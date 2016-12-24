Александр Пряников: «Самым вкусным оказался речной клоп!»

Ведущий передачи «Мировой рынок» телеканала «Моя Планета» делится кулинарными ужасами!

Теле- и радиоведущий Александр Пряников, с которым мы договорились на интервью, часть наших «заготовленных» вопросов упредил сразу, гордо заявив в самом начале беседы: «Со школьной скамьи моя кличка была - Пряник. Так же звали моего папу и моего деда. Мой сын тоже Пряник, а моя дочь - Пряня. Так что вся наша семья - Пряники!»

Как оказалось, Александр недавно «материализовал» эти шутки - сам занялся производством пряников. Теперь он - креативный директор торговой марки «Пряник с ответом». Телеведущий обещает, что скоро его фирменный пряник сможет попробовать каждый россиянин.

Но большая часть нашего интервью с Александром оказалась посвящена не его отношениям с фамильным лакомством, а ужасам, которые ему пришлось пережить во время кулинарных путешествий в рамках программы «Мировой рынок».

Фамильное лакомство

- Александр, и все-таки - вам не обидно, когда вас называют Пряником?

- Мне многие говорят, что моя фамилия - позитивная, от нее веет домашним теплом. И когда открылся канал «МУЗ-ТВ» и меня вместе с другими известными ведущими пригласили туда работать, все стали придумывать себе звучные имена. И только мне главный режиссер канала Андрей Болтенко предложил оставить все так, как есть. И когда я уже обрел некоторую популярность, постоянно и везде, где появлялся, слышал один и тот же вопрос: «Пряников, где пряники?!». А когда я вел программу «Русские пряники» на «Русском радио», мне стали слать пряники со всей страны. Один раз даже прислали ожерелье из пряников! И куда бы мы ни приезжали на гастроли - везде с хитрой улыбкой вручали мне пряники. А в некоторых городах я получал пряники, испеченные специально для меня. Но тот ассортимент, который сейчас продается в магазинах, меня не воодушевляет: однообразный продукт, который быстро черствеет. Есть еще знаменитые тульские. Купишь такой пряник, откусишь кусок - и потом этот кирпич лежит у тебя дома два месяца. Потому что это достаточно тяжелое блюдо, и съесть его сразу невозможно. Так что пряники я ем только из вежливости, если кто-то подарил.

- И почему тогда вы вдруг сами взялись за это дело?

- Именно по этой причине. В производстве «Пряника с ответом» мы учли все негативные моменты уже известных пряников - и придумали свой пряник, где всех этих недостатков нет. У него есть несколько начинок: вишня в конфитюре, сгущенка с грецким орехом, яблоко с корицей и медовый огурец. У нашего пряника облегченное тесто и удобная упаковка. Не нужно покупать килограмм пряников - можно купить один, разорвать упаковку и съесть.

- А почему пряник называется «с ответом»?

- Потому что к каждому прилагается вкладыш, на котором написано короткое изречение кого-то из Отцов Русской Церкви.

- Ваши дети уже опробовали ваш фирменный пряник?

- Конечно! С особым волнением я ждал, когда пряник попробует моя дочь. Тинейджера сейчас так просто пряником не заманишь - тем более что она настроена на здоровое питание. Но дочка оценила высоко!

Самый необычный рынок

- Александр, давайте поговорим о ваших кулинарных путешествиях. В ходе съемок сюжетов для передачи «Мировой рынок» вы побывали более чем на 50 рынках мира. Какой оказался для вас самым необычным?

- Он находится на границе Таиланда и Камбоджи, в городе Араньяпратхет. Это оптовый рынок - держитесь за стул! - съедобных насекомых. Там продаются муравьи и их личинки, саранча, жуки-короеды, речные клопы размером с ладонь, скорпионы, тараканы, взглянув на которых можно от страха упасть в обморок. Из них формируются замороженные кубы в сетках, которые потом и выставляются на продажу. Продаются и живые насекомые, потому что приличные люди «заморозку» не уважают. Выглядит это все, если честно, очень страшно! Но только первые пять минут - потом привыкаешь…

- А вы сами пробовали? Можно такое есть?

