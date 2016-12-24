Презентация нового сезона СТС превратилась в демонстрацию новых партнеров

В просторном столичном концертном зале Cition Hall с размахом прошла презентация нового сезона телеканала СТС. В лучах софитов по красной ковровой дорожке неспешно прошли Сергей Светлаков и Елена Летучая, Александр Незлобин и Ирина Розанова, Алексей Чадов и Екатерина Волкова, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо… и много еще кто - перечислять всех пришлось бы слишком долго.

При входе каждому гостю вручали маленький деревянный кружок с номером его столика на восемь персон. А полную схему рассадки в зале можно было изучить у гардероба. Как оказалось впоследствии, это было отнюдь не лишне: некоторые бывшие возлюбленные, оказавшиеся в этот вечер под одной крышей, могли заранее определить местонахождение отпавшей «второй половинки» и отсесть подальше. Но большинству гостей этой возможностью пользоваться было без надобности. А кое-кому, можно сказать, даже повезло. Так, очаровательная Елена Летучая, приехавшая в черном платье в пол с умопомрачительным декольте, заняла место по соседству с двумя красавцами мужчинами - звездой завершившегося в прошлом сезоне сериала «Молодёжка» Иваном Жвакиным и звездой сериала будущего сезона «90-е. Весело и громко» Романом Курцыным.

Ведущий вернувшегося в эфир шоу «Слава Богу, ты пришел!» Сергей Светлаков весь вечер что-то обсуждал с креативным продюсером этой передачи Александром Незлобиным. А тот делился своими планами покорения и завоевания Америки. Но не как злобный русский хакер, а как добрый и веселый stand-up артист.

- Я давно мечтал себя попробовать в качестве артиста на англоязычном пространстве. И вот, находясь в Америке, я в свободное время выступил для удовольствия в клубе, - рассказал Александр. - Получилось неплохо, и мы с семьей решили ненадолго там остаться, чтобы развить мой успех. За месяц я достиг определенных результатов, и меня позвали выступить в шоу Flappers Comedy Club как Sasha from Russia. Сначала это был зал на пятнадцать зрителей, а спустя два месяца я выступал в зале на сто пятьдесят человек. У меня был фрагмент на шесть минут, в течение которых я шутил исключительно на английском. Я говорил: «Россия и Америка, давайте дружить! Мы не такие, как говорят о нас по телевизору». Теперь хочу продолжить совершать такие «набеги» в Америку - тем более что у меня есть бонусные мили для полетов туда. А к декабрю готовлю большой гастрольный тур для русскоязычного населения.

Летучую неспроста посадили за столик со звездами телепроектов: в новом сезоне Елена будет вести две новые программы на СТС. А недавно теледива дебютировала еще и как актриса.

- На фестивале «Амурская осень», который прошел в сентябре в Благовещенске, я впервые вышла на театральную сцену, - со счастливой улыбкой вспоминала Елена. - Я сыграла в комедии «Родственные связи». Конечно, это была творческая авантюра: мне было интересно попробовать себя в качестве театральной актрисы. А осмелилась я именно там на этот шаг еще и потому, что знала: земляки меня поддержат. Ведь в Благовещенске я училась в финансово-экономическом колледже.

Что же до двух новых телепроектов звезды, то в одном из них Елена будет помогать российским изобретателям и производителям доводить их продукцию до потребителя. А во втором шоу Летучая отправится в бьюти-путешествие по разным странам и будет на себе попробовать местные рецепты красоты.

- Шоу будет называться «Формула красоты с Еленой Летучей», - рассказала теледива. - Я буду ездить по разным интересным местам и встречаться с самыми красивыми людьми. А во второй программе мы дадим путь в будущее талантливым людям и их изобретениям. И в каждой программе я буду разной - такой, какой зрители меня еще не видели.

Популярная актриса Ирина Розанова появилась на мероприятии сразу с двумя молодыми артистами. Под руки она держала своих юных партнеров по новому сериалу «Мамы чемпионов» Григория Верника и Даниила Акутина.

- Наша драма заметно отличается от большинства развлекательных фильмов и передач на СТС, - заметила Ирина Юрьевна. - Эта лента - о преодолении, взрослении талантливых детей с амбициозными родителями. Да, такая довольно жесткая формулировка. Но это картина о вечных проблемах, о важной теме взаимоотношения отцов и детей. Сейчас рядом со мной - представители молодого поколения этого сериала. И мне хочется, чтобы «Мамы чемпионов» призвали зрителей подумать о том, как нам быть дальше с нашими детьми.

Одним из самых ярких эпизодов вечера стал вокально-танцевальный номер в исполнении звезды многосерийной комедии «Улётный экипаж» Натальи Бардо. Актриса вышла на сцену в образе роковой красотки Мэрилин Монро и в окружении танцоров в форме летчиков. Этим эффектным выступлением Наталья анонсировала скорый выход на телеэкраны второго сезона популярного сериала.

- Я отметила для себя, что сегодня на сцене я впервые не тряслась, а получала удовольствие от выступления, - призналась чуть позже Бардо. - А еще скажу: карма моей героини - второго пилота Полины Овечкиной - настигла меня окончательно: теперь я регулярно куда-то летаю. К счастью, моя бывшая аэрофобия осталась где-то очень-очень далеко позади…

За столиком с Наташей Бардо и ее возлюбленным - режиссером картины «Улётный экипаж» Марюсом Вайсбергом - расположился исполнитель главной мужской роли Алексей Чадов. Приехал он на мероприятие не один, а с очаровательной красавицей Лейсан Галимовой. Известно, что девушке 29 лет, она уроженка Казани, окончила факультет журналистики Казанского университета и работает моделью. Но на любую просьбу журналистов прокомментировать их отношения Алексей отрицательно качал головой. Все помнят, как болезненно Чадов переживал расставание с бывшей женой и матерью его единственного сына - актрисой Агнией Дитковските. Хотя гости вечера не могли оставить без внимания заметное сходство во внешности прошлой и нынешней возлюбленных актера. Но не менее интересен и другой факт: Алексея с Лейсан познакомили общие друзья Марюс Вайсберг и Наталья Бардо.

В непростой ситуации оказались недавние гражданские супруги Сергей Лавыгин и Анна Бегунова. Напомним, чуть более полутора лет назад у артистов родился сын Фёдор. Правда, до загса свою коллегу по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон» Сергей так и не довел. Более того, в начале этого года пара распалась. Вскоре стало известно, что Лавыгин уже не одинок: его сердце и мысли занимает актриса Мария Луговая. А вот про личную жизнь Бегуновой после расставания ничего не было слышно. Но на презентацию нового телесезона СТС Анна приехала под ручку с голубоглазым блондином, в котором опознали исполнителя роли футболиста Харитонова в недавно прошедшем сериале «Большая игра» Дмитрия Власкина. Обе пары приехали на мероприятие практически одновременно, но сидели за разными столиками и в зале старались не пересекаться.

А на следующий день Бегунова и Власкин, заранее никому не сообщая, расписались в Кутузовском загсе столицы. На торжестве присутствовали только самые близкие для пары люди.

Екатерина Шитикова, фото Вадима Тараканова и PR-службы СТС