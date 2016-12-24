Как узнать границы земельного участка?

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Как отмечается, самым простым способом получения информации о границах земельного участка является обращение к сервису "Публичная кадастровая карта" в разделе "Электронные услуги и сервисы" официального сайта Росреестра www.rosreestr.ru.
Для этого в поле поиска данного сервиса необходимо ввести кадастровый номер земельного участка, после чего в отдельном окне появится информация об участке, в том числе и о наличии/отсутствии координат границ. Данный способ является бесплатным.
Второй способ - это подача запроса о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), об интересующем объекте недвижимости. Наличие в выписке из ЕГРН сведений о границах свидетельствует о проведенном ранее межевании. Выписка из ЕГРН, в виде которой будут представлены сведения, является официальным документом. Запросить сведения в виде выписки из ЕГРН можно на официальном сайте Росреестра, а также обратившись в офис МФЦ.
В случае принятия собственником решения об уточнении границ земельного участка, необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана. Сведения о кадастровых инженерах содержатся в государственном реестре кадастровых инженеров, размещенном на сайте Росреестра в разделе "Электронные услуги и сервисы" во вкладке "Реестр кадастровых инженеров".
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