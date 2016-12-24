Роза Сябитова: «Женщина должна стоять за спиной мужчины»

Самая известная сваха страны Роза Сябитова ищет сейчас жениха. Но не для себя - для своей дочери Ксении. Этим же, как призналась сама ведущая программы «Давай поженимся!», она была озабочена и во время недавней акции «Первый в армии» - когда в составе «звездного десанта» посетила вместе с дочерью Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Теледива высоко оценила мужские качества будущих защитников Отечества и их «отцов»-командиров. И объяснила, каким критериям должен, на ее профессиональный взгляд, отвечать идеальный жених. Кроме того, Сябитова откровенно рассказала, как она выстраивает личные отношения с мужчинами. И поделилась большой радостью: совсем скоро она достроит свое «родовое гнездо» в Подмосковье…

В армию за женихом

- Роза, вы ездили недавно на акцию «Первый в армии», читали там свой мастер-класс… Для дочери жениха не присмотрели?

- Мы с Ксенией посмотрели - и убедились, что женихи там есть. Красавцы! Но одной красоты недостаточно - нам нужна офицерская династия. Было бы неплохо, чтобы это был хороший молодой мужчина офицерского состава, чтобы папа был генералом, чтобы продвижение было по карьерной лестнице… Нам же тоже есть что предложить. В общем, Ксении, как хорошей дочери, нравятся хорошие мужчины.

- Тогда такой вопрос: какой он, хороший мужчина?

- Мужчина, у которого есть потенциал. Который знает, чего он хочет, и этого добивается. С хорошими корнями: чтобы семья была с традициями, где мужчина знает, за что он отвечает, что для него честь и достоинство - не пустой звук. Чтобы заботился о своих близких: родителях, жене, детях - это тоже очень важная составляющая. И благосостояние семьи, родителей тоже немало значит.

- А ваша Ксения сейчас чем занимается?

- Я сейчас пребываю в благостном состоянии, потому что дочь - мой директор. Я переложила на нее всю организационную работу, она теперь все это контролирует - а я могу расслабиться и заниматься только своими профессиональными делами.

- Там, в Рязанском десантном училище, вы еще стреляли из оружия - и обмолвились, что в лихие 90-е вам самой приходилось держать пистолет в руках. Что за история?

- Я тогда пистолет действительно держала - но из него, слава богу, не стреляла. Речь шла о защите жизни моих детей.

- Что же произошло?

- Я занималась тогда одним бизнесом, меня «крышевали» казанские братки. В какой-то момент я повела себя неправильно, и мне быстренько объяснили, кто я и что я. Просто решили меня припугнуть: забрали моего ребенка из детского сада… Но разобрались тогда мы быстро, никто не успел испугаться, даже мой сын… А я для себя тогда сделала правильные выводы, и больше такие инциденты в моей жизни не повторялись…

За спиной у мужчины

- Вы согласны с тем, что мужчины сейчас немного расслабились? Может, мы разбаловали их своим вниманием?

- Вы видели последнюю статистику?

- Нет.

- Оказывается, свободных мужчин у нас в стране гораздо больше, чем свободных женщин. Не мужчины расслабились - просто женщины забыли, что век невесты короток. И если они зарабатывают и делают карьеру - это не значит, что их доходы и карьеры значимы для мужчины.

- А что для мужчины значимо?

- Для мужчины значимо, чтобы девушка была из хорошей семьи, с хорошим образованием, с хорошим здоровьем. Вот у этих девочек все хорошо. А девчонки, которые делают карьеру, а потом в 35 лет ищут молодого, красивого, богатого и без детей... Но извините, пожалуйста, подросла смена…

- Женщина должна стараться рядом с мужчиной казаться слабой?

- Женщине, которая будет рядом с настоящим мужчиной, не нужно «включать дуру» - выставлять себя не приспособленной к жизни идиоткой, чтобы он чувствовал себя умным и сильным на ее фоне. Женщина прежде всего должна оставаться женщиной!

- Что это значит?

