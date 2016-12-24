Для чего нужен кадастровый учет недвижимого имущества и регистрация прав?

Социум

Кадастровая палата по Республике Мордовия информирует,  что  право  собственности  и  другие вещные  права  на  недвижимость,  ограничения  этих  прав,  их  возникновение,  переход  и  прекращение подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

Государственная  регистрация  прав  означает,  что  государство  признает  и  подтверждает  факт возникновения,  ограничения  (обременения),  перехода  или  прекращения  прав.  Как  правило, государственная  регистрация  определяет  момент  возникновения  права  на  недвижимость. Зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке. Зарегистрировать право можно только в отношении объекта недвижимости, поставленного на кадастровый учет, то есть сведения о котором содержатся в ЕГРН.

Постановка на государственный кадастровый учет подтверждает существование объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально-определенной вещи. Снятие с государственного кадастрового учета подтверждает прекращение существования объекта недвижимости.

Обращаем внимание, что постановка на государственный кадастровый учет осуществляется без взимания платы  с  заявителя.  За  государственную  регистрацию  прав  взимается  государственная  пошлина  в соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации. 

Законодательством  предусмотрена  единая  процедура,  в  соответствии  с  которой  кадастровый  учет  и регистрация прав на недвижимость осуществляются одновременно по одному заявлению.  Представить  заявление  на  государственный  кадастровый  учет  и  (или)  государственную регистрацию прав можно через офис МФЦ, оказывающих государственные услуги Росреестра или на сайте Росреестра.

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