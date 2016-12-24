Пятилетний кулинарный гений победил в телеконкурсе с оригинальным блюдом «Пирожное чупа-чупс»

На детском телеканале «Карусель» завершился конкурс «Умелый кулинар», победителем которого стал пятилетний Жорж Телегин. Его кулинарное произведение - «Пирожное чупа-чупс» - пришлось по душе и профессиональному жюри, и маленьким зрителям. Победа Жоржа - не простая случайность. Оказалось, что мальчик с полутора лет проводит на кухне практически все свободное время, оперируя непростыми рецептурами и сложной кухонной техникой.

О маленьком гении кулинарного искусства наш журналист расспросил его маму - фотомодель и «Миссис России-2018» Анну Телегину.

Вот такая «Карусель»…

- Анна, расскажите, пожалуйста, как Жорж попал на передачу?

- Сын любит смотреть на канале «Карусель» мультики. И однажды он увидел, что приглашают детей на кастинг передачи «Умелый кулинар». Жорж сразу сказал, что хочет принять участие. Но сначала нужно было отправить фото с лучшей кулинарной работой. Мы не стали высылать самую сложную, потому что все-таки эта передача для детей, и отправили фото с его кулинарной придумкой - «Пирожное чупа-чупс». А так он и сложные супы готовит, и беляши... Отослали фотографию, и люди проголосовали за него. Так он попал на конкурс.

- «Пирожное чупа-чупс» Жорж сам придумал?

- О, у него с фантазией все в полном порядке! Однажды примерно год назад Жорж собрался испечь печенье. Я приготовила для него продукты, в том числе муку. А он говорит: «Я не хочу сегодня готовить из муки - я хочу вот это!» - и показывает пальчиком на коробку с «геркулесом». Самое поразительное: он не знал, что из овсяных хлопьев тоже можно делать тесто! В результате получилось прекрасное овсяное печенье... Сын постоянно экспериментирует, что-то придумывает, так же получилось и с пирожным на палочке.

- Вы как мама, наверное, очень переживали в процессе конкурса?

- Переживала, но в победе Жоржа не сомневалась ни капли! Он прекрасно умеет готовить, с полутора лет это его любимое занятие!

Маленький волшебник

- Как часто мальчик готовит?

- Практически каждый вечер, когда приходит из детского сада. Обычно это салаты или курица, испеченная в духовке. И еще два раза в неделю он готовит с утра - когда в детском саду по расписанию физкультура. Жорж не любит физкультурные занятия в саду, и я ему разрешаю остаться дома, чтобы приготовить его любимые блинчики. А вот на выходных он берется уже за более сложные блюда, которые нужно готовить долго.

- И что, готовит на всю семью?

- И не только! Мы живем в загородном таунхаусе в закрытом поселке. У Жоржа там куча друзей, он очень добрый и общительный мальчик. И когда идет гулять - старается прихватить с собой что-нибудь вкусненькое, чтобы угостить друзей.

- Жорж же еще маленький, вы как-то помогаете ему в процессе приготовления еды?

- Иногда я ему подсказываю, сколько взять муки, яиц… Или, например, что лук с морковкой лучше поджарить...

«Суп из осьминожек»

- Можете назвать блюда, придуманные Жоржем, которые вошли в меню вашей семьи?

- Например, его фирменный «Суп из осьминожек».

- Это как?

- Сначала нужно сделать фарш из свинины и говядины и скатать из него шарики. Эти шарики в нескольких местах нужно проткнуть спагеттинами. А дальше варим как обычный суп с фрикадельками: кипятим воду, кладем туда лук, морковь, картошку и добавляем эти необычные тефтельки. Спагетти в воде становятся мягкими, и тефтельки превращаются в осьминожек! Еще Жорж регулярно готовит торт «Медовик». Правда, сам он его не ест, потому что там яйца, которые он не любит.

- Дети на кухне - уборка на полдня. Завидую вашим терпению и мудрости!

- На то, чтобы что-то приготовить и потом еще отмыть кухню, уходит примерно часа два-три. И каждый раз я думаю: «А зачем мне все это надо? Лучше бы я ему мультик включила!». Но, видя, как сын со слезами просится на кухню что-нибудь приготовить, я мысленно говорю себе: «Всё не зря!». Я просто поняла для себя, что, видимо, у меня сейчас такая задача: поддержать своего сына. Что он не зря мне таким дан, и если не я его поддержу - тогда кто?

Дедушкины гены

- Анна, а вы сами любите готовить?

