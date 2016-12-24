«Повышение зарплаты педагогическим работникам продолжится!»

Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в торжественном собрании, посвящённом Международному дню учителя

Поздравляя представителей педагогического сообщества, руководитель региона подчеркнул, что настоящий учитель всегда даёт гораздо больше, чем заложено в школьной программе. Он помогает ребёнку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти свою дорогу в жизни. «Я знаю, что вы не просто работаете - вы относитесь к своему призванию как к искусству, отдаёте любимому делу всё свободное время, - отметил Владимир Волков. - Вы ежедневно воспитываете в молодёжи такие качества, как трудолюбие, инициативность, способность творчески мыслить. Вы стремитесь показать ученикам, как важны честность, порядочность, справедливость, уважение друг к другу, любовь к родной стране и республике. Без этих базовых, фундаментальных ценностей невозможно стать достойным человеком. Эти понятия не выучить по учебнику, их нельзя скачать из интернета. Эти жизненные, нравственные основы закладываются благодаря ежедневной работе учителя, воспитываются через личный пример, общение «глаза в глаза», «от сердца к сердцу».

Глава Мордовии добавил, что перед системой образования страны стоят масштабные цели: войти в десятку лучших в мире, выстроить систему воспитания, на что направлен новый национальный проект «Образование». В рамках этого проекта впервые ставится задача создания условий для развития детей до трёх лет. В Мордовии полностью решена проблема доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Новая цель - создание ясельных мест. «Программа строительства детских садов у нас не останавливалась. До конца этого года будут введены ещё 3 детских сада - в Саранске, сёлах Левжа Рузаевского района и Барашево Теньгушевского района. До 2021 года мы должны создать ещё около двух с половиной тысяч мест и полностью ликвидировать очередность для детей от полутора до 3 лет», - пояснил Владимир Волков.

«При этом наше образование должно соответствовать самым высоким требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня, - добавил лидер региона. - Это касается содержания учебного процесса и технической оснащённости школ. За последние годы мы многое сделали в этом направлении. Построены самые современные объекты образования. 1 сентября мы открыли две новые школы - в Саранске и Рузаевке. В прошлом году открылся Центр образования «Тавла», самая большая школа в республике. На 1 сентября этого года в ней учатся уже 1550 детей - 8 первых и 8 вторых классов! Поэтому в ближайшей перспективе в четвёртом микрорайоне жилого комплекса «Юбилейный» необходимо построить ещё одну школу.

Нужна школа и в юго-западной части Саранска. В районе улиц Фурманова и Щорса идёт активное жилищное строительство, туда заселяется большое количество молодых семей. Есть обоснованные потребности в новых школах и в ряде районов республики. Уже началось строительство школ в Краснослободске, поселке Умёт Зубово-Полянского района и селе Дракино Торбеевского района. Планируется построить новые и реконструировать школы в Ардатове, Ковылкине, Рузаевке, Лямбирском и Ромодановском районах».

«В последние годы немало сделано для повышения привлекательности профессии педагога, укрепления её социального статуса, и такая работа будет продолжена, - заверил Глава Мордовии. - В рамках нацпроекта «Образование» создаётся новая система профессионального и карьерного роста учителей. Не привычная, вертикальная - «учитель - завуч - директор», а горизонтальная: обсуждается введение новых должностей, например, учитель-мастер или учитель-наставник для опытных педагогов, консультирующих молодых.

Мы понимаем, что важнейшим инструментом кадровой обеспеченности является вопрос заработной платы. Выполнив «майский» указ Президента России 2012 года, мы эту работу не останавливаем. Повышение зарплаты педагогическим работникам продолжится! Речь идёт об учителях, воспитателях, педагогах допобразования, преподавателях учреждений профобразования, тех, кто готовит рабочие кадры. Также сохраняются грантовая поддержка, надбавки к зарплате для молодых учителей, социальные гарантии для сельских учителей».

Более того, руководством региона принято решение увеличивать суммы грантов для учителей. За прошлый год почти на 20% выросло количество педагогов, получивших премии за подготовку призёров олимпиад (сейчас таких уже 185 человек).

За 5 лет на работу в школы и детские сады пришло более 2 тысяч молодых специалистов. Если в 2010 году доля учителей в возрасте до 35 лет в школах республики составляла 7%, то сегодня их число возросло до 21%. А 1 сентября в отрасль пришли работать ещё более 300 молодых педагогов. Причём профессию учителя выбирает всё большее количество лучших выпускников. Так, за 5 лет средний балл ЕГЭ при поступлении в пединститут вырос на 12%.

«Самой значимой наградой для учителя являются достижения его учеников. В этом году школьники Мордовии завоевали на Всероссийской олимпиаде 49 призовых мест! Причём каждый второй участник нашей сборной показал призовой результат, - отметил Владимир Волков. - Более 80% наград (41 из 49 призовых мест) завоевали воспитанники Республиканского лицея для одарённых детей. По итогам прошлого года в рейтинге ста лучших школ России по конкурентоспособности выпускников наш лицей занял 25-е место. И сегодня я хочу поблагодарить весь коллектив нашего передового учебного заведения за столь высокие результаты!».

Глава Мордовии добавил, что в республике немало сильных образовательных учреждений с уже сложившейся репутацией. С каждым годом число новых школ-лидеров растёт. Победителей и призеров Всероссийской олимпиады подготовили также в саранских гимназиях № 19, 20, 43-м лицее, школах № 16 и 40. «Мы обязательно продолжим поддерживать талантливых детей, повышать доступность дополнительного образования. В ближайших планах - создать Центр по работе с одарёнными детьми на основе опыта образовательного центра «Сириус». Нужно обеспечить активное участие наших школ в федеральных проектах «Проектория» и «Билет в будущее». За 6 лет каждый третий учащийся должен пройти через эти проекты».

Лидер региона отметил работу Детского технопарка республики, который по всем федеральным показателям входит в «зелёную» зону. Его воспитанники завоевали уже немало наград на различных всероссийских конкурсах. Филиалы «Кванториума» в 2019 году появятся в Ичалках, Ковылкине, Краснослободске, Лямбире, Рузаевке и Чамзинке. Для детей из отдалённых сёл будут приобретены мобильные передвижные лаборатории. «При этом очень важна не только естественно-научная среда. Нужно стремиться к балансу, качественно развивать гуманитарную составляющую образования - всё, что связано с историей, литературой, наукой, культурой, искусством, национальными традициями, изучением языков, в том числе иностранных, - отметил Владимир Волков. - Мы по праву гордимся успехами наших детей, их победами на международных и всероссийских олимпиадах. Это говорит о высоком качестве нашего образования, о хороших показателях всей образовательной системы республики. Но вы, как никто другой, знаете, что те способности, которые демонстрируют ваши ученики на олимпиадах, связаны с одной простой истиной: каждый ученик талантлив».

Также Глава республики указал, что работа с одарёнными детьми не должна ограничиваться только олимпиадным движением. «Задача системы образования - предоставить каждому ребёнку возможность реализовать себя не только в учёбе, но и в спорте, искусстве, волонтёрском движении, общественных проектах, - пояснил он. - Безусловно, за всеми достижениями и победами учеников стоит ваша ежедневная, кропотливая работа, дорогие учителя! Это лучшее подтверждение вашего профессионализма и преданности избранному вами пути».