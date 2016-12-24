18-летний виртуоз из Саранска Александр Ключко добился признания на международном уровне

18-летний пианист, уроженец Саранска Александр Ключко добился успеха на Международном конкурсе пианистов, состоявшемся в Испании. Он оказался самым молодым участником этого конкурса за всю историю существования! Удивительно, как может сверкать разными гранями талант! Корр. «ВС» встретился с музыкантом и попытался понять: так о чем играет пианист?.. Об этом, и не только - в нашем материале.

Саранск - Москва

Несмотря на юный возраст, за плечами у Александра Ключко - участие и победы в самых различных конкурсах. Кстати, о возрасте. Так вышло, что мы позвонили Александру как раз в день его совершеннолетия, 15 августа.

Саша родился в Саранске. Молодой человек занимается музыкой большую часть своей жизни - в общей сложности вот уже 12 лет. Окончил саранскую ДМШ № 6 по классу «фортепиано». С 2008 года под руководством преподавателя Олеси Березиной регулярно участвовал в городских, республиканских концертах и музыкальных конкурсах.

Несколько лет назад семья Саши приняла непростое решение - для дальнейшего развития юного дарования перебралась в Москву. С 1 сентября 2012 года Александр - учащийся детской музыкальной школы при Московском государственном колледже музыкального исполнительства им. Ф. Шопена, а с 2015 г. - студент этого же колледжа. Его педагогом стал Сергей Арцибашев, лауреат международных конкурсов, солист МГАФ, вдумчивый музыкант, тонкий интерпретатор Шопена и Шумана.

Уже сейчас Александр является победителем многих престижных музыкальных конкурсов. В этом году он уже получил очередную первую премию на Международнм конкурсе пианистов в Иль-де-Франс (Франция). И вот новое яркое достижение - третья премия и бронзовая медаль на Международном конкурсе пианистов в Сантандере.

Трехминутные овации испанского Сантандера

Международный конкурс пианистов в Сантандере - один из старейших и авторитетнейших музыкальных конкурсов Испании и мира. Однако среди его финалистов вот уже более четверти века не было россиян. Конкурс имеет сложную систему предварительного отбора по видеозаписям выступлений и дополнительный очный отбор. В апреле этого года Александр Ключко выезжал в Мадрид на прослушивание и представил жюри «Испанскую рапсодию» Ференца Листа, исполнение которой не оставило у жюри никаких сомнений. В итоге Александр Ключко с пианистом из Санкт-Петербурга Арсением Мун представили Россию на международном конкурсе в Сантандере вместе с виртуозами из Италии, Испании, Франции, Кореи, Китая, Украины и Венесуэлы.

На конкурсе Александр представил программу, поразив слушателей виртуозностью и яркостью исполнения сложнейших произведений. На 1-м туре зал просто взрывался после каждого произведения - «Аппассионаты» Людвига ван Бетховена, этюда «Лестница дьявола» Дьордя Лигети и сонаты Ференца Листа «По прочтении Данте», что позволило пианисту в составе 12 участников пройти в полуфинал, оставшись единственным представителем России!

Содержание полуфинала состояло из двух выступлений. 29 июля Александр представил сольный тур, в программе которого прозвучали вариации на тему Шопена Федерико Момпу, заворожившие публику лиричностью и сочностью звука, соната № 10 Вольфганга Амадея Моцарта, погрузившая слушателей в камерную обстановку салонной музыки. В завершение на них мощно обрушились «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского, вызвавшие бурные аплодисменты и не менее бурные обсуждения интерпретации Александром этого знакового произведения русской музыки.

2 этап полуфинала включал исполнение камерной музыки с известным квартетом «Quiroga». Александр исполнил камерный квинтет Сезара Франка - сложнейшее как в техническом, так и в эмоциональном смысле драматическое произведение, оказавшее неизгладимое впечатление и на публику, и на профессиональное жюри.

Огромная благодарность испанской публике! Такого теплого приема и внимания к Александру в течение всех дней конкурса можно только пожелать любому музыканту! Испанцы оказались замечательными слушателями. Они очень открыто и эмоционально выражают свое отношение к музыке, подходят и благодарят, восхищаются, спрашивают, просят сфотографироваться, но при этом ненавязчивы. Даже в рабочие дни зал конкурса был заполнен, а на финальных выступлениях был настоящий аншлаг!

