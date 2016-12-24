Последний великий сказочник

Знаменитые герои Эдуарда Успенского будут жить вечно

Известие о том, что не стало писателя Эдуарда Успенского, пронзило миллионы сердец, и не только в России, но и в других уголках планеты. И это неудивительно - ведь он был писателем мирового масштаба, его неподражаемые сказки переведены на десятки языков. Конечно, большинство поклонников фантастического таланта с ним не были знакомы лично, но героев его сказок знают все! Трудно в России найти человека, у которого бы в детстве не было милого странного Чебурашки или крокодила Гены, или какой-то другой игрушки из его сказок. Добрые и смешные, они помогали нам незаметно постигать главные истины, и в первую очередь - что добро всегда побеждает зло. Мультфильмы советских времен про Чебурашку, старуху Шапокляк, Дядю Федора из Простоквашино дети и сейчас смотрят с таким же интересом, как когда-то их родители. А фразы из сказок «Мы строили, строили - и наконец построили», «Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь» уже давно стали крылатыми. И десятки других - этот список можно продолжать до бесконечности…

Тяжело прощаться

Эдуард Успенский много лет мужественно боролся с раком. Семь лет назад он, казалось, победил. Но в прошлом году тяжелая болезнь вернулась. После лечения в Германии Эдуард Николаевич вернулся в свой подмосковный дом. Все это время рядом с ним была супруга Елена Успенская. Они разошлись больше 15 лет назад, но потом снова стали жить вместе и поддерживать друг друга.

В последнее время писатель сильно похудел, не мог передвигаться самостоятельно - ездил на инвалидной коляске. Но мы его запомним другим - таким, какими были и остаются его персонажи: светлым, веселым и добрым.

Многие известные люди выразили соболезнования семье писателя и поделились теплыми воспоминаниями о нем.

80-летие писатель отметил в декабре прошлого года. Но праздновать дни рождения Эдуард Успенский не любил, отказывался устраивать по этому случаю пафосные торжества.

- Я всю жизнь не любил и не люблю подобные празднования, - рассказывал писатель. - Сидишь на сцене и глупо улыбаешься, пока вокруг тебя другие танцуют… Если есть возможность увильнуть от этой обязанности - я это с удовольствием делаю. Мне коллеги много чего предлагают - и творческий вечер устроить, и концерт… Но я ничего не хочу. Тем более никто мне не мешает устраивать себе праздник хоть каждый день. У меня для этого все есть: работа, хороший дом, дети, внуки - надеюсь, скоро и правнуки пойдут…

Мечта, которая, возможно, еще сбудется

Многие говорят, что у писателя был сложный характер. Он всегда отстаивал своих персонажей и никогда не давал согласия на использование героя из своей сказки, если считал, что это в каком-то случае не совсем уместно и может повредить репутации персонажа и автора.

Сам Эдуард Успенский мечтал создать в Анапе «Успенский парк», где будет множество развлечений для детей.

- Детские парки популярны во всех странах, - делился мыслями писатель. - Например, в Швеции есть парк героев писательницы Астрид Линдгрен, в Финляндии - героев Туве Янсон, всем известной семьи муми-троллей. А в Анапе мы предложили построить парк, в котором будут жить герои моих книжек: Чебурашка и Крокодил Гена, Дядя Федор, Почтальон Печкин, Кот Матроскин, Шарик и все-все-все другие. Это будет большое парковое пространство, разделенное на отдельные книги и сюжеты…

Но этой идее при жизни писателя не суждено было сбыться. Дело застопорилось, и в итоге все ограничилось скульптурой почтальона Печкина и кота Матроскина, которую установили четыре года назад на Пионерском проспекте в Анапе. Но кто знает - может быть, сейчас, когда его не стало, эта идея вдруг чудесным образом оживёт…

Сказочный дом

Писатель любил творить в тишине, не очень привечал гостей, а тем более журналистов. Но нам однажды повезло побывать в гостях у писателя в его доме в Подмосковье. Мы хотим привести здесь небольшие фрагменты из той нашей беседы. Ведь лучше, чем рассказал о себе и своих сказках он сам, этот сказочный писатель, не расскажет никто.

- Эдуард Николаевич, у вас, наверное, есть любимый герой из несметного числа созданных вами?

- Из последних мне нравится огромная лягушка - Жаб Жабыч Сковородкин. У меня уже вышло про нее несколько книжек. Это очень смешной герой, который попадает в различные нелепые ситуации.

- У каждого из героев был реальный прототип? Историю про дочку вашего друга, которая постоянно падала, то есть «чебурахалась», наверное, все знают… А у других?

- У многих. Например, у кота Матроскина. Был такой редактор Толя Тараскин. Он был хозяйственный, добротный: всё - в дом, всё - в семью! И вот по его образу я создал кота. Позвонил Толе и сказал, что назову его «кот Тараскин». Он взмолился, чтобы я этого не делал, был уверен, что после выхода книги в печать над ним все будут издеваться. Пришлось переименовать кота в Матроскина. А Толя - после того как этот персонаж стал таким популярным - сам признался, что пожалел, что отказался от такого предложения…

- Известно, какую большую популярность ваши рассказы завоевали в Японии - особенно Чебурашка. Но и в других странах, наверное, у детей есть любимые персонажи ваших сказок?

- Я знаю, что в разных странах по-разному идут мои книжки. Финны обожают дядю Федора, в Америке фаворитка - старуха Шапокляк. В нее там влюблены все! Ну а японцы просто помешались на Чебурашке: выпускают у себя в Японии игрушки Чебурашки, часы, ручки, блокноты, одежду с его изображением. Теперь каждый месяц они мне присылают посылку с образцами новой продукции. Даже мультфильм про Чебурашку делают!

- Сами как-то можете объяснить, почему ваши герои завоевали такую популярность?

- Не знаю. Может быть, потому что они все нестандартные, необычные. И интересны не только детям, но и взрослым…

Кажется, он даже не задумывался о том, что даровал свои героям бессмертие…

Валерия Хващевская