- Я просто обязан был это сделать - на радость нашим зрителям! Я пробовал несколько позиций. Например, саранчу. Берется большой котел, в каком у нас готовят плов, туда наливается пальмовое масло, которое в России почему-то не любят - а зря, потому что пальмовое масло бывает разное. Ну так вот, когда масло закипит, в него бросают саранчу и долго-долго фритюрят. Выглядит это отвратительно, и зрителям кажется, что я в кадре совершаю подвиг. Но если это психологическое отвращение преодолеть и положить саранчу в рот - тут же выясняется, что все, в общем-то, не так страшно. На вкус саранча - как маленькие хорошо прожаренные кусочки курицы - эдакие белковые чипсы. А из муравьиных яиц получается вкуснейший омлет! Записывайте рецепт! Размешать несколько куриных яиц, посолить, вылить на сковородку. И когда масса начнет густеть, туда нужно добавить пару ложек муравьиных яиц. На вкус они немного кислые, и когда их ешь - лопаются на зубах… Но самым вкусным оказался речной клоп. Выглядят эти клопы устрашающе, особенно самки с их раздвоенными хвостами. Именно их мы видим на разных жутких картинках, а не скорпиона, как многие думают. Из-за больших размеров его так просто не съешь. Клопа нужно сначала очистить, как креветку, и потом уже есть мясо, которое по текстуре напоминает раковую шейку и имеет ярко выраженный фруктовый вкус. Как мне потом сказали, речной клоп не является хищником - в основном он питается фруктами, которые падают с деревьев.

- И клопом не пахнет?

- Вообще никакого неприятного запаха нет!

- И слизи нет внутри?

- Там зажаривается все до такой степени, что чувствуешь только кусок мяса. И если другие ведущие будут вам рассказывать, какой они совершают подвиг при поедании насекомых и как это все неприятно есть, - знайте: врут!

Простота гурманизма

- Александр, давайте все-таки от насекомых перейдем к более традиционным блюдам…

- Четыре года назад, когда мы только начинали снимать передачу «Мировой рынок», мне нравились сложные блюда - итальянские, французские - с их колбасами и сырами. На Востоке - пахлава, кускус, плов... Южная Корея с их маринованным мясом… Все это сразу привлекает внимание своей яркостью, запахами, вкусом... Но со временем я стал тяготеть к простоте, и сейчас мое положение несколько напоминает сюжет фильма «Изгой» с Томом Хэнксом. Попав на необитаемый остров, его герой пытается добыть огонь, чтобы пожарить рыбу, а в конце он уже просто ест сырую рыбу. Когда я все уже перепробовал, то понял, что прелесть еды - в ее простоте. И сейчас мне очень нравится, например, севиче - когда берешь сырую рыбу, мелко ее нарезаешь и маринуешь в соке лимона. Еще очень люблю устриц... В южнокорейском городе Пусане есть огромный рынок, где продаются живые морепродукты. То, что я там увидел, словами не описать. Там продается все, что водится съедобного в морях и океанах. Такое ощущение, что ты не на рынке, а в огромном океанариуме, обитателей которого можно купить, сбрызнуть лимонным соком и съесть. Как мне сказали опытные гурманы, если именно так ты и делаешь - значит, ты тоже стал настоящим гурманом.

Самый ужасный деликатес

- Есть деликатес, который очень ценится, стоит дорого, но вам категорически не понравился?

