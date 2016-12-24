Какой пакет документов необходимо предоставить при оформлении права на объекты недвижимости?

Социум

Как  правило,  первый  вопрос, который  возникает  при  оформлении  права  на  объекты  недвижимости,  это какой  пакет  документов  необходимо  представить  в  регистрирующий  орган?  Информация  об  этом  всегда доступна  на  информационных  стендах,  как  в Кадастровой палате по  Республике  Мордовия,  так  и  в МФЦ. Однако удобнее воспользоваться электронным сервисом "Жизненные ситуации" на портале Росреестра. 

Данный сервис общедоступен и располагается на сайте Росреестра. Ресурс позволяет, не выходя из дома или  офиса,  получить  необходимую  информацию  о  перечне  документов,  например  для  сделки, в зависимости от операции которую планируется совершить и вида объекта. 

Ответив  на  уточняющие  вопросы  анкеты,  лицо  получит  полный  перечень  документов,  необходимых  для выбранной операции и иную информацию. Список доступен для распечатки и скачивания. Если заявитель не  найдет  случая,  подходящего  под  его  операцию,  он  может  получить  консультацию  по  единому справочному телефону: 8(800)100-34-34. 

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