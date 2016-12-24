Государственный театр кукол готовит сразу несколько премьер!

Государственный театр кукол РМ дарит детям волшебный мир на протяжении уже 80 лет и каждый раз стремится чем-то удивить своего всегда юного и требовательного зрителя.

Премьера - каждый месяц!

- У нас в этом юбилейном году немало премьер, - рассказывает Лилия Шахова, режиссер-постановщик ГТК РМ, заслуженный артист Республики Мордовия. - Одну мы уже выпустили, это «Два веселых гуся». В ближайшие выходные ребята увидят премьеру спектакля «Кошкин дом».

- В театре «Крошка» тоже есть спектакль «Кошкин дом»… Не боялись ли сравнений и конкуренции?

- Нет… У нас совершенно другая концепция. Все зависит от того, что режиссер хочет показать. Сейчас мир гламура. Наши дети в школе смотрят друг на друга - кто во что одет/обут. Сравнивают, кем работают родители, на какой машине ездят. Но беда может случиться в любой момент. Пожар - это вообще страшная вещь, ведь в огне может сгореть абсолютно все, что было приобретено. Мы сделали сказку на современный лад. Историю рассказывает репортер. Он пришел в Кошкин дом делать сюжет, а стал свидетелем всех произошедших событий. В центре города стоит шикарный Кошкин дом, в который все идут в гости. Причем гости не простые, а знаменитые жители города. Два маленьких котенка являются родней кошки, но их не пускают в дом, поскольку у них за плечами ничего нет - ни денег, ни связей… И случается несчастье - пожар… А для репортера очень важно быть в центре событий… После пожара именно эти котята протянули руку помощи, они пускают к себе в заброшенный домик кошку, дают тепло, заботу. И тогда кошка понимает, что не важно, во что ты одет и сколько у тебя денег. Если рядом есть близкие, родные люди, они примут тебя любую. У нас сказка не о пожаре, а об отношении к близким, о человеческих чувствах. Статус и богатство ничего не значат, если нет рядом близких людей. В финале кошка, кот и два котенка решают строить новый дом!

Кстати, музыку к нашему спектаклю написал Григорий Гладков, известный композитор, автор музыки к мультфильму «Пластилиновая ворона». Владимир Веряскин, наш известный аранжировщик, композитор и музыкант, эту музыку обработал.

- Порой репертуар кукольного театра становится неинтересным детям школьного возраста…

- Все зависит от репертуара. Если спектакль рассчитан на малышей, конечно, он будет не интересен детям постарше. В нашем театре в начале ноября должна быть еще одна премьера, на этот раз спектакль для школьников «Просто Шиш» по Борису Шергину. Год мы планируем завершить еще одной постановкой - инсценировкой по басням И.А. Крылова. Она будет также интересна школьникам. Мы взяли более 12 басен, а потому в спектакле будет много кукол. Старались брать басни не столь известные… Почему басни? Вы посмотрите, сколько лет прошло с момента их написания, а человек все не меняется, пороки остаются те же - это и жадность, и скупость, и лень, и лизоблюдство...

- Лилия Владимировна, Вы поставили несколько спектаклей для Чеченского театра…

- Да, я с ними сотрудничаю уже 6 лет, 1-2 раза в год я к ним езжу. В работе с ними есть свои нюансы. Если здесь мы сами делаем куклы, вместе работаем с художником, все проблемы решаем сразу. С Чеченским театром не так. С художником я работаю онлайн в течение 3-4 месяцев. К спектаклю уже в Грозный привозят абсолютно все. И на месте за 10-11 дней я с актерами ставлю спектакль. Если есть необходимость, приезжаю во второй раз, но с Чеченским театром все успеваем сделать за один приезд.

- Есть ли у Вас желание поставить там спектакль по мордовским сказкам?

- Хочу сказать, что там очень сложно обстоит дело с выбором репертуара. На некоторые вещи есть табу. Например, целоваться на сцене у них нельзя, даже в кукольном театре! Поэтому в постановке «Солдат и ведьма» мы заменили поцелуй танцем! Также нельзя, чтобы персонажем спектакля была свинья… Есть ряд моментов, которые необходимо учитывать. При этом хочу сказать, что сами актеры - очень открытые люди, душевные, податливые, они через многое прошли, в том числе через войну. А это очень страшно! Когда тебе 12-13 лет и на твоих глазах убивают, это в памяти остается на всю жизнь! Мы с вами счастливые люди, мы этого не видели. Это все сказывается на понимании, взаимоотношениях. Они очень чуткие люди, уважают старших. Хамство, скабрезность там неприемлемы вообще!

«Обмен гастролями - это праздник»

- Раз уже говорим о других театрах, давайте поговорим о «Больших гастролях»… В Саранск за последний месяц приезжали несколько театров из других регионов.

