Сам себе спецагент

Жителей России перестанут наказывать за использование специальных технических средств в бытовых целях

Законопроект, по-новому регламентирующий использование специальных технических средств в бытовых целях, уже прошел общественное обсуждение и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумы России. В ситуации разбирался корреспондент «ВС».

Спрос рождает предложение

Документ, который еще до своего рождения получил широчайший общественный резонанс, готовила Федеральная служба безопасности. В Правительстве РФ справедливо решили, что именно это ведомство, лучше всех других понимая, что такое борьба со шпионажем, наиболее взвешенно подойдет к подготовке поправок в уголовный кодекс. Суть их заключается в разделении обычных гаджетов, которые каждый из нас ежедневно использует в бытовых целях, и специальной аппаратуры, предназначенной для негласного получения информации. Если предлагаемые изменения получат поддержку депутатов, то 138-я статья УК РФ будет дополнена важным примечанием: «Под специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, понимаются приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств, независимо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы, которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)». Проще говоря, жителям нашей страны больше не будет грозить уголовная ответственность за обычное использование, например, GPS-трекеров и других электронных приборов. Впрочем, в документе подчеркивается, что если тому или иному прибору или устройству были намеренно приданы специальные функции, то уголовная ответственность неизбежно наступит.

Эксперты в области электронной техники, комментируя предложенные поправки в УК РФ, делают акцент на том, что документ, по сути, регламентирует оборот не только самих устройств, но и соответствующего программного обеспечения. Юристы же предлагают пойти еще дальше. Не секрет, что сегодня приобрести любое устройство с двойным назначением можно, сделав всего несколько кликов мышкой на сайтах в интернете. Соответствующих объявлений на просторах всемирной паутины предостаточно. Но при этом уголовная ответственность предусмотрена только для тех, кто использует такую технику. Компании же, которые занимаются реализацией такой продукции, остаются как бы ни при чем. Так вот, по мнению правозащитников, наказывать за использование специальной аппаратуры следует в первую очередь тех, кто ее продает. Ведь в подавляющем большинстве случаев у компаний нет разрешения на реализацию подобной продукции. А спрос на нее очень велик. По разным оценкам, ежегодная прибыль продавцов специального оборудования может исчисляться десятками миллионов долларов.

Еще одна проблема заключается в том, что официального перечня приборов, гражданский оборот которых запрещен, на сегодняшний день просто не существует. Какие именно устройства можно использовать обычным людям, а какие - нет, пока остается непонятным.

Опасные покупки

Впервые о проблеме привлечения к уголовной ответственности граждан за использование специально техники правозащитники заговорили всего несколько лет назад. Когда этой информацией заинтересовались журналисты, выяснилось, что ежегодно в нашей стране выносится порядка двухсот приговоров по 138-й статьей УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». К примеру, в 2016 году был осужден житель Магнитогорска Виталий Питаев. Мужчина приобрел в интернете GSM-сигнализацию с инфракрасным датчиком движения. Использовать ее он планировал на своем садовом участке для защиты от воров. К слову, весь набор обошелся ему всего в семьсот рублей. Однако, когда Виталий пришел на почту, чтобы забрать свой заказ, его задержали оперативники. Суд приговорил его к штрафу в пятнадцать тысяч рублей. Тремя годами ранее в Саратове был осужден на полгода условно 40-летний Виктор Пахалков. Мужчина пытался продать брелок автомобильной сигнализации со встроенной камерой. За аналогичное деяние москвич Алексей Соколов получил четыре месяца колонии общего режима.

Мордовию такие приговоры тоже не миновали. В 2016 году в Саранске был осужден продавец-консультант салона сотовой связи Алексей Орлов. Молодой человек разместил в интернете объявление о продаже USB-флешки с функцией звукозаписи. В качестве покупателей выступили оперативники. Пролетарский суд Саранска приговорил Алексея Орлова к штрафу в восемьдесят тысяч рублей. Самой же громкой историей оказалась ситуация, в которую угодил 39-летний отец четверых детей из Курганской области Евгений Васильев. Мужчина занимался разведением крупного рогатого скота. Скот, как известно, необходимо пасти и следить за ним. Для этой цели Евгений Васильев заказал в интернете GPS-трекер. Мужчина планировал установить прибор на теленка, чтобы всегда знать его местонахождение. Однако отечественная правоохранительная система усмотрела в действиях фермера состав преступления. Против Евгения Васильева возбудили уголовное дело, которое бог знает чем бы закончилось, если бы о ситуации не проинформировали Президента страны. Сделано это было во время ежегодной пресс-конференции. Журналист из Кургана попросил Владимира Путина вмешаться и помочь. После этого уголовное преследование фермера было прекращено, и о необходимости разработки соответствующих поправок в уголовный кодекс заговорили на государственном уровне.

И вот проблема получила свое решение. Законопроект почти готов. Но правозащитников смущает еще отсутствие четкого перечня запрещенных приборов и устройств.

Не важно что, а важно как

Некоторые юристы предлагают и вовсе декриминализировать 138-ю статью УК РФ. То есть сохранить наказание за незаконное использование специальных устройств в быту, но вывести его в административную плоскость. При этом тех, кто попадется на использовании шпионской аппаратуры в чьих-либо незаконных интересах, предлагается судить и вовсе по суровой статье «Шпионаж», а сам факт использования специальных приборов в таком случае должен учитываться судом в качестве отягчающего вину обстоятельства.

Для сравнения правозащитники приводят ситуацию с оборотом гражданского и спортивного оружия. Ведь огнестрельное гражданское оружие в нашей стране можно приобрести совершенно легально. А преступления, которые с его помощью можно совершить, потенциально несут в себе очень большую опасность. Но при этом оборот гражданского оружия в России не запрещен.

- На мой взгляд, в нашей стране необходимо создать специальный реестр лиц и организаций, которые приобретают специализированную аппаратуру, - говорит саранский адвокат Сергей Наумов. - Допускаю даже выдачу соответствующих разрешений от специальных служб. Что же касается ответственности просто за незаконное использование специальной техники, то она, как мне кажется, должна быть административной. Да, пусть штрафы за это будут большими, но, по крайней мере, человек не получит судимость.

Логика в этих предложениях, безусловно, присутствует. Особенно если учесть тот факт, что совсем недавно Президент РФ подписал указ о декриминализации наказания за «лайки» и репосты в интернете. До недавнего времени за эти действия российские суды нередко отправляли пользователей социальных сетей на нары. Поговаривают даже о том, что большую часть тех, кто в настоящее время отбывает наказание за бездумные «лайки» деструктивных записей в сети, могут в ближайшее время освободить. В этой связи декриминализация и 138-й статьи УК РФ выглядела бы вполне логично.

Алексей Константинов