- Сюрстремминг. Это шведский национальный продукт, переводится как квашеная балтийская сельдь. Это стухшая-перетухшая рыба, которая продается во вздутых банках. Представьте себе давно пропавшую, сгнившую, с отвратительным запахом рыбу - вот что такое сюрстремминг! В интернете есть целое движение людей, которые выкладывают ролики с тем, как они эту рыбу пытаются есть. Это забавно! Тошнота начинается с того момента, когда протыкают банку. Запах ужаснейший! У нас вздутые банки считаются признаком испорченности продукта, а там это деликатес. Сложился целый ритуал по поеданию сюрстремминга. Это блюдо не едят в помещении - из-за запаха, делается это на свежем воздухе, подальше от жилья. Сами скандинавы уплетают его за обе щеки, никто почему-то не отравился, никто не умер, и я не понимаю - почему. Нашей съемочной группе сразу сказали, что вряд ли мы эту рыбу даже пробовать станем. И действительно, как только прокололи банку и пошел специфический запах - мы сразу же оттуда сбежали. Клянусь, это нюхать невозможно! Причем блюдо стоит дорого, потому что процесс приготовления сложный, рыба должна тухнуть долго и при строго определенной температуре - потому что, если температура будет другая, рыба стухнет менее качественно.

«Блюдо мира»

- Александр, а имеются ли в вашем арсенале блюда, которые вы привезли из путешествий и «одомашнили»?

- Мне с ходу очень понравилась венгерская кухня - гуляши, перкельт, где основные продукты - это паприка и мясо. Мы привыкли к тому, что гуляш - это густое блюдо, а в Венгрии гуляш - это суп. А вот перкельт - это более густое мясное блюдо, там задействованы несколько видов перцев, красное вино. Я пробовал это блюдо с артишоками и каперсами, но больше мне по нраву традиционный вариант. Для приготовления перкельта нужна толстостенная посуда. Сразу открою секрет: сначала готовим все точно так же, как зирвак на плов (зирвак - это основа плова из моркови, лука, бульона, специй и мяса - прим. ред.). На сильном огне в большом количестве масла обжариваем мясо, затем добавляем лук и морковь. Потом все это мы достаем из казана, выливаем масло, протираем казан. Перекладываем продукты в кастрюлю, заливаем водой, солим и даем потомиться. А дальше уже от вас зависит, что вы туда добавите. Паприку - и тогда это будет гуляш или перкельт. Рис - и тогда это будет плов. Картошку - и тогда это будет казан-кабоб. Также можно отдельно сварить кускус и подавать вместе с мясом. Причем мясо может быть любое, какое у вас найдется. Но раз уж мы взялись готовить перкельт, то добавляем только паприку, красное вино, можно положить гвоздику. В конце для густоты добавляем немного обжаренной муки, сметану и сухарики.

- Вот сколько блюд, оказывается, можно приготовить с мясной основой!

- Совершенно верно! То, что я сейчас описал, я называю «Блюдом мира». И действительно, много рецептов из разных стран начинается с того, что обжаривается мясо с морковью и луком, а затем идут варианты. Еще я готовлю севиче. Покупаю разной свежей морской рыбы - дорадо, сибас и так далее. Мелко ее нарезаю и на несколько минут заливаю чем-нибудь кислым - это может быть сок лимона, киви или даже мандаринов. Один раз я даже в крыжовнике мариновал. Еще можно смиксовать смесь из нескольких продуктов. Заливаем нашу рыбу, даем какое-то время постоять, чтобы белок свернулся, а все вредные микроорганизмы погибли под воздействием кислоты. Потом рыбу присаливаем, перчим, можно залить пюре из того же манго, перемолотого в блендере. Летом севиче идет просто на «ура»!

- Какие интересные рецепты! И на завтрак, наверное, тоже что-то необычное готовите?

- Картошку с сосиской! (Смеется.) Чтобы готовить что-то сложное, нужно особое настроение, которого по утрам у меня дефицит. Обычно встал, открыл холодильник, закинул в себя то, что подвернулось, и поскакал по своим делам. А по большому счету - мне нравится, как завтракают французы: кофе, круассан и сигарета. Ну, или яичница. Так завтракает весь Париж!

Елена Соколова