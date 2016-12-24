Владимир Путин огласит свою позицию по пенсионной реформе

Открывая сегодня совещание с членами правительства в Омске Президент России Владимир Путин сообщил, что внимательно следил за дискуссией о повышении пенсионного возраста и готов огласить свою позицию. «Я в ближайшее время, - возможно, прямо завтра - свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», - заявил глава государства. - «У меня сложилось свое мнение по этому кругу вопросов».

«Самое главное, чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни, защищали интересы нынешних и будущих поколений наших граждан. Если преобразования и необходимы, то именно для того, чтобы пенсионная система России соответствовала реалиям сегодняшнего дня, была финансово устойчивой, но, самое главное, обеспечивала достойное качество жизни», - добавил Президент. Он подчеркнул, что считает правильным, что правительство при подготовке изменений пенсионного законодательства руководствовалось жесткими расчетами: «Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами. Так и должно быть», - сказал Владимир Путин.

Также Президент назвал ожидаемой реакцию общества на предложения правительства повысить пенсионный возраст: «Безусловно, все это ожидаемая абсолютно реакция, (пенсионная реформа) вызвала достаточно острую дискуссию в обществе. Понятно, потому что для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста - а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе - крайне важна и чувствительна. И вряд ли кому-то может понравиться».

Говоря о важности и значении реформы, Владимир Путин подчеркнул: «Мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда. Мы должны понимать, что ждет страну через 10, 20 и даже через 30 лет».