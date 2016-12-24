Пенсионный вопрос

Вчера в Госдуме состоялись большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы. Ровно за неделю до этого сотрудники Отделения Пенсионного фонда России по РМ рассказали о предполагаемых изменениях в пенсионном законодательстве журналистам республиканских СМИ.

«Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров»

«19 июля Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, - рассказала заместитель Управляющего ОПФР по РМ Вера Ключникова. - Законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Изменение пенсионного возраста предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года.

Объективные предпосылки к принятию решения о повышении пенсионного возраста всем известны. Правительство России было вынуждено пойти на столь непопулярные меры по ряду причин. Первая - это выполнение майского указа Президента 2018 года, в соответствии с которым установлено, что индексация пенсий неработающим пенсионерам должна проводиться выше уровня инфляции по этому году. Ожидаемый уровень инфляции - 3-4%. Со слов министра финансов Российской Федерации, предполагаемая индексация страховых пенсий в 2019 году составит 7%.

Изменения, предлагаемые в новом законопроекте, не затрагивают нынешних пенсионеров - получателей пенсий по линии Пенсионного фонда России. Они, как и прежде, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты. Более того, изменения в пенсионном законодательстве позволят обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров - индексацию пенсий выше инфляции. Повышение пенсионного возраста позволит увеличивать размер пенсий неработающим пенсионерам почти на 1000 рублей в год. В последние три года в среднем увеличение пенсий осуществлялось на 400-500 рублей. Так, в 2016 году увеличение составило 399 рублей, в 2017 году - 524 рубля, в 2018 году - 481 рубль. С 1 января 2019 года в случае принятия законопроекта пенсии в среднем по Мордовии будут увеличены на 869 рублей с учетом предполагаемого повышения на 7%.

Вторая причина - уменьшение количества граждан трудоспособного возраста, за счет страховых отчислений которых содержатся нынешние пенсионеры. Сейчас возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. За это время многое в стране изменилось, а основание для назначения пенсии оставалось незыблемым».

Постепенное повышение

Повышение пенсионного возраста будет проводиться постепенно в течение длительного переходного периода - с 2019-го по 2034 год. Данная мера в первую очередь затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. С учетом переходных положений граждане указанных годов рождения получат право выйти на пенсию в 2020 году - в возрасте 61 год (мужчины) и 56 лет (женщины).

Соответственно:

1) мужчины 1960 г.р., женщины 1965 г.р. - получат право выхода на пенсию в 2022 году (в возрасте соответственно 62 года и 57 лет);

2) мужчины 1961 г.р., женщины 1966 г.р. - получат право выхода на пенсию в 2024 году (в возрасте соответственно 63 года и 58 лет);

3) мужчины 1962 г.р., женщины 1967 г.р. - получат право выхода на пенсию в 2026 году (в возрасте соответственно 64 года и 59 лет);

4) мужчины 1963 г.р., женщины 1968 г.р. - получат право выхода на пенсию в 2028 году (в возрасте соответственно 65 лет и 60 лет);

5) женщины 1969 г.р. - получат право выхода на пенсию в 2030 году (в возрасте 61 год);

6) женщины 1970 г.р. - получат право выхода на пенсию в 2032 году (в возрасте 62 лет);

7) женщины 1971 г.р. - получат право выхода на пенсию в 2034 году (в возрасте 63 лет).

Институт досрочных пенсий сохраняется

Пенсионный возраст увеличится с переходным периодом и для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно, а именно для педагогических, медицинских, творческих работников. Однако необходимо пояснить, что для данной категории работников институт досрочных пенсий сохраняется в полном объеме: ужесточения требований по специальному стажу не предусмотрено. Но поскольку общий трудоспособный возраст увеличивается, для этих граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 8 лет.

Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Проще говоря, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это отложенное право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019-го по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений.

Если требуемый стаж (15-30 лет творческой деятельности) выработан в 2019 году, то пенсия будет назначена через год - в 2020 г., если в 2020 году, то пенсия будет назначена через 2 года - в 2022 г., если в 2026 году и позднее, то через 8 лет - в 2034 г. и позднее.

Трудоспособный возраст увеличится также у работников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Для тех, кому возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), предусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно. Существенное снижение пенсионного возраста для северян было обусловлено в 50-е годы XX века чрезвычайно сложными условиями проживания в этих районах. Фактически полное отсутствие инфраструктуры для работы и жизни предопределило такой низкий возраст. Меры, принятые в рамках долгосрочной демографической программы на 2007-2025 годы, оказали положительное влияние на изменение ситуации с продолжительностью жизни, особенно в северных регионах страны.

Сотрудники Отделения Пенсионного фонда России по РМ также сообщили, что с 1 января 2020 года увеличится темп роста шага повышения пенсионного возраста государственным служащим - по году в год. Таким образом, пенсионный возраст для госслужащих приводится в соответствие с предложением по темпам повышения общеустановленного возраста.

Возраст выхода на социальную пенсию

Кроме того, законопроект предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Данные изменения предлагается проводить также постепенно. У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста).

О повышении размеров пенсий работающим пенсионерам

Об итогах перерасчета с 1 августа 2018 года размера страховой пенсии работающих пенсионеров РФ, проживающих в Мордовии, рассказала начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий ОПФР по РМ Альфия Ямбаева.

С 1 августа 2018 года произведено очередное ежегодное повышение размеров пенсий работающим пенсионерам с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем за 2017 год. Работодатели в течение года за всех сотрудников, в том числе за работающих пенсионеров, уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, которые отражаются на индивидуальных лицевых счетах граждан. Эти суммы учтены в размере пенсии, что и дает прибавку. На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2017 году уплачивали страховые взносы.

Перерасчет у каждого работающего пенсионера сугубо индивидуален, он зависит от даты выхода на пенсию, количества уплаченных страховых взносов и факта наличия или отсутствия работы по состоянию на июнь 2018 года. Средняя сумма увеличения составит 144 рубля. Перерасчет проведен по нормам действующего пенсионного законодательства, с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов. Максимальная сумма повышения составит 244,47 рубля, то есть в пределах трех пенсионных баллов. В Мордовии корректировка пенсий коснулась 61 тысячи 300 жителей региона, которые заслужили право на отдых, но продолжают трудиться.

Вера Ключникова рассказала, что в последнее время в органы ПФР часто поступают вопросы от обеспокоенных работающих пенсионеров: нужно ли им увольняться, чтобы не потерять суммы прошедших индексаций?

Органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявляют, что на сегодняшний день законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсии не предусматривает внесения каких-либо изменений в порядок индексации и выплаты пенсий нынешних пенсионеров.

Действующим законодательством ежегодная индексация пенсий работающих пенсионеров «заморожена» с 1 января 2016 года. Ежегодно Правительством Российской Федерации устанавливается коэффициент индексации страховых пенсий граждан. Страховые пенсии граждан увеличиваются, но к выплате устанавливается сумма в зависимости от факта осуществления трудовой или иной деятельности. То есть пенсии индексируются всем пенсионерам, но увеличенные суммы получают только неработающие. После того как пенсионер прекратит осуществлять трудовую деятельность, к выплате будет начисляться размер пенсии с учетом всех проведенных за время его официального трудоустройства индексаций, то есть в полном объеме.

Кроме того, с 1 января 2018 года после прекращения работы пенсионер получает полную выплату с учетом индексации фиксированной выплаты и корректировки страховой пенсии, а также разницу между прежними и новыми суммами за период с первого числа следующего месяца после прекращения работы. Сроки восстановления нового размера остаются прежними, спустя 3 месяца после увольнения, но уже с учетом доплаты. Таким образом, выплатят также и доплату с момента увольнения за эти 3 месяца. Напомним, что ранее такая прибавка за прошлое время не выплачивалась.

Кого не затронет повышение пенсионного возраста?

Начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий ОПФР по РМ Альфия Ямбаева также отметила, что в соответствии с разработанным проектом федерального закона повышение пенсионного возраста не предусматривается для граждан, занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями труда (рабочие шахт угольной отрасли, добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной отрасли и ряда других, включенных в так называемые малые списки), граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам, а также в связи с радиационным воздействием.

Повышение пенсионного возраста не предусмотрено:

1. Для граждан, занятых на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемым в результате специальной оценки условий труда:

- на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);

- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины и женщины);

- в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью (женщины);

- в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах (мужчины и женщины);

- в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (мужчины и женщины), за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения, а также на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (мужчины и женщины);

- на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников (мужчины и женщины);

- в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами воздушных судов гражданской авиации, а также в инженерно-техническом составе на работах по обслуживанию воздушных судов гражданской авиации (мужчины и женщины);

- на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (мужчины и женщины),

а также:

- трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины);

- рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования (мужчины и женщины);

- водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах (мужчины и женщины);

- спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях (мужчины и женщины).

2. Для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья, а именно:

- женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет;

- одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);

- опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);

- женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях;

- инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и женщины);

- инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности (мужчины и женщины);

- гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карликам (мужчины и женщины);

- постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины).

3. Для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

4. Для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно занятых в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники (мужчины и женщины).

Елена БУДАНОВА