В финал конкурса были допущены лишь 6 пианистов, среди которых и Александр Ключко. В финале Александр представил 1-й концерт Иоганна Брамса в сопровождении Симфонического оркестра радио и телевидения Испании. Исполнение этого сложнейшего и для опытного пианиста концерта оказало мощнейшее воздействие на публику, что вылилось в почти трехминутную овацию. По правилам конкурса участникам нельзя было выходить на поклон дважды, но публика не умолкала, а оркестр долго стучал палочками по инструментам, выражая свой восторг и поддержку музыканту.

Подведение итогов конкурса проходило 5 августа. Саша получил третью премию и бронзовую медаль Международного конкурса, ангажемент на концерты в Испании и испаноязычных странах. Кстати, успешное выступление на конкурсе в Сантандере юноша считает своим главным достижением на данный момент.

Что же дальше? Перед молодым человеком открываются блестящие перспективы. На одном из конкурсов в марте 2017 года талантливого юношу заметили. Одна из самых известных педагогов Франции российского происхождения Рена Шерешевская пригласила Александра на обучение в Париж. Уже в октябре этого года Саша отправится учиться в столицу Франции, где будет обучаться в частной консерватории, причем ему будет выплачиваться стипендия, в то время как обучение в европейских вузах, как правило, платное. Кроме того, у молодого пианиста уже расписан график выступлений на следующий сезон. Ему предстоит дать 5 концертов во Франции - в Париже, Лионе и Тулузе. Но при этом в беседе с корр. «ВС» молодой человек заметил, что жить хочет обязательно на Родине, в России.

«О чем играет пианист...»

Александр - интеллигентный, многогранный молодой человек. При этом очень скромный и немногословный. «Действительно, в жизни я не столь эмоциональный человек, - соглашается юноша. - Свои эмоции стараюсь выразить на сцене...»

- Александр, скажите, так о чем играет пианист? Музыка для вас - это?..

- Это сложный вопрос. Музыка - это в каком-то смысле жизнь. В музыке совершенно точно протекают те же процессы, что и в человеческой жизни. В музыке очень много таких аспектов. Если начинать их перечислять, музыка теряет свою целостность. Очень сложно объяснить словами, что чувствует пианист во время контакта с музыкой. Конечно, любой музыкант чувствует какую-то связь с прошлым, с авторами, с их эпохой... Но, в свою очередь, он соотносит ее с современными реалиями. Музыкант чувствует какие-то эмоции - как сознательно, так и бессознательно. Кроме того, исполнитель должен быть в некоторой степени еще и актером.

- Как вы думаете, вам это удается?

- Хотелось бы надеяться... Но я все-таки еще учусь. Буду совершенствоваться.

- Вы волнуетесь во время выступления на сцене?

- Да, но в меру. Это здоровое волнение. Совсем без него нельзя. Я полагаю, если музыкант выходит на сцену и не волнуется, это ненормально.

- Кем вы видите себя в будущем - пианистом, композитором или кем-то еще?

- Знаете, я пробовал сочинять. Быстро понял, что это не мое. Мне ближе играть на инструменте. В этом деле хотелось бы достичь высот. А еще мне было бы интересно постигнуть природу дирижерского искусства. Но не сейчас, позже...

- Говорят, что музыка - это тень Бога...

- Не согласен с этим выражением. Тень - это такая вещь, которую мы отбрасываем без собственного желания. Мне кажется, что Бог все-таки хотел, чтобы музыка существовала...

- Какая музыкальная эпоха наиболее вам близка? У вас есть любимые композиторы?

- Скорее всего, это 19 век. С композиторами сложнее, потому что они все настолько разные. Мне очень близки Рахманинов, Бетховен. Близок и Ференц Лист. На мой взгляд, его недооценивают.

- А о чем вы мечтаете?

- Иметь семью, дом, заниматься любимым делом и путешествовать.

Елена БУДАНОВА