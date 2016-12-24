«Доброе утро, семья!»

Как в мордовской глубинке возвращают к жизни страдающих алкогольной и наркотической зависимостью

Ежегодно в России около ста тысяч человек умирают из-за употребления наркотиков. Еще полмиллиона россиян гибнут в результате употребления алкоголя. Для многих российских семей диагноз «наркомания» или «алкоголизм» сродни приговору. Но, как показывает практика, шанс вернуться к нормальной жизни есть даже у тех, кто фактически опустился на дно. Уже три года в Дубенском районе Мордовии действует реабилитационный центр «Вершина-Саранск», в котором зависимых от алкоголя или наркотиков возвращают в социум новыми людьми. Специальная реабилитационная программа показывает фантастические результаты. Из центра, дающего зависимым людям вторую жизнь, - репортаж корреспондента «ВС».

Подобные лечат подобных

Роман заезжает за мной рано утром, торопится на смену. Ему чуть за тридцать. Приличная иномарка, дорогой телефон, два высших образования. Сейчас он работает консультантом в реабилитационном центре «Вершина-Саранск» в дубенском селе Чеберчино. Немногим ранее трудился на аналогичной должности в реабилитационном центре в Сочи. А еще раньше был пациентом того самого центра, в котором сейчас работает. Он не скрывает, что практически всю свою молодость посвятил наркотикам. Дошел до той черты, когда даже родственники не хотели с ним общаться.

- Ты знаешь, я же практически все потерял, - признается Роман. - Жена ушла, отец отвернулся, у матери глаза от слез не просыхали. Никто уже не верил, что я смогу вернуться к нормальной жизни. А сейчас мы с отцом - лучшие друзья, встречаюсь с девушкой, планируем детей!

Его история типична и потому особенно жутка. В детстве заикался, на этой почве развивались комплексы.

- Я же общаться нормально не мог, например, с девушками, - вспоминает Роман. - А наркотики примешь - «болтушка» развязывается, все становится хорошо.

Друзья, компании, алкоголь, наркотики - безотказный рецепт зависимости на все времена. Так опускался на дно в начале нулевых сам Роман, так же скатывается в пропасть молодежь и сейчас. Впрочем, по словам Романа, сегодняшнему поколению наркоманов гораздо сложнее.

- Понимаешь, сейчас большую популярность приобрели синтетические наркотики, - объясняет мой собеседник. - Соли и спайсы. Два-три употребления, и ты уже зависимый человек. А стоят они по две с половиной тысячи рублей за грамм. Не каждый молодой человек может найти такие деньги. Кто-то идет воровать, кто-то берет кредиты и займы, которые потом не может вернуть. Многие пациенты нашего центра признаются, что впервые попробовали наркотики под воздействием ближайшего окружения. Зависимость от чужого мнения - одна из главных проблем молодежи во все времена. Когда я был молодым, я тоже все время волновался, что обо мне подумают пацаны. А какие на фиг пацаны?! Спрашиваешь сегодня у пациентов: «Кто тебе в СИЗО передачи приносил?». Отвечает: «Мама! Папа!». Но никто не сказал: «Пацаны».

В отдельную категорию зависимых Роман выделяет так называемых мажоров. Это - дети обеспеченных родителей. У них есть все, и в этом их беда.

- Они ничего не ценят, - говорит Роман. - Не знают, как зарабатываются деньги, живут на всем готовом и ищут новых удовольствий. Я же сам таким был. Помню, родители покупают машину, так я ее «расшатывал» просто. А сейчас сам купил себе машину в кредит и понял, что это такое. Езжу аккуратно, знаю, случись чего, ремонтировать ее придется мне. Знаешь, когда после реабилитации мне предложили остаться работать в центре в качестве консультанта, я сразу согласился. Эта методика реально работает! Пойми, понять зависимого от алкоголя или наркотиков человека может только тот, кто сам побывал в этой шкуре. Своим примером я показываю, что, даже опустившись на самое дно, можно вернуться к нормальной жизни! Проблема ведь не в том, что человек пьет или употребляет наркотики. Проблема в том, почему он это делает!

Из пепельщика в президенты

Сейчас в центре «Вершина-Саранск» проходят реабилитацию чуть больше двадцати человек из разных регионов страны. Друг друга они знают только по именам. Полная анонимность - одно из главных условий работы центра. История зависимости у каждого пациента своя. Роману из Саранска, например, слегка за двадцать. В прошлом он серьезно занимался плаванием, получил звание мастера спорта. Потом сломал ключицу, и с водой пришлось завязать. Молодой человек переключился на уличные велосипедные гонки.

- А там же компании, пацаны, девчонки, нужен адреналин, - объясняет молодой человек. - Предложили попробовать наркотики. Дальше все по стандартной схеме.

20-летнего Аяна на наркоту подсадил родной отец. В реабилитационном центре юноша уже пять месяцев.

- Никак не могу привыкнуть, что мне уже двадцать лет, - признается Аян. - День рождения был недавно. И когда меня спрашивают о возрасте, я все время говорю, что мне девятнадцать.

Оксане 37. Причину своей зависимости она описывает в двух словах: «Сложная жизненная ситуация».

У каждого пациента здесь своя функция или должность. Например, Никита - светлячок, Вадим - пепельщик, Вова - президент, Коля - аудитор.

- Присвоение функций пациентам - часть программы по их реабилитации, - объясняет Роман. - Мы здесь лишь адаптировали их к местным условиям. Например, придумали названия. Вот ты слышал, как человек в курилке объявлял время до конца перекура. Эта функция называется «хранитель времени». Здесь мы учим пациентов не тратить время попусту, не терять ни одной минуты своей жизни. Ведь она у каждого человека одна! В функции аудитора входит контроль за выполнением тех заданий, которые раздаются пациентам. К примеру, пациент получил задание в течение семи дней написать тест. Так вот аудитор должен проконтролировать, чтобы тест писался именно в течение семи дней. Таким образом ему прививается ответственность, а другим пациентам - смирение.

- Программа реабилитации подразумевает систему перехода пациента из одной функции в другую, - рассказывает еще один консультант центра Андрей. Как и Роман, он прошел практически все круги алкогольного и наркотического ада. Здесь он пережил реинкарнацию и теперь делится своим опытом с новыми пациентами. - Есть функции, которые выполняют только новички. Например, ведущий, библиотекарь, цветовод. Они рассчитаны на неделю. Каждую пятницу происходит смена. Вышестоящие функции исполняют те пациенты, которым доверяют и сотрудники центра, и другие пациенты.

Задания, которые в рамках реабилитационной программы выполняют пациенты, рассчитаны на указание им их слабых мест.

- Каждый наркоман или алкоголик живет в определенной системе иллюзий, - поясняет Роман. - Ну, например: «я выпью только одну рюмку и пойду домой». Хотя в глубине души он, конечно, понимает, что одной рюмкой дело не ограничится. Или: «Вино разжижает кровь и помогает нормализовать давление». Наши задания нацелены на развенчивание этих иллюзий. Это нормальный человек может в выходной день выпить, а в понедельник - пойти на работу. У зависимых такого нет. Ты сегодня выпил, завтра выпил, а послезавтра ты уже никуда не идешь, ты берешь «дурь» и…

Дневники чувств

«9 октября 2018 года.

Ситуация: проснулась по подъему. Чувства: интерес, любопытство, уверенность, убежденность, настрой. Мысль на ситуацию: проснулась в хорошем настроении. Реакция тела: расслабленность. Выравнивающая мысль: всегда бы просыпаться в таком расположении духа.

