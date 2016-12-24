Заявители могут принять участие в повышении качества оказания государственных услуг Росреестра

Предоставляя государственные услуги, Кадастровая палата по Республике Мордовия заботится об удовлетворенности граждан качеством их оказания и учитывает мнение каждого заявителя.

Воспользовавшись услугами Росреестра, каждый может оставить свой отзыв, предложение или поставить оценку на сайте "Ваш контроль" (https://vashkontrol.ru/).

Сайт "Ваш контроль" обобщает все оценки и отзывы граждан. Заявители, которые недавно получили государственную услугу, могут оценить качество ее предоставления, скорость работы, профессионализм и вежливость сотрудников, а также уровень комфорта в помещениях.

Для того, чтобы оставить отзыв, необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать ведомство, в котором была оказана государственная услуга, выбрать услугу, о которой хотите оставить отзыв, и оценить качество ее предоставления, ответив на предложенные вопросы.

Благодаря полученным отзывам, руководство Кадастровой палаты может проанализировать работу специалистов, и, в случае необходимости, принять обоснованные решения по улучшению качества и доступности государственных услуг.