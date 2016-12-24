Какой пакет документов необходимо предоставить при оформлении права на объекты недвижимости?

Как правило, первый вопрос, который возникает при оформлении права на объекты недвижимости, это какой пакет документов необходимо представить в регистрирующий орган? Информация об этом всегда доступна на информационных стендах, как в Кадастровой палате по Республике Мордовия, так и в МФЦ. Однако удобнее воспользоваться электронным сервисом "Жизненные ситуации" на портале Росреестра.

Данный сервис общедоступен и располагается на сайте Росреестра. Ресурс позволяет, не выходя из дома или офиса, получить необходимую информацию о перечне документов, например для сделки, в зависимости от операции которую планируется совершить и вида объекта.

Ответив на уточняющие вопросы анкеты, лицо получит полный перечень документов, необходимых для выбранной операции и иную информацию. Список доступен для распечатки и скачивания. Если заявитель не найдет случая, подходящего под его операцию, он может получить консультацию по единому справочному телефону: 8(800)100-34-34.