Ситуация: иду умываться. Чувства: вдохновленность, оживление, приподнятость, предвкушение, облегчение. Мысль на ситуацию: сейчас умоюсь и быстрее взбодрюсь. Реакция тела: тело расслаблено. Выравнивающая мысль: холодная водичка придает бодрости и румянец.

Ситуация: перекур. Чувства: настрой, уверенность, довольство, спокойствие. Мысль на ситуацию: с утра хочется курить всегда. Реакция тела: нога на ногу. Выравнивающая мысль: надеюсь, в ближайшее время брошу.

Ситуация: зарядка. Чувства: недовольство, неудовлетворение, нежелание, непонимание, озабоченность. Мысль на ситуацию: не очень хочется с утра пораньше делать зарядку. Реакция тела: «лихость» в движении. Выравнивающая мысль: зарядка помогает восстановить жизненные силы».

Это выдержки из дневника чувств пациентки реабилитационного центра Оксаны. Ведение этих дневников является обязательным пунктом программы реабилитации. В день каждый пациент должен по такой схеме описать тридцать ситуаций. Пациенты на большом сроке выздоровления в обязательном порядке пишут еще и самоанализ. Описывают, как прошел их день, какие чувства они испытывали в течение дня, отмечают дефекты своего поведения. Свободного времени у пациентов центра немного. Для минут, свободных от выполнения заданий, есть спортзал, библиотека и сауна, шахматы и нарды. Словом, все, чтобы отвлечь зависимого от мыслей об алкоголе и наркотиках.

- В спортзал, конечно, не все ходят, - признается консультант Андрей. - Ленивых много. Зато сауна пользуется большой популярностью. Веники, кстати, мы сами заготавливаем.

Цена зависимости

- Стоимость реабилитации составляет тридцать пять тысяч рублей в месяц, - говорит директор центра Ренат Нугаев. - На первый взгляд, это дорого. Но за эти деньги семья и сам зависимый обретают надежду и душевный покой. С пациентом и его близкими занимаются психологи. За время пребывания в центре он гарантированно не наберет кредитов, не совершит преступления, останется жив в конце концов. Если посмотреть в этой плоскости, то стоимость реабилитации уже не кажется такой большой, всего лишь чуть больше тысячи рублей в день. По нашим скромным подсчетам, один зависимый человек обходится своей семье примерно в сорок тысяч рублей в месяц. Это ежедневные траты на вещество, штрафы, кредиты, больницы, проблемы с законом и воровство из дома. К тому же в эту цифру не входит здоровье близких, которые живут в постоянном напряжении. Для себя мы сейчас ставим задачу заработать репутацию самого честного центра в стране. Не хотим становиться в один ряд с теми клиниками, основной целью которых является выбивание денег с родственников зависимого человека. Наша главная задача - именно помощь людям! За три года существования нашего центра через него уже прошли более трехсот человек.

Исповедь наркомана

33-летний Алексей из Саранска уже перепробовал различные методы лечения от алкогольной и наркотической зависимости.

