Владимир Путин огласит свою позицию по пенсионной реформе

Дробью по свадьбе
Неожиданный приговор по делу стрелка Калашникова
Открывая сегодня совещание с членами правительства в Омске Президент России Владимир Путин сообщил, что внимательно следил за дискуссией о повышении пенсионного возраста и готов огласить свою позицию. «Я в ближайшее время, - возможно, прямо завтра - свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», - заявил глава государства. - «У меня сложилось свое мнение по этому кругу вопросов».
«Самое главное, чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни, защищали интересы нынешних и будущих поколений наших граждан. Если преобразования и необходимы, то именно для того, чтобы пенсионная система России соответствовала реалиям сегодняшнего дня, была финансово устойчивой, но, самое главное, обеспечивала достойное качество жизни», - добавил Президент. Он подчеркнул, что считает правильным, что правительство при подготовке изменений пенсионного законодательства руководствовалось жесткими расчетами: «Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами. Так и должно быть», - сказал Владимир Путин.
Также Президент назвал ожидаемой реакцию общества на предложения правительства повысить пенсионный возраст: «Безусловно, все это ожидаемая абсолютно реакция, (пенсионная реформа) вызвала достаточно острую дискуссию в обществе. Понятно, потому что для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста - а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе - крайне важна и чувствительна. И вряд ли кому-то может понравиться».
Говоря о важности и значении реформы, Владимир Путин подчеркнул: «Мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда. Мы должны понимать, что ждет страну через 10, 20 и даже через 30 лет».
Неожиданный приговор по делу стрелка Калашникова
Сломавшийся лифт как индикатор морального состояния общества
18-летний уроженец Саранска Александр Ключко добился признания на международном уровне
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о жестокой расправе над 32-летним саранским диджеем Алексеем Земсковым. За смерть...
В саранской больнице скончалась жертва июльского урагана
Госдума приняла законопроект, разрешающий ставить на учет автомобили без участия ГИБДД
Пролетарский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Саранска Олегу Мышадаеву. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью - в...
IV Межрегиональный фестиваль национальный культуры «Кургоня», который стал символом межнациональных связей и дружбы, популяризатором...
«В случае принятия законопроекта пенсии в среднем по Мордовии будут увеличены на 869 рублей»
Налоговики открывают доступ к своим базам данных