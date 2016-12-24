Первые призывники из Мордовии отправятся в воинские части 19 октября

Этой осенью на военную службу из Мордовии отправятся более тысячи ста молодых бойцов. Об этом рассказал на брифинге для журналистов Военный комиссар республики Игорь Тихомиров. Отметим, что в прошлые призывы эта цифра была обычно на треть меньше. Всё дело в том, что из-за чемпионата мира по футболу весенний призыв пришлось сократить. Поэтому осенью в войска отправятся и те, кого не успели призвать весной. «В июне отправок из республики не было, и призыв весна-2018 составил всего 600 человек», - пояснил военный комиссар.

По информации военных, более 45% призывников отправятся служить в сухопутные войска. Моряками станут около 7%, столько же уйдут в Росгвардейцы и пополнят ряды ракетных войск стратегического назначения. Как и в прошлые годы, особое внимание уделят тем, кто уже имеет учётные специальности. В министерстве обороны особо рады призывникам с водительскими правами категорий C, D, E. Их из республики отправится служить 70 человек. Региональный ДОСААФ по-прежнему активно ведёт подготовку призывников к военной службе. Благодаря этому 10 человек исполнят свою мечту и смогут отслужить в элитных войсках ВДВ по специальности стрелок-парашютист.

Военные врачи в очередной раз признали - призывники из Мордовии обладают довольно высоким уровнем здоровья: более 80% годны к строевой. А это второй показатель по стране. Для сравнения - в том же Саратове годных всего 38%.

Отдельный вопрос журналистов касался спора военных и студентов. Напомним: на военную службу стали призывать тех, кто не успел окончить обучение в бакалавриате, если студент уже использовал две отсрочки. Такие случаи вполне могут быть, если юноша получил первую отсрочку ещё в школе, а вторую при поступлении в вуз. Военкомы были уверены, что могут призвать студента, даже если он ещё не доучился. Спор дошёл до Конституционного суда. 22 мая было вынесено постановление, по которому гражданин имеет право доучиться и только потом уйти в армию. «Всем студентам, которые обучаются в магистратуре, предоставлено право на обучение. Теперь все эти студенты могут спокойно учиться, овладевать знаниями», - заверил Игорь Тихомиров.

Есть хорошие новости для тех, кто решил идти служить в научные и спортивные роты при министерстве обороны. Ведомство активно развивает эти направления. За достижения в науке и спорте готовы поощрять финансами и званиями. «Вооружённые силы становятся всё более инновационными, - рассказал военный комиссар. - На побережье Анапы создаётся инновационный военный технополис. В огромном комплексе будут сосредоточены научные роты, с одной из которых у военного комиссариата Мордовии уже установлены прочные связи». Для того чтобы попасть в такую роту, необходимо ещё на гражданке хорошо зарекомендовать себя в учёбе и иметь достижения в науке. Представитель научной роты уже побывал в Саранске и провёл беседу со студентами МГУ им. Н.П. Огарева, определил их научные компетенции. По итогу из института электроники и светотехники три человека будут служить в научной роте.

По-прежнему новобранцы 2018 смогут выбрать сами, проходить им службу по призыву или по контракту. Первые призывники из Мордовии отправятся в воинские части 19 октября.