- В первый раз я попробовал наркотики, когда мне было тринадцать лет, - рассказывает мужчина. - Один родственник угостил. Мне понравилось. Это заменяло все: родственников, друзей, одиночество! Знаешь, у меня очень рано умер отец. Мне тогда всего шесть лет было. И когда мой лучший друг уезжал со своим отцом на рыбалку, у меня появлялась такая обида на Бога, что он рано забрал у меня отца… Это постоянное одиночество, мать постоянно была на работе… Я рос на улице и все время тянулся к ребятам постарше. А они постоянно что-то предлагали. Я понимал, что в этом городе мне оставаться нельзя. Уехал в Омск, поступил в военный институт. В институте сразу нашел двух друзей, которые тоже употребляли наркотики. После окончания института меня отправили служить сначала под Уссурийск, а потом на Курильские острова. Там я быстро познакомился с гражданскими, которые тоже употребляли наркотики. Наркота ведь везде есть. На Курилах я в первый раз попробовал «колеса». Во время службы на меня заводили несколько уголовных дел. За изнасилование, угон машины, хищение и хранение оружия и боеприпасов. Все это я делал либо под наркотой, либо сильно пьяным. Хотя изнасилования на самом деле не было. Я в кабаке с одной девушкой познакомился, она сама на шее у меня повисла, просила угостить ее травой. Потом она пошла со мной. Я даже не знал, что она замужем. А утром меня вызвали в прокуратуру, сказали, что ее муж написал заявление об изнасиловании. А с хищением оружия вообще смешно получилось. Я стоял дежурным по части. А в этот день у моего гражданского друга был день рождения. Он позвонил, сказал, что никогда в жизни не стрелял из автомата, попросил сделать ему подарок. Ну я взял из оружейной комнаты автомат, патроны и пошел на день рождения. Ну особист меня и поймал. Пытался уголовное дело на меня завести, но его закрыли потом - прокурор моим земляком оказался. Потом я из отпуска на два месяца опоздал. Шел 2007 год. В Саранске как раз открылись магазины, где продавали соли и спайсы. На Курилах нормально платили, так что деньги у меня были. На меня опять завели уголовное дело. Но мама помогла, доставала какие-то справки о том, что билетов не было, договаривалась с кем-то. А в 2010 году на меня собирались завести дело за угон машины. Меня вызвал к себе прокурор и спросил: «Тебе десять дней хватит, чтобы с острова уехать?». Я сказал, что хватит. Так моя служба и закончилась. В Саранск вернулся, а тут опять старые друзья, наркотики… Тогда я в первый раз попробовал наркотик внутривенно. Когда я маленький был, у меня в соседнем подъезде жили два наркомана. Они «крокодил» употребляли. И помню случай, когда они ковыряли себе болячки в паху, мне так противно стало. Я тогда сам себе сказал, что никогда не стану наркоманом. Помню, как один из этих наркоманов стиральную машинку из дома выносил, продать хотел. Его весь двор останавливал, а он кричал, что несет ее в ремонт. В тот же день он умер. Сейчас я думаю, останься я в армии, уже подполковником был бы. Ведь я служил на майорской должности, собирался в академию поступать. Сейчас я, конечно, сожалею об этом, но тогда просто не мог поступить иначе. Для меня было слишком важно, что обо мне подумают мои друзья. У меня был страх, что, если я не возьму автомат из оружейки, они обо мне плохо подумают, и я останусь со своим офицерьем. А мне с ними было весело. Я каждый день ходил в кабаки, грабил армейский склад, сливал солярку с машин. У меня постоянно были деньги, за счет этого я завоевывал авторитет. Мне всегда хотелось быть выше других. В институте я сразу стал командиром отделения. Потом в войсках я в звании лейтенанта стал командиром роты. У меня в подчинении было сто шесть человек. После увольнения из армии я устроился работать простым менеджером по продажам. За месяц для этой фирмы я заработал полтора миллиона рублей. И подумал: «Зачем я буду работать на дядю?!». Уволился оттуда и открыл свою фирму. А потом опять были наркотики. Я снова все потерял, разрушил. Я снова пришел в ту же фирму, меня не хотели брать, но я обещал, что больше никогда их не кину. Я снова сделал результат. В итоге уволили всех менеджеров, а меня сделали замом. Но я и своего руководителя подсадил на наркотики. Просто всеми деньгами распоряжался он, и мне важно было его подсадить, чтобы всегда иметь доступ к деньгам для покупки наркотиков. К 2013 году у меня уже не было ничего: ни работы, ни денег, ни друзей. Родственники и те не хотели со мной общаться. Я стрелял мелочь возле супермаркетов, чтобы набрать восемнадцать рублей на фанфурик. На тот момент у меня было уже несколько попыток суицида. У меня были жена и ребенок, но я их бросил. Ходил к женщине, которая старше меня на девять лет. Она мне денег давала на наркотики. Но потом и она перестала давать. Я тогда как раз только вышел из реабилитационного центра. Шесть месяцев пролежал. А она мне сказала, что больше не хочет со мной общаться. Ну я и подумал: «А для кого я выздоравливал?!». Опять сорвался. Понимаешь, я дошел до такого состояния, когда без веществ мне уже было плохо, а с ними - ужасно. Последний раз я сорвался, когда работал в Москве. У меня были хорошая зарплата, служебная машина с водителем. Но я попробовал ЛСД. Приехал в Саранск отмечаться, я уже был условно судим. Ну и не смог остановиться. Директор из Москвы звонит, спрашивает, где я, а я ему: «Пошел ты на хер со своей работой!». Пьяному же море по колено! Сейчас единственный человек, который со мной общается, - это мой сын. Больше меня никто видеть не хочет. И то сын постоянно спрашивает, не приду ли я снова домой пьяным?! И вот теперь благодаря РЦ «Вершина-Саранск» и ребятам, которые здесь работают, у меня появился выбор. Мне показали, что можно жить трезвой жизнью и радоваться этому. Но это - впереди, а сейчас - ежедневный труд над собой. Полжизни за спиной, а многое просто не помню. Мне родственники потом рассказали, что я стоял в окне, а сын мой это увидел. Потом у меня кровь изо рта пошла. А сын, конечно, уже все понимает, ему девять лет уже. Вот ты говоришь мне такие вещи, как моя мама… Но ты никогда не испытывал такого чувства, когда ты просыпаешься утром, а под подушкой у тебя лежит твое любимое вещество!.. Но на сегодняшний день я просто устал! Ведь я дошел до такого состояния, когда родная мать мне сказала: «Чтоб ты сдох!». У меня же у матери уже несколько лет на двери в комнату замок висит. Я же выносил из квартиры все. При мне кошелек нельзя было оставить. Или вот фотоаппарат у тебя хороший. За «пятак» я бы его влегкую пристроил. А эта программа мне реально помогает. Думаю, это моя последняя реабилитация.

