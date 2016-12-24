Активисты и «Молодежка ОНФ» в Мордовии поздравили своих первых учителей

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Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и команда «Молодежки ОНФ» в Республике Мордовия присоединились к всероссийской акции «Спасибо первому учителю». Мероприятие направлено на привлечение внимания к институту наставничества и уважительному отношению к своим первым учителям.
В День учителя представители команды «Молодежка ОНФ» поздравили педагогов начальных классов. Участник команды, студентка 2 курса Мордовского пединститута им. М.Е. Евсевьева Ксения Самсонкина пришла в родную саранскую гимназию №23, чтобы лично сказать теплые слова своей первой учительнице Людмиле Михайловне Земкиной и подарить ей цветы, изготовленные своими руками из белых ленточек.
«Для меня учитель – это как вторая мама. Именно такой я помню Людмилу Михайловну. Она научила нас правильно сидеть за партой, выводить первые буквы и решать примеры», - сказала девушка.
К всероссийской акции ОНФ «Скажи спасибо первому учителю» присоединилась и жительница г. Саранска Валентина Кечайкина. Ее первой учительнице Валентине Ивановне Еремкиной, проживающей в селе Куликовка Октябрьского района, в декабре этого года исполнится 70 лет. Сельский педагог проработала в начальной школе Березниковского района около 40 лет.
«Благодаря ее строгости и требовательности, ученики получили не только знания. Она учила нас быть добрыми, мудрыми и справедливыми. Теперь я понимаю, как много сил и заботы вложила в нас, учеников, моя первая учительница», - прокомментировала Кечайкина.
Отметим, что сегодня «Молодежка ОНФ» проводит во всех регионах страны акцию «Спасибо первому учителю». Сотни педагогов страны услышали слова благодарности от учеников и получили подарки.
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