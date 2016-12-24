«Кургоня» ждет гостей!

IV Межрегиональный фестиваль национальный культуры «Кургоня», который стал символом межнациональных связей и дружбы, популяризатором национальной культуры и уникальных старинных традиций, в этом году пройдёт 25 августа на поле вблизи поселка Левженский Приреченского сельского поселения. Предполагается, что этот грандиозный многонациональный праздник соберёт участников как из районов республики, так и из соседних регионов - Пензы, Нижнего Новгорода, Самары.

С 11.00 на фестивале будут работать тематические площадки, где каждый присутствующий сможет найти развлечение по душе. Площадку «Поляна здоровья и красоты» представят: выездной Центр здоровья Рузаевской межрайонной больницы, Рузаевский Центр физической подготовки и спорта, фитнес-центр, квалифицированные визажисты.

На контактной площадке «Зоо поляна» можно будет не только увидеть, но и потрогать, и сфотографироваться с животными.

«Игровая поляна» традиционно привлечет внимание детворы, ведь здесь запланированы различные игры и аттракционы. Любителям чтения и книг наверняка будет интересна «Литературная поляна», на ней также будут проходить различные игры.

Любителям быстрой езды «Поляна средств передвижения» предоставит возможность прокатиться на велосипедах и лошадях, а «Лада-моторс» предоставит уникальную возможность протестировать новые автомобили отечественного производства.

Как всегда яркой, пёстрой, разнообразной будет площадка «Арт-поляна». Вы сможете посетить выставку-ярмарку мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и фотозону.

На «Ярмарке трёх Спасов» можно будет приобрести сельхозпродукцию и другие товары от известных в республике предприятий.

Ожидается, что самой многочисленной и популярной у гостей фестиваля станет площадка «Национальная поляна». В рамках этой площадки будут представлены «Русское подворье», «Мордовское подворье» и «Татарское подворье». Все присутствующие получат уникальную возможность в одном месте познакомиться с бытом, традициями и кухней этих народов.

На «Казачьем курене» казаки продемонстрируют владения шашкой (фланкировка, рубка шашкой), проведут мастер-классы. Приятным дополнением будет дегустация блюд казачьей кухни.

Дополнят многообразие площадок многочисленные кафе и торговые точки.

В 11.30 на фестивале начнется многонациональный хоровод, а в 12.00, когда подъедут гости даже из самых удаленных районов, состоится торжественное открытие, которое продолжит праздничный концерт! На центральной сценической площадке в течение всего дня фольклорные коллективы и исполнители представят на суд зрителей лучшие песенные и хореографические номера.

Фестиваль «Кургоня» продолжит этнодискотека, начало в 18.00. Завершит праздничную программу файер-шоу с фолк-программой (начало в 20.30).

Каждый, кто посетит фестиваль, сможет попробовать и приобрести главное блюдо - мордовскую ватрушку «Кургоня». Кстати, получить порцию наивкуснейшей ватрушки можно и на заработанные на площадках фестиваля игровые «курбоны»!

До встречи на фестивале!