- Нет, не люблю. Мне кажется, это бесполезное занятие, которое отнимает много времени. Я делаю это лишь потому, что нужно кормить семью! Так что Жорж однозначно не с меня брал пример. А пошел он, мне кажется, в дедушку, моего папу, который очень любит готовить. Я считаю, что это его гены.

- Когда у Жоржа проявилась тяга к кулинарии?

- Как-то я делала маффины, Жоржа процесс заинтересовал, ему тоже захотелось в этом поучаствовать. И я дала ложку, чтобы он сам помешал тесто. Процесс ему настолько понравился, что каждый раз, когда я что-то готовила, сын прибегал на кухню мне помогать. Еще говорить толком не научился, но пальчиком уже показывал, что будет делать.

- А что он любит готовить больше всего?

- Сладкое, особенно торты. Обожает намазывать коржи кремом, украшать. Как-то перед Пасхой я купила три формы разного диаметра, чтобы испечь куличи. И Жорж придумал, что с помощью таких формочек можно испечь трехэтажный торт, где у каждого этажа - своя начинка: первый - с какао, второй - обычный, а третий - с вишневым вареньем... Но поскольку каждый день торты есть невозможно - да и мы уже устали, если честно, от сладкого, сын постепенно перешел на приготовление и других блюд.

Бутерброд-ракета для детсада

- Вы сказали, что Жорж ходит в детский сад. Как он относится к садиковской еде? Не брезгует?

- Ему очень нравится! Кстати, в саду он проводит кулинарные мастер-классы для товарищей. Однажды воспитатели попросили Жоржа показать ребятам, как он готовит. А поскольку условия в саду ограниченные и с готовкой особо не развернешься, он приготовил бутерброд-ракету. Детям это так понравилось, что теперь у них в группе такая традиция: когда идет дождь, вместо прогулки они во главе с Жоржем что-то готовят.

- А что Жорж сам любит есть?

- Сын в этом плане очень аскетичен, его любимая еда - курица, сосиски, макароны, ну и иногда его можно уговорить съесть суп. Да, и любимые блинчики на завтрак, которые он готовит сам. Вот и весь его рацион.

Игрушки профессионала

- А во что играет Жорж?

- Любимые игрушки - это кухонные девайсы. Совсем недавно Первый канал пригласил Жоржа на передачу «Шлем правды» с ведущим Дмитрием Шепелевым. Там уже выступали сын фигуриста Евгения Плющенко - Гном Гномыч - и сын футболиста Андрея Аршавина - Арсений. Жорж согласился пойти, но с условием, что ему подарят тестомешалку. Так что скоро в его «гараж» добавится новый агрегат. А пока самые любимые игрушки - это миксер и блендер, Жорж обожает все перемешивать и молоть. Еще он любит через разные формочки выдавливать крем. Если мы идем мимо магазина с кухонными принадлежностями, он обязательно просит зайти, чтобы купить себе разделочную доску или новые формочки для печенья.

- Анна, как решаете проблему с безопасностью? Не страшно давать ребенку нож, например?

- У меня есть одно железное правило, которое я никогда не нарушаю: на кухне я всегда нахожусь рядом с ребенком и никогда не оставляю его наедине с ножом. Если мне нужно выйти, я забираю нож и кладу в безопасное место. Но недавно я узнала, что есть детские ножи: с тупым, скругленным носом, и ручка у них такая, что съехать на лезвие рука ребенка не сможет. И, конечно же, приобрела их для сына.

- В конце интервью хочу спросить, можно ли сказать, что Жорж выбрал себе будущую профессию повара?

- Жорж считает, что он уже повар. А еще он хочет стать строителем. Так и говорит: «Буду строить дома и готовить еду в своих ресторанах!».

Победный рецепт «Пирожное чупа-чупс»

Ингредиенты:

Крошка пирога или любого кекса - 2 стакана.

Молочный шоколад - 100 граммов.

Сливочное масло - 1 столовая ложка.

Деревянные шпажки или палочки от леденца - 6 штук.

Способ приготовления:

Купить в магазине любой кекс. Мелко его нарезать или натереть на терке. Крошки пересыпать в миску, добавить растопленное масло (можно заменить на молоко) и все хорошо перемешать. Скатать шарики и наколоть их на шпажки. Шоколад растопить в микроволновой печи или на паровой бане. Шарики обмакнуть в шоколад. Можно украсить присыпкой. Пирожные поставить в стаканчики и отправить в холодильник. После того как шоколад застынет - «Пирожные чупа-чупс» готовы!

Елена Соколова