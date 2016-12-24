«Кургоня» ждет гостей!

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IV Межрегиональный фестиваль национальный культуры «Кургоня», который стал символом межнациональных связей и дружбы, популяризатором национальной культуры и уникальных старинных традиций, в этом году пройдёт 25 августа на поле вблизи поселка Левженский Приреченского сельского поселения. Предполагается, что этот грандиозный многонациональный праздник соберёт участников как из районов республики, так и из соседних регионов - Пензы, Нижнего Новгорода, Самары.
С 11.00 на фестивале будут работать тематические площадки, где каждый присутствующий сможет найти развлечение по душе. Площадку «Поляна здоровья и красоты» представят: выездной Центр здоровья Рузаевской межрайонной больницы, Рузаевский Центр физической подготовки и спорта, фитнес-центр, квалифицированные визажисты.
На контактной площадке «Зоо поляна» можно будет не только увидеть, но и потрогать, и сфотографироваться с животными.
«Игровая поляна» традиционно привлечет внимание детворы, ведь здесь запланированы различные игры и аттракционы. Любителям чтения и книг наверняка будет интересна «Литературная поляна», на ней также будут проходить различные игры.
Любителям быстрой езды «Поляна средств передвижения» предоставит возможность прокатиться на велосипедах и лошадях, а «Лада-моторс» предоставит уникальную возможность протестировать новые автомобили отечественного производства.
Как всегда яркой, пёстрой, разнообразной будет площадка «Арт-поляна». Вы сможете посетить выставку-ярмарку мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и фотозону.
На «Ярмарке трёх Спасов» можно будет приобрести сельхозпродукцию и другие товары от известных в республике предприятий.
Ожидается, что самой многочисленной и популярной у гостей фестиваля станет площадка «Национальная поляна». В рамках этой площадки будут представлены «Русское подворье», «Мордовское подворье» и «Татарское подворье». Все присутствующие получат уникальную возможность в одном месте познакомиться с бытом, традициями и кухней этих народов.
На «Казачьем курене» казаки продемонстрируют владения шашкой (фланкировка, рубка шашкой), проведут мастер-классы. Приятным дополнением будет дегустация блюд казачьей кухни.
Дополнят многообразие площадок многочисленные кафе и торговые точки.
В 11.30 на фестивале начнется многонациональный хоровод, а в 12.00, когда подъедут гости даже из самых удаленных районов, состоится торжественное открытие, которое продолжит праздничный концерт! На центральной сценической площадке в течение всего дня фольклорные коллективы и исполнители представят на суд зрителей лучшие песенные и хореографические номера.
Фестиваль «Кургоня» продолжит этнодискотека, начало в 18.00. Завершит праздничную программу файер-шоу с фолк-программой (начало в 20.30).
Каждый, кто посетит фестиваль, сможет попробовать и приобрести главное блюдо - мордовскую ватрушку «Кургоня». Кстати, получить порцию наивкуснейшей ватрушки можно и на заработанные на площадках фестиваля игровые «курбоны»!
До встречи на фестивале!
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