Как прекратить право собственности на разрушенную недвижимость?

Социум

Для того чтобы прекратить право собственности на разрушенный объект недвижимости, правообладателю необходимо  обратиться  к  кадастровому  инженеру  за  подготовкой  необходимых  документов. 

При  выборе специалиста  можно  воспользоваться  электронным  сервисом  "Реестр  кадастровых  инженеров"  на официальном  сайте  Росреестра  (www.rosreestr.ru).  Ресурс  содержит  информацию  о  результатах деятельности  более  чем  39  тыс.  кадастровых  инженеров.  В  том  числе,  сервис  позволяет  получить информацию о наличии (отсутствии) у специалиста действующего квалификационного аттестата, членстве в саморегулируемой организации  кадастровых инженеров, а также  количестве отказов, принятых органом регистрации прав, в результате рассмотрения подготовленных специалистом документов.

После выезда на место  кадастровый  инженер  составит  акт  обследования,  который  подтвердит  факт  уничтожения  объекта недвижимости.  Подать  заявление  на  снятие  с  кадастрового  учета  и  прекращение  права  собственности, приложив к нему акт обследования, жители Мордовии могут в МФЦ, а также в электронном виде на официальном сайте Росреестра.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Опер до мозга костей

5 октября уголовный розыск в нашей стране отметил свой 100-летний юбилей. В этот день 1918 года в структуре Народного комиссариата внутренних дел...
«Золотая осень»

Мордовия вновь получила Гран-при Российской агропромышленной выставки

Финансы и кадры

18 октября состоялась очередная сессия Совета депутатов городского округа Саранск

Неделя смертоносных аварий

Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
«Доброе утро, семья!»

Как в мордовской глубинке возвращают к жизни страдающих алкогольной и наркотической зависимостью

Рынок труда

Какие специалисты сегодня требуются предприятиям Мордовии и сколько им готовы платить?

Игорный бизнес по понятиям

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ разоблачили бригаду «азартных» дельцов,...

Конкурс красоты

№42  Ксения

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу