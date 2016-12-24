Кадастровая палата рекомендует проверять наличие обременений перед покупкой недвижимости

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Кадастровая палата напоминает жителям Республики Мордовия, что любую собственность невозможно зарегистрировать, продать, купить, подарить, если она находится под административным арестом. В соответствии с действующим законодательством арест на имущество является одной из мер предостережения, которая накладывается государственными и исполнительными органами. При этом вся информация о наличии такого рода ограничений содержится в Едином государственном реестре недвижимости.
При сделках с недвижимостью необходимо заблаговременно получить сведения из реестра недвижимости, иначе можно обречь себя на финансовые потери и судебные тяжбы, которые далеко не всегда заканчиваются успехом. Чтобы выяснить, наложен ли административный арест на приобретаемую квартиру либо другую недвижимость, необходимо обратиться в любой многофункциональный центр «Мои документы» с запросом о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, указав адрес интересуемого объекта или его кадастровый номер.
Не стоит забывать и о современных технологиях, ведь запрос можно подать в электронной форме через портал Росреестра (www.rosreestr.ru). Сведения о кадастровом номере объекта недвижимости, а также другую интересующую информацию можно узнать на официальном сайте Росреестра, используя сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» раздела «Электронные услуги и сервисы», а также в разделе «Публичная кадастровая карта».
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