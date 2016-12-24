В Республике Мордовия более 165 тысяч земельных участков имеют установленные границы

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Какие специалисты сегодня требуются предприятиям Мордовии и сколько им готовы платить?
В Республике Мордовия доля учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков с установленными в соответствии с действующим законодательством границами составляет 41 %.
Следует отметить, что внесение в реестр недвижимости сведений о границах защищает права собственников, сводит к минимуму риски земельных споров и позволяет начислять налог на имущество. Наличие установленных границ земельных участков позволяет эффективно управлять земельными ресурсами.
Процедура оформления координат земельных участков возложена непосредственно на их владельцев и носит заявительный характер. Для определения местоположения границ и площади своих объектов необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который поможет подготовить межевой план. После этого документы о проведенных работах подаются в многофункциональный центр «Мои документы» или на портале Росреестра (rosreestr.ru).
Информацию о кадастровом инженере можно найти на официальном сайте Росреестра с помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров». С запросом о границах участка также можно обратиться в многофункциональный центр. По вопросам межевания земельного участка можно обращаться в ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра по единому бесплатному номеру: 8-800-100-34-34 или в филиал Федеральной кадастровой палаты по Республике Мордовия: (8342)79-02-11.
Действенным механизмом уточнения границ земельных участков являются комплексные кадастровые работы. Заказчиками таких работ выступают органы государственной власти регионов и местного самоуправления.
Какие специалисты сегодня требуются предприятиям Мордовии и сколько им готовы платить?
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