Заявители могут принять участие в повышении качества оказания государственных услуг Росреестра

Социум

Предоставляя  государственные  услуги,  Кадастровая  палата  по  Республике Мордовия  заботится  об удовлетворенности  граждан  качеством  их  оказания  и  учитывает  мнение  каждого  заявителя.

Воспользовавшись услугами Росреестра, каждый может оставить свой отзыв, предложение или поставить оценку на сайте "Ваш контроль" (https://vashkontrol.ru/).

Сайт  "Ваш  контроль"  обобщает  все  оценки  и  отзывы  граждан.  Заявители,  которые  недавно  получили государственную услугу, могут оценить качество ее предоставления, скорость работы, профессионализм и вежливость сотрудников, а также уровень комфорта в помещениях.

Для того, чтобы оставить отзыв, необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать ведомство, в котором была  оказана  государственная  услуга,  выбрать  услугу,  о  которой  хотите  оставить  отзыв,  и  оценить качество ее предоставления, ответив на предложенные вопросы.

Благодаря  полученным  отзывам,  руководство  Кадастровой  палаты  может  проанализировать  работу специалистов,  и,  в  случае  необходимости,  принять  обоснованные  решения  по  улучшению  качества  и доступности  государственных  услуг.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Опер до мозга костей

5 октября уголовный розыск в нашей стране отметил свой 100-летний юбилей. В этот день 1918 года в структуре Народного комиссариата внутренних дел...
Рынок труда

Какие специалисты сегодня требуются предприятиям Мордовии и сколько им готовы платить?

«Вину не признаем!»

Сотрудники «Железобетона» считают, что в деле обрушения лестничных маршей нет их вины

Неделя смертоносных аварий

Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
«Золотая осень»

Мордовия вновь получила Гран-при Российской агропромышленной выставки

Конкурс красоты

№42  Ксения

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу