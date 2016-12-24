Краснослободцы отметили 90-летний юбилей своего района

Со славной датой 11 августа их поздравили не только профессиональные и самодеятельные артисты, музыканты, творческие коллективы, но и известные земляки, включая Главу Мордовии Владимира Волкова, председателя регионального Правительства Владимира Сушкова и мэра Саранска Петра Тултаева.

Праздничные мероприятия по традиции прошли на центральной площади Краснослободска. «За последние годы в районе произошли кардинальные изменения к лучшему в экономике и социальной сфере, наблюдается улучшение условий труда и быта», - отметил в своем выступлении руководитель республики. За минувшую пятилетку здесь удалось трудоустроить более 150 человек, в экономику инвестировано свыше 2 миллиардов рублей. На 12 процентов выросли объемы производства мяса, на 11% - молока. При этом формируются условия для дальнейшего развития. Создать планируется уже не менее 170 новых рабочих мест. Скоро начнется строительство молочного комплекса на 2,4 тысячи голов дойного стада, возводится и свиноводческий комплекс на 6300 голов.

В районе также активно строятся дома, дороги, объекты социальной инфраструктуры. За пять лет в эксплуатацию сдано 40 тысяч квадратных метров жилья, газифицированы практически все населенные пункты. В Красноподгорном сельском поселении реализован проект комплексной застройки, в с. Куликово открыт клуб, в с. Русское Маськино - социальный центр, в Пригородном и Старой Авгуре - ФАПы, в самом Краснослободске - диализный центр. Теперь на очереди - ледовая арена, несколько образовательных учреждений, 140 жилых домов, а еще - уникальный спорткомплекс в Бобылевских Выселках.

В праздничный день многим краснослободцам были вручены республиканские и муниципальные награды. Самому району Глава Мордовии преподнес картину «Гулянья на реке Мокша».

После официальных торжеств высокие гости отправились осматривать строящуюся школу на 450 мест. Проект стоимостью 464 миллиона рублей предусматривает возведение 3 учебных блоков, спортивного и актового залов, столовой на 225 посадочных мест, медпункта и игровых комнат для младшеклассников. Кроме того, на прилегающей территории планируется оборудовать зону отдыха и спортплощадки, в том числе хоккейную. Владимир Волков предупредил строителей, что добротная, функциональная и комфортная школа должна распахнуть свои двери 1 сентября следующего года.

Далее на полях АПО «Мокша» Владимир Волков ознакомился с ходом уборочных работ. В целом дела в хозяйстве идут неплохо. В агрофирме работают 415 человек. Среднемесячная заработная плата по итогам 2017 г. практически достигла 22 тысяч рублей. Поголовье КРС - 5816 голов, надои - 10918 тонн, или 4367 кг на одну корову. Под посевы в нынешнем году отдано 12580 га площадей. Средняя нагрузка на 1 комбайн (без учета кукурузы) составляет 381 гектар. Машины - кстати, преимущественно отечественного производства - укомплектованы всем необходимым.

Глава Мордовии, впрочем, обратил внимание на нехватку семян из переходящего фонда. «Для озимого сева нужно использовать семенной материал прошлого года, - сказал он. - А пока использовать зачастую приходится недавно обмолоченное зерно. Надо учиться работать по-современному, чтобы получать максимальную отдачу с каждого гектара».