- Это значит: не надо решать мужские вопросы. Дайте их решать своему мужу - даже если вы сами умеете это делать не хуже, а может, даже и лучше, чем он. Это не уступка, а простая тактическая хитрость. Женщина выходит замуж - она и должна там стоять, за спиной мужчины. Даже если этот мужчина своей спиной прислонился к стене - она должна умудриться туда протиснуться. Другими словами, пусть он все делает сам. И, конечно, надо поощрять. Ее два высших образования плюс Сорбонна нужны, в первую очередь, для того, чтобы мотивировать мужчину захотеть взять эту женщину в жены. И пока нас мужчина хочет - мы в фаворе, нам можно простить все, что угодно…

«Родовое гнездо»

- Я знаю, что сейчас вы сосредоточены на строительстве своего дома в Подмосковье - вы его называете «родовое гнездо». Скоро этот ваш проект будет завершен?

- Да, уже в конце октября у меня по плану - прием объекта у строителей.

- Сколько шла стройка?

- «Родовое гнездо» мы построили за полгода.

- Так быстро?!

- Да, представьте себе! Причем вместе с отделкой. Это двухэтажный каркасный дом, удобный и уютный.

- Приходилось контролировать процесс?

- Да, конечно. Я за это время многому научилась. Самое главное - я теперь знаю все строительные «фишки». Указывала даже строителям на их ошибки.

- А как вам удалось разобраться в этом непростом деле?

- Помогла моя практичность. И я все делала по правилам, как положено. А у строителей, наверное, какая-то своя психология. Вне стройки это нормальные люди, но как только они входят в роль строителя, то принимаются разговаривать на каком-то своем «птичьем» языке. И любят «кошмарить» - это, оказывается, такая определенная тактика. Потому что попугаешь так заказчика - и он сразу становится шелковым и соглашается на все твои предложения... Но меня так провести не удалось…

Правила Розы

- Роза, с вашей дочерью все ясно: она у вас в невестах. А у вас самой с личной жизнью как сейчас дело обстоит?

- У меня все прекрасно: я на пенсии.

- Так, подождите, какая пенсия?!

- А что вы испугались? Я же не сказала, что готовлюсь в гроб ложиться. Пенсия - это нормальный период жизни. Чего вы ее боитесь?! Я к пенсии готовилась с момента получения первой зарплаты. Создавала ресурсы, выходила замуж, рожала детей, воспитывала, инвестировала в их образование… Расширяла количество своих родственников… Стала звездой, чтобы побольше денег заработать… Да, я получаю пенсию, но я не собираюсь сидеть на ней. Вот что значит готовиться к пенсии.

- Возвращаясь к личной жизни…

- У меня есть мужчина. Он живет на Кипре. Он у меня - для радости, как телевизор. Соскучилась - поехала - порадовались оба этой истории. Вернулась - и продолжаю жить и работать.

- Но вы собираетесь как-то оформить свои отношения?

- Зачем? Еще скажите: фату надеть и белое платье - на шестом-то десятке!

- Но кто-то так делает…

- Потому что, наверное, с головой не все в порядке. Стариться надо достойно. Каждый возраст имеет свой кодекс… Мы радуем друг друга, и больше нас ничто не связывает. Он мне предлагал помочь со строительством, но я ответила: «Нет, не надо! У тебя - свои наследники, у меня - свои». Я, правда, еще не решила, буду ли что-то строить на Кипре. Может быть, со временем и надумаю - там посмотрим…

- То есть вы все-таки временами думаете о недвижимости за границей?

- Да, мне нравятся и Кипр, и Италия, и в Испании остров Тенерифе... Но отдыхать там - одно, а иметь недвижимость - уже другая история…

- Кстати, а как вы любите отдыхать?

- Я не люблю никаких экскурсий - мне больше нравится наблюдать за людьми. Или просто лежать на пляже, вязать какие-нибудь свитерочки... Раньше еще говорила себе: «Я поеду отдыхать туда, где на русском языке не говорят, чтобы никто не узнавал!». Но нет на Земле таких мест: Первый канал вещает везде, так что спрятаться нигде не удастся! (Смеется.)

Валерия Хващевская