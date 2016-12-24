Для чего нужен кадастровый учет недвижимого имущества и регистрация прав?

Кадастровая палата по Республике Мордовия информирует, что право собственности и другие вещные права на недвижимость, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Государственная регистрация прав означает, что государство признает и подтверждает факт возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав. Как правило, государственная регистрация определяет момент возникновения права на недвижимость. Зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке. Зарегистрировать право можно только в отношении объекта недвижимости, поставленного на кадастровый учет, то есть сведения о котором содержатся в ЕГРН.

Постановка на государственный кадастровый учет подтверждает существование объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально-определенной вещи. Снятие с государственного кадастрового учета подтверждает прекращение существования объекта недвижимости.

Обращаем внимание, что постановка на государственный кадастровый учет осуществляется без взимания платы с заявителя. За государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Законодательством предусмотрена единая процедура, в соответствии с которой кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость осуществляются одновременно по одному заявлению. Представить заявление на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав можно через офис МФЦ, оказывающих государственные услуги Росреестра или на сайте Росреестра.