- В рамках федерального проекта «Большие гастроли» для детей и молодежи мы знакомим саранских зрителей с творчеством театров других республик и регионов, - рассказывает Лариса Сидорина, главный режиссер ГТК РМ, заслуженный артист Республики Мордовия. - Это обогащает не только детей, но и нас. Ребята знакомятся с культурой, обычаями той республики, того края, откуда приехал театр. Артисты, в свою очередь, знакомятся с опытом коллег. У нас в сентябре были ингуши, они привозили замечательную горную сказку… Как у них куклы танцевали лезгинку! Было полное ощущение, что танцует человек! Ну где еще дети увидят такую лезгинку? Очень интересную постановку привозили башкиры, и она тоже была по народному эпосу. Недавно мы попрощались с Чеченским театром юного зрителя - они привозили два необычных спектакля, один из которых был поставлен по горной сказке. Сейчас в гостях Волгоградский театр… Дети видят постановки разных театров, им это интересно. У них столько живых эмоций, которых никогда не получишь, сидя за компьютером. Дети получают огромное удовольствие от увиденного, и актеры это чувствуют. В конце представления дети просятся за штору, им хочется все посмотреть - что находится за ней, кто управлял куклой. В порядке дисциплины мы допускаем на сцену. Более того, организовываем мастер-классы.

Мы, в свою очередь, тоже гастролируем. Весной побывали в той же Ингушетии, в Чечне, Волгограде. А с 1 по 4 октября прошли наши спектакли в Уфе. Теперь мы принимаем их у себя. Нас везде встречали хорошо. Мы показывали два абсолютно разных спектакля - один очень красочный, «Сто тысяч почему» по сказке Киплинга, и два ширменных спектакля - это уже нечто другое, такими спектаклями их зритель не избалован! Наши работы были достойными и профессиональными. Нам не стыдно за свою работу, наоборот, гордимся ею! Проект «Большие гастроли» финансируется «Единой Россией». Будем надеяться, что он будет продолжен, всем очень нравится эта задумка. Не знаю, насколько он будет продлен, но уже есть договоренность, что к нам весной приедет с гастролями еще один театр. Обмен гастролями - это как праздник. Могу сказать, что благодаря этому проекту стали больше ходить в театр.

- Лариса Алексеевна, Вы в театре уже давно. Изменился ли театр и его зритель со временем?

- Государственному театру кукол 80 лет - это большой период жизни. Более половины из этих 80 лет я прожила в этом театре, если быть точнее - 46 лет! Я видела все этапы становления и развития театра, работала в разные периоды. А периоды были разные - и хорошие, и не очень. В искусстве обычно так и бывает. Хочу подчеркнуть, что кукольных театров с таким количеством прожитых лет в России немного.

В Саранск я приехала в 1971 году по направлению из театрального училища им. Евстигнеева (г. Горький). В то время у театра не было этого здания, его дали позднее. Раньше очень много было гастролей, мы объездили практически всю центральную часть России, до событий 2014 года на Украине были в г. Ровно. Гастролей, впечатлений было много, в нашем репертуаре были и спектакли для взрослых. История театра была богатой и до меня, и со мной. В свое время мы объездили всю Мордовию, знали дорогу к каждой деревне, каждого заведующего клубом. Сейчас такие выезды стали реже.

Что касается сегодняшнего времени, могу сказать, что детки стали немного другими. Сейчас стало много гаджетов, дети получают много информации из интернета. А раньше приезд театра кукол был целым событием для ребенка, они смотрели, открыв рот! Мы играли и на мокшанском языке, когда ездили в Атюрьевский район и показывали «Волшебный сюлгам». Сейчас у нас нет спектаклей на национальных языках, но уже есть переводы к нескольким постановкам. В нашем репертуаре есть национальные спектакли. Хочу отметить, что такие постановки очень востребованы у зрителя, мы показывали свои работы на различных фестивалях. Культура мордвы очень интересна, мы ставим сказки, в постановках очень красивые национальные костюмы, танцы… Каждый спектакль по-своему интересен - сценографией, актерской игрой. Мы получали различные призы и награды на фестивалях за национальные спектакли. Так что это наш золотой фонд. Даже те спектакли, которые созданы давно, например «Приключения охотника Дамая». Куклы тоже не железные, им периодически требуются реставрация, ремонт. Бывает так, что спектакль отдыхает некоторое время…

Нынешнее поколение детей более требовательное, нужно что-то необыкновенное, чтобы затронуть их душу. Нам необходимо сделать ремонт. Ведь эстетика тоже важна, дети должны видеть красоту!

- Как в век гаджетов и тотального интернета привлечь ребенка в театр?

- Даже сейчас у нас есть постоянные зрители, мы их знаем в лицо. Ребятишки любят к нам приходить, тем более в нашем театре предусмотрены льготы для многодетных семей. Несколько раз в год мы даем благотворительные спектакли. Проводим разные встречи с детьми. Детям нравится брать в руки куклы, фотографироваться с ними. Сейчас в Краеведческом музее проходит выставка «Люди и куклы. 80 лет Государственному театру кукол Республики Мордовия». На выставке представлены материалы, раскрывающие историю театра с его первых шагов в 1930-е гг. Это фотографии всех поколений актеров и сцен из спектаклей; куклы и декорации из фондов музея, а также из действующих спектаклей театра. Кроме интересных и уникальных материалов посетители смогут посмотреть на мультимедийном экране записи спектаклей нашего театра («Огниво», «Теремок» и «Иван-Царевич»), сфотографироваться с куклами в фотозоне и оставить отзыв о своих впечатлениях на стенде с цветами. В ноябре у нас запланирована встреча со зрителями именно в Краеведческом музее. Приходите, будет интересно!

Людмила АНЮТИНА