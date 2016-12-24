Мордовия вновь получила Гран-при Российской агропромышленной выставки

На прошлой неделе в Москве на территории ВДНХ прошёл главный аграрный форум страны - Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018». Тринадцатый регион был представлен на ВДНХ экспозициями двадцати трех предприятий. Делегацию Мордовии, в состав которой вошли руководители предприятий АПК, пищевой и перерабатывающей отрасли, представители фермерских хозяйств, возглавил Глава республики Владимир Волков.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, открывая выставку, подчеркнул, что гордится российским АПК, сельское хозяйство становится высокотехнологичным, современным сектором экономики. Премьер-министр отметил, что правительство страны намерено развивать сельские территории, строить дороги и жилье, школы и клубы, «делать все, чтобы люди на селе могли жить в нормальных, близких к городским условиях, чтобы у них была интересная работа, приличный заработок». Также Дмитрий Медведев подчеркнул значимость развития экспортного направления в сельскохозяйственном производстве: «Одним из национальных приоритетов является удвоение объема поддержки экспорта сельхозпродукции. Мы будем решать эту задачу в рамках соответствующего национального проекта по международной кооперации и экспорту», - сказал Председатель Правительства.

Глава Мордовии Владимир Волков в рамках работы агропромышленной выставки провел ряд рабочих встреч с представителями деловых кругов по вопросам реализации в республике новых отраслевых инвестиционных проектов. В том числе руководитель региона обсудил с немецкими инвесторами возможность строительства в Мордовии высокопроизводительных молочных комплексов, а с российскими инвесторами - строительство тепличных комплексов в Большеигнатовском районе. «Для нас важно не только наращивать объемы производства сельхозпродукции, но и создавать рабочие места там, где это необходимо больше всего», - подчеркнул Владимир Волков.

Одна из ключевых тем аграрного форума «Золотая осень-2018» - развитие экспорта. Вопросы этой тематики обсуждались при участии органов власти, руководителей субъектов России, представителей крупнейших предприятий, иностранных делегаций, финансового сектора и экспертного сообщества.

Одним из первых докладчиков по данной теме стал лидер Мордовии Владимир Волков. И это неслучайно. Известно, что развитию сельского хозяйства в регионе-13 уделяется особое внимание. Мордовия входит в первую пятерку территорий страны по производству мяса, яиц и молока в расчете на душу населения.

Выступая перед собравшимися, Владимир Волков подчеркнул, что экспорт - это перспектива дальнейшего развития АПК, особенно в тех регионах, которые серьезно наращивают производство сельскохозяйственной продукции: «В Мордовии за последние пять лет объемы производства в аграрной отрасли выросли на 30 процентов. В том числе за пять лет удалось увеличить производство мяса в 2,5 раза. Для таких регионов, чтобы их аграрная отрасль развивалась, очень важно находить возможности увеличения экспорта», - констатировал Глава РМ.

В настоящее время республика экспортирует молочные продукты, сыры, сахар, продукцию переработки яйца и многое другое, но экспортный потенциал региона на этом не исчерпывается. Владимир Волков обозначил: «Если сейчас объемы экспорта продукции АПК в республике составляют 12,6 млн долларов, то через два года предполагается нарастить их до 50-70 млн долларов». Для этого, по его мнению, региональные товаропроизводители должны получить серьезные меры поддержки на федеральном уровне. В частности, руководитель Мордовии отметил значимость создания логистических центров, а также подготовки кадров. - «Мы должны специально обучать людей, которые будут заниматься выходом на зарубежные рынки. Предприятиям, которые работают на экспорт, государство должно помочь, если мы ставим задачу в разы увеличить наш экспортный потенциал».

По словам Главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева, одним из ключевых инструментов поддержки экспортно ориентированных проектов в ближайшие годы станет комплексная программа международной конкурентоспособности. Она предусматривает заключение соглашений между государством и бизнесом, направленных на оказание прицельной поддержки экспортно ориентированным производствам. На текущий момент в Минсельхоз России поступило более 400 подобных проектов, которые должны обеспечить прирост экспорта продукции АПК в объеме 17,5 млрд долларов.

Также Глава Мордовии Владимир Волков выразил уверенность, что уже в следующем году республика сможет вырастить для страны 44 миллиона роз: «Сейчас мы выращиваем 10% роз России, то есть каждая 10-я роза в нашей стране -– мордовская. А в следующем году доведем эту цифру до 15. У нас культивируется 40 с лишним сортов розы. Недавно мы вырастили 220-миллионную розу! Сейчас у нас объемы такие: сто тысяч роз в день - минимум. Но нам мало - еще три гектара теплиц построили и запустили производственный процесс. В этом году вырастим 32 миллиона роз - мы уже близки к этой цифре, а в следующем запланировали выйти на 44 миллиона роз». Кстати, павильон Мордовии на выставке был украшен букетами из сотен роз. Необычность некоторых сортов, размеры бутона впечатляли посетителей, многие из них не упустили возможности сфотографироваться на их фоне.

На «Золотой осени» был отмечен тяжеловоз из Мордовии. Жеребец по кличке Бразилец завоевал «золото» во всероссийском конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства», который прошёл в рамках выставки. Бразилец принадлежит ООО «Агропромсервис» - племенному заводу по разведению лошадей советской тяжеловозной породы. В настоящее время на предприятии содержится 158 голов лошадей.

Мордовия в десятый раз подряд получила Гран-при 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»: «За вклад в развитие выставки». Также высокую оценку и медали получили мордовские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Обладателями «золота» стали: ООО «Юбилейное» (5 медалей), ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» (4 медали), ООО «ЛВЗ «Саранский» (3 медали), ООО «Сыроваренный завод «Сармич» (2 медали), АО «Тепличное» (1 медаль), ООО «Время» (1 медаль), ИП ГКФХ «Пьяных О.Н.» (1 медаль), ООО «Мечта» (1 медаль), ОАО «Ламзурь» (1 медаль). Серебряные медали получили: ИП ГКФХ «Пьяных О.Н.» (1 медаль), ООО «НовоМилк» (1 медаль), ООО «Юбилейное» (1 медаль).

Мордовские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в общей сложности получили 19 золотых и 3 серебряные медали.