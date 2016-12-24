Пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7 процентов

Социум

На прошлой неделе прошла рабочая встреча Главы республики Владимира Волкова с управляющим отделением Пенсионного фонда России по Республике Мордовия Владимиром Василькиным. 
Главной темой встречи стали вопросы пенсионного обеспечения жителей республики, в том числе с учетом изменений в законодательстве, принятых Государственной думой РФ. В целях выполнения Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в ближайшие годы ставится задача обеспечить рост размера пенсий выше уровня инфляции. Изменение пенсионного возраста позволит увеличивать размер пенсий неработающим пенсионерам в среднем до 1 тысячи рублей в месяц по Российской Федерации.
С 1 января 2019 года пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7 процентов. Кроме того, на 25 процентов будет увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии для неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности и имеющих не менее 30 лет работы в сельском хозяйстве. Глава Мордовии особо подчеркнул значимость оперативного доведения всей информации по пенсиям до населения.
Также управляющий региональным отделением Пенсионного фонда проинформировал Главу республики о выдаче сертификатов на материнский (семейный) капитал. Всего с начала реализации программы их получили более 40 тысяч семей Мордовии. 
Еще одной темой обсуждения стала реализация социальной программы Республики Мордовия, в софинансировании которой принимает участие Пенсионный фонд. В рамках этой программы Пенсионным фондом направляются средства на обучение пенсионеров компьютерной грамотности, а также на строительство и ремонт социальных объектов. 

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