«Очки и взгляды»

В реабилитационном центре начинается ежедневное утреннее собрание. Сегодняшняя тема звучит коротко, но емко: «Очки и взгляды».

- Доброе утро, семья, меня зовут Николай, я - зависимый! - представляется один из пациентов. - Я подготовил ежедневник на тему «Очки и взгляды». Если проецировать на себя, то употреблением я накидывал на себя розовые линзы. Без употребления у меня всегда были хмурые краски. Дождик серый, небо серое. Ходил, приунывал постоянно. А употребляя, накидывая розовые очки, моя жизнь казалась мне вообще крутой. А теперь у меня есть новый выход. Эта программа, которая накидывает на меня не розовые очки, а именно линзы, которые помогают мне находиться без употребления, видеть саму жизнь и ее настоящие краски.

- Спасибо! - хором отвечают собравшиеся.

- Доброе утро, семья, меня зовут Никита! - представляется следующий пациент. - Из темы ежедневника «Очки и взгляды» я понял для себя, что, когда я был дома, у меня были какие-то темные очки, которые затемняли весь мир. Мне нужны были только наркотики, а все остальное меня не интересовало. Но, попав сюда, я понял, что на мир можно смотреть по-другому.

- Спасибо!

- Доброе утро, семья, меня зовут Рома! - объявляет следующий. - Находясь в употреблении, у меня складывалось ощущение, что я находился под стеклом, через которое видел только грязь. И эта грязь казалась мне чем-то прекрасным. Но когда я осознал, что такое трезвость и чистый разум, я понял, насколько грязным было мое стекло. Здесь я смог увидеть настоящую красоту этого мира.

- Спасибо!

- Доброе утро, семья, меня зовут Аян! Мои розовые очки употребления разбились стеклами внутрь. Сейчас, когда я смотрю назад, моя прошлая жизнь не вызывает во мне ничего, кроме сожаления, чувства утраты и потерянного времени. Здесь я научился видеть другие дела, желать чего-то настоящего, красивого, естественного. Спасибо!

