнице по имени Дельфин, которая после выхода очередной своей книги впадает в депрессию, и единственной опорой для нее становится загадочная и страстная поклонница ее творчества Эль. Роль Дельфин исполняет блистательная актриса и супруга Романа Полански Эмманюэль Сенье. А Перес воплотил на экране образ мужа героини Франсуа.

- Венсан, это уже не первый ваш приезд в Россию, и в частности в Москву. Как, на ваш взгляд, за последнее время изменилась российская столица?

- Да, конечно, Москва постоянно меняется, и надо отметить, что в лучшую сторону. С каждым своим приездом я отмечаю все больше усовершенствований. Мое знакомство с Москвой произошло еще в 1995-м, когда я снимался в картине Павла Лунгина «Линия жизни». Тогда и сейчас - это практически два разных города. Посмотрите, как за это время поменялся отель «Метрополь». На месте популярной на протяжении многих десятилетий гостиницы «Россия» сейчас разбит великолепный современный парк с очень красивым мостом и просто шикарной смотровой площадкой. Но все это естественно: время идет, и город меняется. И я очень рад, что Москва сегодня необычайно хороша! В ней столько музеев, выставок, неожиданных экспозиций современного искусства!

- Вы частый гость в России. Какие города вы еще посетили?

- За прошлый год я объездил много городов: посетил Астрахань, Архангельск, Улан-Удэ, Красноярск, Ханты-Мансийск и Санкт-Петербург. Это долгое путешествие было связано с подготовкой и выпуском фотокниги о России. Она так и называется «Путешествие в Россию», недавно она была выпущена во Франции. Это наш совместный проект с французским писателем Оливье Роленом, в котором я выступал в роли фотографа. В издание вошло около сотни портретов людей разных профессий и судеб из российских регионов. И, конечно же, этот проект не получился бы без любви к России.

- География ваших перемещений по нашей стране весьма обширна. Вы и в Сибирь ездили - не сильно замерзли там?

- О, это было чудесно! Ты просыпаешься рано утром, идешь прогуляться на берег Байкала… Это настолько красиво - просто невероятные впечатления! Я провел довольно много времени и рядом с Байкалом, и в целом в Сибири.

- А вы следили за чемпионатом мира по футболу в России?

- Конечно же, как я мог пропустить такое событие! (Улыбается.) Но я смотрел матчи только по телевизору в компании своего сына. Во время мундиаля я сюда не прилетал: у меня было очень много работы. Но я вам честно скажу: я очень впечатлен российской сборной. Да, бесспорно, здорово, что победила команда Франции. Но россияне показали отличную игру, и организация самого первенства была на высшем уровне.

- Вам довелось сниматься в нескольких известных российских фильмах. С кем-то из наших актеров сейчас продолжаете общаться?

- Нет. Это работа, и во время съемочного процесса я всегда очень сконцентрирован на роли и общаюсь с партнерами в чисто профессиональном плане, в рамках сценария. А когда я потом вновь приезжаю в Россию, то в свободное время стремлюсь увидеть, в первую очередь, своих самых близких людей - друзей, которых у меня появилось тут немало, и в основном они не актеры. А еще стараюсь больше ходить по музеям. Я обожаю бывать в Третьяковской галерее, на днях посетил выставку произведений Ильи и Эмилии Кабаковых, также выставки стрит-арта. И это всегда дает мне много впечатлений. Я очень люблю такие насыщенные дни. Еще очень надеялся накануне премьеры фильма «Основано на реальных событиях», который я представил россиянам, сходить в Большой театр, но мне не повезло: был понедельник, и театр не работал.

- Расскажите о съемках в картине Романа Полански. Чем они вам запомнились?

- Съемки у такого режиссера, как Полански, сродни чуду. Да и сама картина, уверен, будет интересна любому зрителю. Она - о жизненном пути, о кризисе, о непростом периоде в жизни главной героини - о ее мыслях, чувствах и переживаниях. И финал истории понятен и однозначен. Я вообще люблю именно такие картины, где зритель четко знает, чем заканчивается история. Кстати, я сам сначала прочитал сценария, а уже потом роман Дельфин де Виган «Основано на реальных событиях». Мне захотелось проверить, насколько сценарий далек от фабулы книги. С одной стороны, я убедился в том, что сценарий - очень удачная адаптация. А с другой - для мня не осталось никакой тайны, поэтому, наверное, мне не стоило так поступать. (Улыбается.). А с Полански нам еще предстоит поработать вместе в ближайшее время: в ноябре начнутся съемки его нового фильма «Я обвиняю». Лента будет посвящена судебному процессу, который проходил в декабре 1894 года во Франции, и последовавшему за ним социальному конфликту по делу о шпионаже в пользу Германской империи офицера французского генерального штаба, капитана Альфреда Дрейфуса.

- В «Основано на реальных событиях» вы играли с прекрасными актрисами и очень красивыми женщинами - Эмманюэль Сенье и Евой Грин. Поделитесь впечатлениями от работы с ними.

- Ева очень основательно подходит к работе, задает много уточняющих вопросов. Она все время что-то ищет в образе, много работает с режиссером индивидуально, и они вместе что-то создают. Но в работе она очень открыта и доброжелательна. Я бы сказал, что она обладает кинематографической магией. А Эмманюэль я давно знаю, она потрясающая актриса. У нас было много совместных сцен в этом фильме. Она энергичная и живая. Мне было очень комфортно работать на площадке вместе с Евой и Эмманюэль.

- Как вы любите проводить свободное время?

- Если честно, то у меня его просто не бывает. (Улыбается.) Ведь помимо того, что я актер - а профессия занимает у меня огромное количество времени, - я занимаюсь режиссурой, продюсированием и пишу сценарии. Поэтому времени мне мало на что хватает. К тому же я серьезно занимаюсь фотографией, за последние два года у меня было много экспозиций. А их организация также требует времени и сил. И еще - постоянные встречи, дискуссии, различные конференции… Также недавно я занимался проведением кинофестиваля в Швейцарии. Живя в Париже, в последнее время я стал просыпаться в 5.30 - так я могу «прочувствовать» день и успеть больше. Иногда, конечно, даю себе возможность поспать подольше. Но я заметил: чем раньше встаешь, тем лучше можешь настроиться на новый день и предстоящие события. А что касается хобби, то я люблю ходить по музеям, проводить время за чтением. И, конечно же, смотреть хорошее кино! (Улыбается.)

Екатерина Шитикова