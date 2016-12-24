Как узнать границы земельного участка?

Социум

Как  отмечается,  самым  простым  способом  получения  информации  о  границах  земельного  участка является обращение к сервису "Публичная кадастровая карта" в разделе "Электронные услуги и сервисы" официального сайта Росреестра www.rosreestr.ru.

Для  этого  в  поле  поиска  данного  сервиса  необходимо  ввести  кадастровый  номер  земельного  участка, после  чего  в  отдельном  окне  появится  информация  об  участке,  в  том  числе  и  о  наличии/отсутствии координат границ. Данный способ является бесплатным.

Второй  способ  -  это  подача  запроса  о  предоставлении  сведений,  содержащихся  в  Едином государственном  реестре  недвижимости  (ЕГРН),  об  интересующем  объекте  недвижимости.  Наличие  в выписке  из  ЕГРН  сведений  о  границах  свидетельствует  о  проведенном  ранее  межевании.  Выписка  из ЕГРН, в виде которой будут представлены сведения, является официальным документом. Запросить  сведения  в  виде  выписки  из  ЕГРН  можно  на  официальном  сайте  Росреестра,  а  также обратившись в офис МФЦ.

В  случае  принятия  собственником  решения  об  уточнении  границ  земельного  участка,  необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана. Сведения о кадастровых инженерах содержатся  в  государственном  реестре  кадастровых  инженеров,  размещенном  на  сайте  Росреестра  в разделе "Электронные услуги и сервисы" во вкладке "Реестр кадастровых инженеров".

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