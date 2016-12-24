Пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7 процентов

Финансы и кадры
18 октября состоялась очередная сессия Совета депутатов городского округа Саранск
18 октября состоялась очередная сессия Совета депутатов городского округа Саранск
Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО
Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
5 октября уголовный розыск в нашей стране отметил свой 100-летний юбилей. В этот день 1918 года в структуре Народного комиссариата внутренних дел...
Интернет-мошенники убедили 70-летнюю пенсионерку из Саранска вложить 526 тысяч рублей в криптовалюту, обещали баснословную прибыль, однако...
В Саранске 15 октября запущен маршрут общественного транспорта № 27
Какие специалисты сегодня требуются предприятиям Мордовии и сколько им готовы платить?
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ разоблачили бригаду «азартных» дельцов,...
Петр Тултаев посетил ярмарки выходного дня, строительные объекты и побывал на сходе граждан в Пушкино
Юнец до смерти забил 30-летнего жителя Саранска