- Спасибо!

Собравшиеся переходят к разбору случаев негативного поведения друг друга.

- Доброе утро, семья, меня зовут Рома! - встает со своего места мастер спорта по плаванию. - У меня есть информация о негативном поведении Максима. Ситуация заключается в том, что Максим забыл крикнуть: «Две минуты до конца перекура!».

- Доброе утро, семья, меня зовут Денис! - берет слово следующий пациент. - Поддерживаю и усиливаю информацию о негативном поведении Максима. Он неправильно обозначает время. Хочу пожелать ему быть внимательнее.

- Почему они называют друг друга семьей? - переспрашивает консультант Роман. - Понимаешь, здесь мы стараемся прививать им семейные ценности. Они же в какой-то степени здесь все зависят друг от друга. Проблема одного человека становится проблемой для всех. К примеру, загрустил один пациент. Глядя на него, начинает грустить тот, кто с ним ближе общается. Третий пациент, видя проблемы своих товарищей, начинает за них переживать… Все как в семье. Мы объясняем им, что помочь решить их проблемы может только семья. А на данный момент их семья - это люди, которые находятся здесь. Соответственно, когда человек после реабилитации попадет в социум, он будет знать, что ему могут помочь его семья и сообщество анонимных наркоманов.

Кто больше болен?

- Полный курс реабилитации в нашем центре рассчитан на полгода, - продолжает руководитель центра Ренат Нугаев. - На самом деле этого мало. Понимаешь, мы даем зависимому человеку теоретические знания и рекомендации. Но применять их на практике ему придется самостоятельно. И происходит это в реальной жизни. Наркоман, вышедший из реабилитационного центра, - это человек без кожи. Ветер подул - ему больно. Поэтому я всем рекомендую даже после выписки находиться при центре. В курс реабилитации входит и постстационарная программа. Уже после того, как человек выписывается, он продолжает ходить на занятия, но уже в городе. Согласно статистике, порядка сорока процентов наших пациентов впоследствии не срываются. Еще двадцать процентов проходят через срыв. Что касается остальных, то пока, видимо, не пришло их время. Но сорок процентов выздоравливаемости - это очень высокий показатель. При медикаментозном лечении таких цифр даже близко нет. Ведь к нам в основном обращаются те, кто уже перепробовал все способы лечения. Важно понимать, что зависимость - это болезнь, которая находится в голове. Медикаментозное лечение может облегчить лишь физические страдания человека. Но болезнь из головы никуда не денется. Почему человек употребляет алкоголь или наркотики? Потому что в трезвости ему некомфортно. И вот именно с этим необходимо бороться. Программу, по которой проходят реабилитацию пациенты нашего центра, разработали сорок выдающих специалистов в области психологии. Она действительно универсальна.

Терапевтическая помощь одного зависимого другому бесценна. Душа человека, который впервые попал в наш центр, полна негатива. Но, общаясь с такими же, как он, людьми, выполняя задания, которые до него уже выполняли другие пациенты, он избавляется от негатива. Однако работа с самими зависимыми - лишь малая часть процесса реабилитации. Для окончательной победы над зависимостью необходимо работать и с их родственниками. Ведь близкие зависимых людей, по сути, больны не меньше. Их болезнь называется «созависимость». Подсознательно им нравится спасать своего близкого человека. И с ними обязательно должен работать психолог. К примеру, выписался больной человек из центра, он изменился, домой прилетает буквально на крыльях. А там - мама! Та же самая мама! Он за это время изменился, а она - нет! В идеале вместе с зависимым человеком должны выздоравливать и его близкие!

За бесплатной консультацией можете обращаться по телефонам 8(8342)300084, 88003332706 и на сайт центра vershina-saransk.ru.

Алексей Константинов