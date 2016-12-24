Как прекратить право собственности на разрушенную недвижимость?

Для того чтобы прекратить право собственности на разрушенный объект недвижимости, правообладателю необходимо обратиться к кадастровому инженеру за подготовкой необходимых документов.

При выборе специалиста можно воспользоваться электронным сервисом "Реестр кадастровых инженеров" на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru). Ресурс содержит информацию о результатах деятельности более чем 39 тыс. кадастровых инженеров. В том числе, сервис позволяет получить информацию о наличии (отсутствии) у специалиста действующего квалификационного аттестата, членстве в саморегулируемой организации кадастровых инженеров, а также количестве отказов, принятых органом регистрации прав, в результате рассмотрения подготовленных специалистом документов.

После выезда на место кадастровый инженер составит акт обследования, который подтвердит факт уничтожения объекта недвижимости. Подать заявление на снятие с кадастрового учета и прекращение права собственности, приложив к нему акт обследования, жители Мордовии могут в МФЦ, а также в электронном виде на официальном сайте Росреестра.