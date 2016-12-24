Заявители могут принять участие в повышении качества оказания государственных услуг Росреестра

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В надежде получить компенсацию за бесполезные таблетки для похудения сельская учительница из Мордовии перевела аферистам более полумиллиона...
Предоставляя государственные услуги, Кадастровая палата по Республике Мордовия заботится об удовлетворенности граждан качеством их оказания и учитывает мнение каждого заявителя.
Воспользовавшись услугами Росреестра, каждый может оставить свой отзыв, предложение или поставить оценку на сайте "Ваш контроль" (https://vashkontrol.ru/).
Сайт "Ваш контроль" обобщает все оценки и отзывы граждан. Заявители, которые недавно получили государственную услугу, могут оценить качество ее предоставления, скорость работы, профессионализм и вежливость сотрудников, а также уровень комфорта в помещениях.
Для того, чтобы оставить отзыв, необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать ведомство, в котором была оказана государственная услуга, выбрать услугу, о которой хотите оставить отзыв, и оценить качество ее предоставления, ответив на предложенные вопросы.
Благодаря полученным отзывам, руководство Кадастровой палаты может проанализировать работу специалистов, и, в случае необходимости, принять обоснованные решения по улучшению качества и доступности государственных услуг.
В надежде получить компенсацию за бесполезные таблетки для похудения сельская учительница из Мордовии перевела аферистам более полумиллиона...
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